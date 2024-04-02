Якушев в разрезе

Публикации в газете «РИСК» о проходимце Якушеве всколыхнули общественность республики. Причины такой реакции вполне объяснимы. Став как бы «спецпредставителем» главы республики Шолбана Кара-оола по тёмным делам, проворачивая аферы со ссылками «на самого», пользуясь поддержкой чиновников и криминалитета Тувы, Якушев создал вокруг себя «мёртвую зону», куда заходить отнюдь небезопасно. По мнению некоторых очевидцев, он наряду с братом главы Юрием являлись мостом, связывающим официальную власть в республике с авторитетными уголовниками. Якушев также использовал бандитов как для защиты от кредиторов, так и для «отжима» собственности. Он без какой-либо опаски приводил известных в криминальном обществе людей и натравливал их на своих оппонентов. Правда, с рук сходило не всегда.

К примеру, однажды он привёл такого авторитета к юристу, который через суд отменял воровскую сделку по «отжиму» земельного участка площадью в 10 га, расположенного в столице в районе нового моста. Заинтересованным лицом в деле были его менее известные компаньоны по мошенническим схемам, но теперь более близкие к власти авантюристы Куулар Дашмир и Ховалыг Анхбаяр.

Кстати говоря, Д.Куулар – совсем не «простой пассажир». Он – действительный член Общественной палаты республики. Что за услуги он оказывает фирменному мошеннику Якушеву, мы узнаем в ближайшее время.

Так вот, пытаясь решить этот вопрос, Якушев «наехал» на юриста по всем правилам криминальных разборок. Правда, на этот раз фокус у него не вышел. У авторитетов имеются свои понятия, через которые они перешагнуть не могут. В тот раз авторитет поинтересовался у Якушева: «Юра, а какие у тебя права на эту землю?» И не получив на вопрос внятного ответа, просто выволок проходимца из помещения с предупреждением впредь к нему с подобными вопросами не обращаться.

Следует признать, что с увольнением Кара-оола с должности главы республики у Якушева действительно начались серьёзные проблемы. Поначалу Кара-оол пытался оказывать ему поддержку, даже утратив полномочия в Туве. Но потом произошло нечто, окончательно разорвавшее криминальную связь Кара-оола и Якушева. И причиной тому – безалаберное отношение семьи Кара-оола к документам и безграмотность Якушева.

А дело было так. Многие, наверное, знают про АЗС «Эне-Сай» на Правом берегу Енисея. Всегда считалось что это – собственность семьи Кара-оол. Якушев долгое время управлял ею, реализуя топливо, предназначенное Северному завозу. Однажды Якушев и Кара-оол решили эту АЗС реконструировать, вдвое увеличив площадь операторской комнаты. Якушев с азартом занялся строительством. В 2020 году Кара-оол с помпой открыл новую АЗС. В новом виде она проработала год. И тут неожиданно выяснилось, что медик Якушев построил АЗС на земле соседа. А тот, затеяв земляные работы, убедился, что половина кара-ооловской заправки, включая линию электропередач, находится на его территории. Не получив от Якушева никаких внятных объяснений такой ситуации, сосед обратился в суд за сносом самовольно построенной на его земле АЗС. Лариса Кара-оол наняла засаянского адвоката. Сама в суде ни разу не появилась. Впрочем, как и Шолбан Кара-оол. Да и сам кара-ооловский адвокат заседания суда частенько пропускал. Судя по всему, семейка надеялась, что тувинский суд не посмеет лишить такую семью их собственности.

Однако самонадеянность оказалась преждевременной. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что тандем Кара-оол–Якушев незаконно эксплуатировал несуществующую АЗС. Да-да, не удивляйтесь: на самом деле по указанному адресу: г.Кызыл, ул. Абаканская, 35 в государственных органах регистрации никакой АЗС не существует. Более того: на запросы суда были получены ответы, из которых следовало, что по указанному адресу не только нет никакой АЗС, но и никакой реконструкции этой АЗС никто не разрешал. Оно и понятно: как можно разрешить реконструкцию объекта, которого нет в природе? К тому же начальственная семейка не заказывала проект реконструкции, соответственно, не получала в мэрии ГПЗУ и разрешение на строительство. По понятным причинам и ввод объекта в эксплуатацию также мэрией не оформлялся. Да и электроснабжение АЗС было оформлено по фальшивой бумажке, в которой было указано, что договор на электроснабжение заключается «в связи со сменой собственника АЗС». Понимаете? АЗС в природе не существует, а Кара-оол пишет о какой-то «смене собственника».

