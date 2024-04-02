    Обзор прессы

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИБИРИ – ВСЁ ГЛАДКО НА БУМАГЕ

Как сообщила правительственная «ТП», «заседание межведомственной рабочей группы прошло под председательством замминистра экономразвития РФ Д.Вахрукова». В нём принял участие и наш глава В.Ховалыг. Рассмотрена и утверждена «Стратегия развития Сибири до 2035 года». Документ включает «более 150 мероприятий». По Туве «предусмотрен 31 пункт: 26 мероприятий, направленных на реализацию экономических проектов, и 5 мероприятий в социальной сфере». Ничего неожиданного в документе нет. Снова в приоритете «строительство жилья и новых социальных объектов», которые из года в год переходят из одной «стратегии развития» в следующую.

В настоящее время «в республике одновременно идёт строительство 9 школ и 8 проектов комплексного жилищного строительства с наружными инженерными сетями». Но кроме этого у региона имеются неисполненные обязательства «по строительству жилья для детей-сирот». К тому же большая часть нового жилья, предусмотренного под эти цели, для проживания не пригодна. Заявлено, что «в этом году в Туве будут приобретены и построены 84 жилых помещения для детей-сирот». Остаётся только надеяться, что все, причастные к этому строительству, поумерят свои аппетиты и будут меньше воровать. Тогда, может быть, получится построить качественное жильё хотя бы для детей. Ведь «в очереди на жильё состоят ещё более 3 тысяч получателей». А для этого «необходимо пересмотреть размеры федеральных финансовых лимитов», чем и должно заняться правительство республики.

Участники заседания также «обсудили тему транспортной доступности сибирских регионов». И тут у Тувы налицо явный приоритет. Более удалённого и оторванного от цивилизации региона, чем Тува, в Сибири нет. В связи с чем «Ховалыг обозначил аварийное состояние дороги «Абаза – Ак-Довурак». Власти Тувы «обозначают» внимание центра об этом уже лет 20 подряд. Но воз, как говорится, и ныне там.

Что изменится после обсуждения этой Стратегии, узнаем лет так через 20, не раньше. К примеру, о строительстве железной дороги в Туву мы слушаем с 2002 года. Но там, как говорится, и конь не валялся. Так что обещать – не кули таскать. Об одной и той же проблеме, оказывается, можно судачить десятилетиями.

ГЛАВА ПОМЕНЯЛ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗАЧЕМ?

Правительственный листок сообщил, что «глава Ховалыг назначил нового министра строительства республики». Этого ждали давно. Прежний был известен как неэффективный жулик, не способный решить ни одной проблемы. После него новому назначенцу достался ворох нерешённых проблем. Среди них – возобновление строительства многоквартирного жилого дома ЖСК-4, обеспечение нормальным благоустроенным жильём детей-сирот, строительство доступного жилья в Кызыле, развитие и реконструкция инженерных сетей и многое другое.

Ховалыга давно убеждали в необходимости смены руководства строительным комплексом. Но он проявлял нерешительность. Но, наконец, и для него стала очевидной «необходимость усиления строительной отрасли». Кое-как его убедили избавиться от скандального зампреда Брокерта. А когда его «ушли», стало очевидна картина полного развала строительства в республике. Однако Ховалыг потом долго ещё держался за ставленника Роберта Доржу, которому тот был обязан своим назначением. Но, как говорится, «сделанное добро ничего не стоит». И главного строителя республики поменяли.

«Министром строительства Тувы назначен Артыш Кыргыс» – потомственный строитель, прошедший путь от плотника до заместителя мэра столицы. Новый министр «имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», обладает квалификацией инженера». Правда, задача перед ним поставлена не совсем понятная – «не сбавлять набранных за последние два года темпов по строительству школ». То ли журналист «ТП» неправильно понял главу республики, то ли сам Ховалыг что-то напутал. Во-первых, строительство школ – это одна из многих задач министра. И даже не самая главная. А с другой стороны что означает «не сбавлять набранных темпов»? Выходит, что сегодняшнее положение дел со строительством школ в Туве удовлетворяет главу, несмотря на то, что вместо 11 школ построено только две? А с другой стороны, если такие темпы устраивают власть, зачем меняли министра, когда «в республике сейчас одновременно строится девять школ»?

