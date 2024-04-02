    Свежий анекдот

Как у тюрем, стоят часовыеУ Кремля и посольских дворов;Пуще всех охраняет РоссияИностранцев, вождей и воров.

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«Прогресс, друзья, это когда ещё убивают, но уже не отрезают ушей»

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1. В Туве задержали 9-летнюю девочку, которая в шутку предложила совершить теракт.2. На 15-летнюю школьницу из Хакасии завели уголовное дело из-за шуточного предложения о теракте.3. Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов.Спите спокойно, недорогие граждане, опасные террористы обезврежены!