Провал российских спецслужб при теракте в «Крокус Сити Холле»

Объявление предварительных итогов голосования на выборах президента, которые с оглушительным успехом выиграл Владимир Путин, были омрачены 22 марта трагическими событиями в подмосковном Красногорске, где четыре таджика в условиях непротивления охраны и спецслужб за 12-16 минут расстреляли пришедших на концерт «Пикника» зрителей и подожгли концертный зал. Эти события наглядно показали, чего на самом деле стоит сегодня в России система безопасности, спецслужбы, полиция и МЧС вместе взятые. А заодно – на что способна российская пропаганда.

ХРОНИКА ЗАКОНОМЕРНОЙ ТРАГЕДИИ

Четырём террористам-дилетантам оказалось под силу за такое короткое время зайти в концертный зал в центре страны, расстрелять людей, поджечь помещение и спокойно удалиться восвояси. И никто им не препятствовал, хотя отделение полиции находится в здании, подвергнутом нападению, а подразделение Росгвардии – в пяти минутах от него. На место теракта вовремя прибыли только экипажи «Скорой помощи», которые случайно заблокировали запасной автомобиль террористов. Все остальные службы прибыли, когда террористов и след простыл.

Единственный сотрудник спецслужб, находившийся в зале, оказался там случайно с семьёй, которая пришла на концерт. Он успел направить семью в правильном направлении, а сам погиб, получив три пули в спину.

По мнению независимых экспертов, всё это говорит о полном параличе правоохранительной системы страны. Варварский захват одного из самых больших в регионе концертных залов, вмещающий 6 тыс. зрителей, «Крокус Сити Холл», потряс весь мир. По состоянию на 31 марта число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 145 человек. Кроме этого, в результате теракта пострадали ещё как минимум 695 человек, включая 9-х детей. Пропавшими без вести считаются 95 человек. От пулевых ранений скончалось около 40 человек. Однако большая часть людей погибла не от пуль, а в результате отравления угарным газом. Они не смогли вовремя покинуть помещение, поскольку не нашли пожарные выходы. К тому же некоторые двери на выход оказались закрытыми на замки. Здание полностью выгорело. Симптоматично, что эвакуацию людей организовывала не охрана холдинга «Крокус Сити Холл», а подрабатывавшие там 14-15-летние гардеробщики.

Камеры зафиксировали, что первый взрыв прозвучал в 20:30 – через полчаса после начала стрельбы, когда террористы уже покинули зал и уехали. Второй произошёл через час. Пожарные прибыли в 21:06. В результате реализации мероприятий пожаротушения кровля здания не выдержала веса сбрасываемой с вертолётов воды и около 22:54 рухнула. В этот момент в зале оставалось около 200 человек.

Как сообщил эксперт, система пожаротушения в таких зданиях – это трубопровод под давлением, из которого льётся вода. Она открывается, когда от температуры лопаются стеклянные колбы. Тут нет никакой электроники. И не сработать она могла, только если была отключена или в трубах не было воды.

ПРИЧИНЫ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЖЕРТВ

Это событие вот уже вторую неделю широко обсуждается. И тому имеется несколько причин.

Первая – это беспрецедентно большое количество пострадавших. Больше в современной России от терактов пострадало только при захвате школы в Беслане в 2004 году.

Вторая – террористы не выставляли никаких условий. Это была только месть. Они приехали на легковом автомобиле Renault Symbol белого цвета, с ходу выстрелами из автоматов выбили окна-витрины, через них зашли внутрь здания, расстреляли сначала охрану, а затем публику, пришедшую на концерт. Один из боевиков хладнокровно разлил горючую жидкость на пол и кресла в зале и поджёг. После они спокойно покинули место преступления на том же авто.

Третья – правоохранительные органы, спецслужбы и пожарные прибыли на место поздно, когда преступников и след простыл. Всё зафиксировано камерами видеонаблюдения, в том числе прибытие росгвардейцев через 1 час. 16 мин. Видимо, силовикам было не до теракта: в первые часы после трагедии ТАСС бодро отчиталось, успокаивая паникующих граждан, что сотрудники ППС и ОМОН «полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы». Пожарным же для тушения понадобились почти сутки – через некоторое время пожар вспыхнул повторно.

А четвёртая причина состоит в том, наши власти знали о теракте ещё с 7 марта т.г. США письменно предупредили российские власти. Однако никто и пальцем не пошевелил: ни полиция, ни Росгвардия, ни спецслужбы России. Странно, что о готовящемся за границей теракте мы узнаём не от СВР России, а от американских спецслужб.