КОГДА В КЫЗЫЛЕ СТАНЕТ МЕНЬШЕ САЖИ?

Приятная новость: в столице Тувы «подключат к ТЭЦ ещё ряд потребителей». Стало известно, что «в 2023 году в Кызыле на централизованное теплоснабжение были переведены пять объектов: административные здания на улице Шахтерская в пгт. Каа-Хем и на улице Песочная в Кызыле, здания ГКУ «Тываавтодор» на улице Интернациональная и ООО «Тардан голд» на улице Пушкина в Кызыле, пункт диагностики ООО «Техсервис» на улице Магистральная в Кызыле и нежилое здание по улице Дружбы в Кызыле». А значит, сажи в Кызыле станет всё же меньше.

На 2024 год запланировано «снижение загрязнения воздуха в связи с переводом на отопление от ТЭЦ таких объектов, как ТД Арбын на улице Магистральной, школа №10 на улице Оюна Курседи, здание глазной больницы на улице Калинина, ПЧ-2 по улице Правобережной, Кызылское Президентское кадетское училище по улице Московская и спорткомплекс «Субедей».

Но и это – не всё. Помимо этого, в целом по Туве «в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается перевод в течение 5 лет более 19 тыс. частных домовладений в Кызылской агломерации на альтернативные углю источники тепла: газ, электричество, подключение к тепломагистралям». Этот «проект будет реализован до конца 2030-го года». Возможны два варианта развития. По первому варианту предполагается «полная газификация г. Кызыла, перевод печного отопления частных домовладений на газоиспользующие оборудования». По второму варианту – «газификация центральной части Кызыла и перевод печного отопления частных домовладений на электроотопление». Но следует быть реалистами. Газета «РИСК» о втором варианте избавления Кызыла от сажи писала ещё в 2021 году. Но за три года проект не продвинулся ни на сантиметр.

А вообще, про газификацию как способ избавления от сажи и онкологических заболеваний будущий глава республики Ховалыг рассказывал сказки президенту Путину ещё 7 апреля 2021 года. Но впоследствии оказалось, что у «Газпрома» для Тувы на газификацию денег нет. А теперь эта контора вообще – банкрот. И как Ховалыг собирается газифицировать республику, знает, наверное, только он сам. Странно, что он вспомнил об этом сейчас. Правда, может статься, что возрождение планов газификации Тувы связано с отказом Европы от российского газа и неприятием Китаем идеи строительства газопровода «Сила Сибири – 2». Газ просто некуда девать. Вот потому вдруг и вспомнили про Туву, в которой от сажи нечем дышать. В таком случае русские говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ФОНЕ КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ

«ТП» осветила «первое в этом году заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям». Правда, освещать оказалось нечего. И потому «Глава Тувы на встрече вспомнил ЧП в Шагонаре и отметил, что работы по восстановлению нормального теплоснабжения в городе продемонстрировали сплочённость и консолидацию в обществе». И причём тут «сплочённость и консолидация», когда людям грозило отсутствие тепла и воды?

НЕ ПРОШЛО И ГОДА, КАК ХОВАЛЫГ НАПОМНИЛ О СВОИХ ОБЕЩАНИЯХ

Как следует из публикации «ТП», «Правительство России включило строительство онкодиспансера в Туве в перечень объектов госпрограммы «Строительство». Он будет финансироваться «в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения».

