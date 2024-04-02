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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 13, 2 апреля / Свежий анекдот
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№13, 2 апреля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКак у тюрем, стоят часовые
У Кремля и посольских дворов;
Пуще всех охраняет Россия
Иностранцев, вождей и воров.
Игорь Губерман

* * *

«Прогресс, друзья, это когда ещё убивают, но уже не отрезают ушей» (Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема», 1989).

* * *

1. В Туве задержали 9-летнюю девочку, которая в шутку предложила совершить теракт.
2. На 15-летнюю школьницу из Хакасии завели уголовное дело из-за шуточного предложения о теракте.
3. Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов.
Спите спокойно, недорогие граждане, опасные террористы обезврежены!

(прочитано 110 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10942.html

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Остальные материалы номера 13:

Организован Фонд материальной поддержки чиновников, не сумевших поучаствовать в коррупции при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Шутка 2014 года

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