Трагедия «Крокус Сити». Выводы следствия неочевидны

Год назад, 22 марта 2024 года в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались вооружённые автоматами террористы. Они открыли огонь по безоружным людям, а затем устроили пожар, быстро охвативший всё здание. От пуль, огня и дыма погибли 146 человек, ещё более пятисот пострадали. Прошёл год, но ясности в картине случившегося до сих пор нет. Официально даже не названы виновные за провалы в охране массовых мероприятий и технике противопожарной безопасности.

«Крокус Сити Холл» – крупнейший в стране концертный зал, вмещающий 6 тыс. зрителей. В соответствии с протоколом безопасности обеспечивать порядок и безопасность людей на концерте должны были силы спецназа, Росгвардии, полиции и МЧС. Кроме того, этот теракт обязаны были предотвратить сотрудники ФСБ. Никого из них там почему-то не оказалось, хотя спецслужбы западных государств о теракте предупреждали. Но власти России от этого сообщения отмахнулись, назвав их «провокацией» западных спецслужб.

И вот трагедия произошла. Согласно официальной версии, четверо граждан Таджикистана ворвались в здание концертного зала и за 13 минут (именно столько, согласно официальным данным, террористы находились в здании) уложили кучу народу, отстреляв около 600 патронов, и подожгли здание, которое затем выгорело полностью. А затем беспрепятственно покинули место преступления, уехав восвояси на той же автомашине, на которой приехали. Причём всё это произошло практически под видеокамерами в режиме онлайн. А затем они, не меняя авто и даже не меняя на ней номеров, проехали по направлению к Белоруссии почти 400 км, где их и поймали. Организация ИГИЛ, признанная в России террористической, взяла ответственность за теракт на себя. Плохо говорящие по-русски таджики признались, что их рекрутировал неизвестный таджик через Интернет. Однако уже на следующий день сначала директор ФСБ Бортников, а затем и секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев уверенно заявили, что теракт был организован из Украины. А после и Путин публично доложил, что для таджикских террористов на границе с Украиной готовился коридор для бегства исполнителей теракта из России.

Однако по прошествии года даже уголовного дела в связи с терактом в суде нет – обещают закончить только в мае. Известно, что даже далеко не всех потерпевших допросили по делу. Есть такие, кого за весь год так ни разу не потревожили и ничего не сообщили о судьбе погибших родственников. И об Украине также больше не говорят ни слова.

Так что же это было на самом деле? И кто всё это организовал и реализовал? При этом очевидно, что инициаторами теракта был выбран самый простой и надёжный план атаки и отхода террористов. Сразу бросается в глаза тщательная подготовка террористов, которые посекундно знали, кому куда идти и что делать с учётом психологии толпы. За 13 минут убить столько людей и сжечь дотла концертный зал, а затем организовать массовую панику и незаметно раствориться в толпе, сможет далеко не любой. А среднеазиатского вида гастарбайтеры – парикмахер, разнорабочий и безработный, не владеющие русским языком – тем более. Скептики полагают, что четверо захваченных таджиков, скорее всего, на самом деле были задействованы для отвлечения основной группы террористов, которые и сейчас находятся вне досягаемости для российских властей. Именно поэтому пойманные на трассе боевики так открыто четыре часа передвигались по федеральным трассам, напичканным телекамерами, а не прятались в каком-нибудь схроне, как минимум ожидая смены автомобиля. При этом очень странно, что у террористов не имелось подменной машины для выезда с места преступления. И они не пытались угнать другую машину или хотя бы сменить номера на той, на которой прибыли. Так опытные террористы, которые не являются смертниками, обычно не поступают.

Другая сторона дела – отсутствие всякого спроса с руководства силовых структур – ФСБ, СВР, МВД, Росгвардии и МЧС – не предотвративших теракт и поздно среагировавших на него. Как стало известно, на месте теракта представителей этих ведомств не было, хотя сообщение о предстоящем теракте поступило заблаговременно. Первыми – через 30 минут после начала бойни – к «Крокус Сити Холлу» прибыли пожарные МЧС. Но они не могли войти в здание, где могли скрываться боевики, пока на место не прибыл спецназ. А тому понадобилось на это более 60 минут. Не было на месте и сотрудников полиции, хотя полицейский участок находится в самом здании комплекса. Также непонятно, почему спецназ не доставили к месту теракта на вертолётах, как это делается во многих странах.

Странно, но к ответственности не привлечён даже владелец комплекса олигарх Агаларов, построивший его с нарушением противопожарных норм. К примеру, в здании потолочная система пожаротушения не сработала, и оно выгорело полностью. А от угарного газа погибали люди. К тому же в помещении, подвергшемуся террористической атаке, не была организована эвакуация зрителей, и люди сами вслепую искали выходы, ломая запертые двери.

Все отмечают, что спецслужбы сразу неверно информировали общественность, уверяя всех в наличии «украинского следа» в этом теракте. И даже заявление о подготовке «коридора» для ухода бандитов в Украину своего подтверждения не нашло, хотя попытки их отыскать, наверное, были. Также выглядит странным сообщение о том, что многие потерпевшие по делу о теракте почему отказались знакомиться с материалами уголовного дела. Как выяснили журналисты, на самом деле от них потребовали перед опознанием тел подписать добровольный отказ от получения информации по уголовному делу.

Потерпевшим были сделаны выплаты от Красного креста и все те, которые были обещаны региональными и федеральными властями. Однако, многие близки к тому, чтобы потребовать прямые компенсации от владельца «Крокуса» бизнесмена Араза Агаларова. Дело в том, что кроме положительного пиара и пожертвований в фонд, близкий к руководству «Крокуса», никаких волеизъявлений от олигарха не было.

Продолжение следует.

Редакция