Помнится, «в конце 2023 года республиканский онкодиспансер во время рабочей командировки в Туву посетил министр здравоохранения России М.Мурашко». Строительство «онкодиспансера на 121 койко-место начнётся в 2027 году, бюджет проекта составит порядка 6,8 млрд. рублей». И это будет большой сдвиг в здравоохранении Тувы. Если доживём до реализации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДСЧИТАЛО СТОИМОСТЬ ПЛАНА БОРЬБЫ С САЖЕЙ

Как помнится, в первый раз мы услышали о перспективах борьбы с тувинской сажей 7 апреля 2021 года. О ней заявил будущий глава Тувы Ховалыг на встрече с президентом Путиным. Прошло почти три года, но никаких подвижек по этой части заметно не было. И вот – прорыв?

«ТИ» сообщил, что «в рамках программы «Чистый воздух», куда Кызыл вошёл в 2022 году, в городе закрывают малые угольные котельные». А вскоре планируют «перевести частный сектор на альтернативные источники отопления». В правительстве рассматривают два пути избавления от сажи – путём газификации и перевода домовладений на электрический обогрев.

В первом случае возникает необходимость создания специальной инфраструктуры «производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ) с поставкой из «Газпрома» или с месторождений». На это потребуется «22 млрд. рублей». «2,5 млрд. уйдёт на строительство шести систем приёма, хранения и регазификации сжиженного природного газа». «Ещё два – на возведение завода малотоннажного СПГ в одном из вышеуказанных городов. Три с половиной миллиарда понадобится на сети газоснабжения высокого и низкого давления. Полтора – на организацию логистической инфраструктуры и разработку проектно-сметной документации». «Свыше 12 миллиардов – придётся на ежегодные операционные затраты: сжижение, транспорт, хранение, регазификация». Кроме всего, «Планируется перевести 1608 домовладений и 44 локальных котельных на централизованное отопление». Потребуется «142 тысячи на один дом». «Ещё на 33 такие же котельные предусмотрено 230 млн.».

«Затраты по второму варианту» – тоже немалые – «18 млрд. рублей». Нужно будет «оснастить свыше 11 тысяч домов электрокотлами, реконструировать около 500 км линий электропередачи, 64 комплектные трансформаторные подстанции и две подстанции электрические». На это «понадобится 7 млрд. рублей».

Но ведь это – не выброшенные на ветер деньги. За ними нужно увидеть здоровье нации, развитие тепловой и электроэнергетики, качественный рывок в социально-экономическом развитии республики.

УФАС НЕ ДРЕМЛЕТ

На днях руководитель УФАС по Туве Ф.А. Хаджиев сообщил о некоторых результатах работы управления. Проводя проверки соблюдения антимонопольного законодательства, УФАС «возбудило и рассмотрело 322 административных дела», по которым взыскано «свыше 24 млн. руб.». Наложено свыше 15 млн. руб. штрафов. Проверено «47 закупок для государственных и муниципальных нужд, из них в 43 закупках выявлены нарушения». «За прошлый год в адрес Тывинского УФАС поступило 111 жалоб», по которым признаны «обоснованными 60». Управлением «возбуждено 203 административных дела по нарушениям контрактной системы, по которым были привлечены к ответственности 124 должностных лица».

Не вызвало удивления заявление руководителя УФАС о том, что «нарушают антимонопольное законодательство и некоторые наши муниципалитеты, которые раздают земельные участки, не соблюдая закон». Привёл пример: «Администрация Кызылского района, например, не рассмотрела заявление одного гражданина об участии в аукционе на право аренды участка и выдала разрешение другому гражданину без проведения аукциона. УФАС выдала предупреждение Администрации Кызылского района, чтобы она уведомила гражданина, неправомерно получившего участок, о ничтожности договора и необходимости вернуть землю. Однако это предупреждение администрация добровольно не исполнила вовремя, поэтому и было возбуждено уголовное дело». Аналогично дело произошло и в Чеди-Хольском районе. В настоящее время УФАС занимается наведением порядка при продаже через АЗС топлива.