Свежий анекдот
Как у тюрем, стоят часовые
У Кремля и посольских дворов;
Пуще всех охраняет Россия
Иностранцев, вождей и воров.
Игорь Губерман
2. На 15-летнюю школьницу из Хакасии завели уголовное дело из-за шуточного предложения о теракте.
3. Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов.
Спите спокойно, недорогие граждане, опасные террористы обезврежены!
У Кремля и посольских дворов;
Пуще всех охраняет Россия
Иностранцев, вождей и воров.
Игорь Губерман
* * *«Прогресс, друзья, это когда ещё убивают, но уже не отрезают ушей» (Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема», 1989).
* * *1. В Туве задержали 9-летнюю девочку, которая в шутку предложила совершить теракт.
2. На 15-летнюю школьницу из Хакасии завели уголовное дело из-за шуточного предложения о теракте.
3. Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов.
Спите спокойно, недорогие граждане, опасные террористы обезврежены!
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