Поэтому 6 тыс. зрителей были брошены на произвол судьбы. Кто сумел – тот спасся, остальные стали жертвами. Такого скандального, массового очевидного трагического провала спецслужб и правоохранителей у нас не случалось лет 20.

Кроме того, оказалось, что владелец «Крокус Сити Холл» миллиардер из журнала Forbes Араз Агаларов отстроил здание, которое сгорело за считанные часы, похоронив под собою сотни людей. Специалисты в один голос говорят, что полы, стены и потолок в концертном зале были выстроены из дешёвых весьма горючих китайских материалов, потушить которые было маловероятно. В результате этого у большого числа зрителей, находившихся в концертном зале, не имелось никакой возможности спастись от неминуемой смерти. А когда пожарные вертолёты прилетели и взялись тушить огонь на крыше здания, они так перестарались, что крыша обвалилась на пол, завалив все проходы и похоронив под собой пытающихся спастись людей.

Когда готовился этот номер, пришло сообщение, что задержан директор сгоревшего комплекса. Сам Агаларов входит в сотню самых богатых бизнесменов России. Так что под суд вместо него, по всей видимости, пойдут другие.

ОПОЗДАВШИЕ К ДРАКЕ СИЛОВИКИ МАШУТ КУЛАКАМИ

Вечером 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых исполнителей теракта: это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По версии следствия, все они участвовали в нападении на концертный зал, после чего на белом Renault доехали до Брянской области, где рано утром 23 марта их и задержали. По одной версии – полицейские, по другой – военные.

Но те ли это, кто совершил преступление или хотя бы все, кто участвовал – большой вопрос. Дотошные журналисты раскопали, что, как минимум, ещё двое террористов были убиты: один – в зрительном зале, второй – во время операции по поимке подозреваемых в Брянской области. Копия паспорта человека, убитого в Брянской области, есть в распоряжении «Би-би-си» – это 30-летний гражданин Таджикистана. Следствие об этих двух людях не сообщало. Другого, похоже, нейтрализовал один из посетителей, защищая свою супругу. Мужчина, с его слов, набросился на нападавшего в тот момент, когда бандит перезаряжал автомат. Он отнял у него оружие и избил прикладом.

Всего по подозрению в причастности к теракту задержаны вроде как 11 человек. Именно такую информацию в докладе Путину представил директор ФСБ. Вечером 25 марта стали известны имена ещё троих арестованных: это Исроил Исломов и два его сына – Диловар и Аминчон. Диловар был последним владельцем того самого Renault, которым пользовались предполагаемые террористы. Сам он заявил, что продал автомобиль «примерно неделю назад» брату своей жены, а тот в свою очередь говорил, что машина нужна его другу. Но в таком случае шибко разбираться в виновности того или иного фигуранта нет ни времени, ни нужды. Вспомните «Джентльменов удачи»: «чем больше сдадим, тем лучше»! Но в принципе выходит, как минимум четверым задержанным ещё не предъявлены обвинения.

Как потом публично продемонстрировали спецслужбы, допрашивали террористов на месте задержания на трассе в Брянской области. При этом одному таджику «развязали язык» отрезанием уха, заставляя съесть часть его, другого пытали электричеством, подключённым к гениталиям, третьего избили до такой степени, что в суд доставлять его пришлось в инвалидном кресле в сопровождении врача, где он не открыл глаз и не промолвил ни слова. У четвёртого оказался выбитым глаз.

Однако удивительно не то, какими способами у террористов выбивали «чистосердечные признания». Невозможно понять, зачем это всё было выставлено нарочито на показ, ведь в соответствии с Международной Конвенцией, участником которой является и Россия, категорически запрещаются пытки и вообще подобное отношение с захваченными боевиками.

Но дело ещё и в другом. Любой преступник (или любой прохожий) под страхом пыток готов дать любые показания, какие от него требуют. Были бы пытки «качественными». Вспомните про фильмы, демонстрирующие добывание доказательств вины в 37-м году. Там у жертв не нужно было добывать какую-либо ценную информацию. Следователи-палачи хорошо осознавали, что их подопечные не вредители и не шпионы. Им просто были нужны формальные основания для вынесения заранее известного приговора... Но в нашем случае следствию необходимы правдивые показания, чтобы выявить реальных преступников и тем самым пресечь подобные теракты в будущем! Так этих четверых таджиков отправят на пожизненное, а настоящие террористы будут захватывать новые концертные залы, расстреливать и поджигать, подставляя для расправы новых «таджиков» или «узбеков»... В этом плане «допрос с пристрастием» не приносит никакой пользы следствию. Он противопоказан хотя бы потому, что не позволяет выявить истинных преступников. А это чрезвычайно важно.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАЛИСЬ В ТУМАНЕ

Так уж получается, что сейчас интерес к самим жертвам теракта потихоньку отходит на второй план. Главная полемика идёт вокруг того, кто на самом деле совершил этот мерзкий теракт и в чьих интересах.

Спору нет: теракт был организован и исполнен в высшей степени профессионально. За 12 минут 4 преступника ворвались в огромное здание площадью 13 тыс. кв. метров, застрелили около 40 человек и подожгли здание так, что оно потом горело почти сутки. Сотни отравились от продуктов горения, сотни пострадали, а несколько десятков – пропали без вести. Вне сомнения, преступники имели чёткий план. И перед терактом основательно тренировались.

Однако четвёрка преступников, представших перед судом, на подобных профессионалов откровенно не тянет. Один – парикмахер, только что прилетевший из Турции, другому безработному всего 19 лет. Двое других – обыкновенные мигранты, скрывающиеся от миграционной службы. Друг с другом ранее они знакомы не были. По-русски почти не говорят. Их нанял через голосовое сообщение в телеграм-канале некий помощник имама Абдулло за какие-то смешные 500 тыс. рублей, из которых выплатил половину. После теракта они без помех сели в машину, на которой приехали, даже не поменяв тверские номера, хотя, если бы они не были дилетантами, не могли не осознавать, что их тут же объявят в розыск и немедленно «повяжут». И подались они не в многомиллионную Москву, где могли бы легко затеряться среди соплеменников, а в другую сторону – в Брянскую область, кишащую военными, спецслужбами, полицейскими и пограничниками.

Вот и получается, что теракт провернули ушлые профессионалы, а ретировались из «Крокуса» недалекие балбесы. Но наши чекисты в такой странности ничего удивительного не увидели. И правильно сделали, потому что двое из четверых арестованных свою вину признали... В связи с чем критики версии ФСБ спрашивают, можно ли верить тому, что стрелявшие в «Крокусе» и арестованные – одни и те же люди?

Но всё это уже как бы ни так важно. В российских СМИ муссируется тема организаторов теракта. А задал её сам президент Путин, который через 19 часов после теракта заявил, что, по некоторым сведениям, на Украине для террористов готовили «коридор». Когда такое говорит сам президент, сомневаться в его правоте генералам не положено. И вот уже вторую неделю чекисты и пропаганда отрабатывают версию, по которой организован теракт нацистами Украины. А террористы-таджики – лишь исполнители.

Переубедить в этом их невозможно. Им даже нет дела до того, что ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ – «Вилаят Хорасан» (запрещённая российскими властями террористическая организация). Более того, террористы перед уходом из «Крокуса» сняли видео и передали его в Афганистан. А «Вилаят Хорасан» выложила это в Интернет в подтверждение того, что теракт совершили именно они.

Тем не менее, пропагандисты РФ пытаются убедить широкую публику в том, что «Вилаят Хорасан» – это уже не грозная террористическая ячейка ИГИЛ, а неспособные к действию остатки былой террористической организации. Скрывая при этом атаку боевиков «Вилаят Хорасан» на здание Хабаровского УФСБ, взрыв в камере хранения в супермаркете Санкт-Петербурга в 2017 году и совсем недавние инциденты с участием боевиков ИГИЛ в Ингушетии и Калужской области. Но логика нашей пропаганды проста: раз ехали в сторону Украины – это дело рук укронацистов. Хотя, справедливости ради, стоит признать: когда их поймали, им до границы с Белоруссией было на 20 км ближе, чем до Украины. Так что если следовать подобной логике, то они, скорее всего, хотели скрыться в Белоруссии. О чём, кстати, и заявил президент Белоруссии Лукашенко.

Только что это меняет? Их национальность? Принадлежность к «Вилаят Хорасан»? Странно, что ФСБ не остановило террористов рядом с местом преступления. Оно дало им возможность проехать 350 км до Брянской области. Или это результат всего лишь желания подтвердить версию высокого начальника?

Таким образом, остаются три версии: либо предполагаемые террористы действительно ехали в Украину, либо они в принципе не понимали, куда едут, и заблудились, либо речь идёт о постановке задержания сотрудниками ФСБ. Думаю, российская сага о террористах с Украины только начинается.

Семён Сучков-Задиристый