При этом следует иметь в виду, что АЗС – это Вам не общественный туалет. Это особо опасный объект, подконтрольный Ростехнадзору РФ, который обязан раз в год проверять его на предмет безопасной эксплуатации. Но Якушев, реконструируя АЗС, нарушил все мыслимые и немыслимые нормы, возведя объект на территории, которая к Кара-оолу никакого отношения не имеет. Суд назначил две землеустроительные экспертизы, которые установили все данные факты.

В общем, не нужно быть большим специалистом, чтобы понять: АЗС Кара-оолу придётся очень скоро снести. И тут не помогут ни связи в органах власти, ни подвязки с бандитами. Вот это и стало той «чёрной кошкой», что пробежала между Кара-оолом и Якушевым. Поэтому больше этот проходимец никаких услуг своему бывшему покровителю не оказывает. Короче, Юрий Якушев, похоже, лишился не только криминальной, но и властной «крыши».

Как говорят сотрудники в погонах и бывшая жена мошенника, Юра от безысходности ушёл в запой. Однако Кара-оол своего не упустит. Похоже, он обложил данью своего бывшего поверенного в делах и требует с него компенсацию за всё, что он сумел натворить. Читателям «РИСКа» несложно понять, сколько денег смог незаконно присвоил Якушев за последние годы. Деньги огромные. Однако у него даже собственной квартиры уже нет. Всё выставлено на продажу. Это невозможно утверждать достоверно, даже бывшая-настоящая жена Ольга вряд ли сможет внятно объяснить. Но, скорее всего, последние годы Якушев всем «заработанным непосильным трудом» рассчитывается с Шолбаном Кара-оолом и криминалитетом Тувы.

Что ни говорите, а Юрий Якушев в тувинской системе координат – событие солидного масштаба. Так последовательно десятилетиями пудрить мозги простым гражданам и чиновникам, набивая карманы, может далеко не каждый. Я тут недавно вспоминал детей легендарного лейтенанта Шмидта, которые ходили от одной конторы к другой с просьбой выручить по случаю обнищавшего сына героя. Но в известном романе Ильфа и Петрова плотность покрытия территории была сравнительно невысокой – один «сын» на миллионный регион. Так что один отдельно взятый мошенник в одном населённом пункте обирал чиновников не чаще, чем раз в три года. А в нашем случае Юра Якушев обманывает доверчивых людей с частотой более высокой, в 5-7 раз. В итоге в Кызыле уже нет ни одного состоятельного человека, которого бы Юра не попытался растрясти. Самый распространённый способ обмана доверчивых держателей больших денег у Якушева – это прикинуться несчастным или богомольным. Но жалость – это для женщин бальзаковского возраста. Менее сентиментальных граждан Юра разводит на траты якобы для свершения богоугодных дел.

К примеру, однажды он подкрался к одному состоятельному бизнесмену с предложением поучаствовать в богоугодном мероприятии: купить лес для строительства монашеских келий мужского скита в Тодже. Объяснял уверенно и чинно, закатывая в экстазе глаза и предвкушая божественную отдачу от жертвенности 480 тыс. рублей на монашеские кельи. И у него получилось выманить эти деньги под богоугодное дело! Однако, получив деньги, он вдруг поменял свои планы. Можете себе представить, какового же было удивление бизнесмена, когда он узнал, что никакого скита Юра так и не отстроил. Зато в Дальнем Каа-Хеме на берегу Енисея появился приличный сруб будущего коттеджа. Говорят, это для одного влиятельного чиновника.

В другом случае Якушев предложил по дешёвке перевезти из Абакана в Кызыл большую партию блоков «СИБИТ». Однако предприимчивых людей, предлагающих подобные услуги, у нас хватает. Но в этом случае именно Юре достался этот заказ. Самое удивительное – для этого он использовал свою подмоченную репутацию «кидалы». В общем, Юра при встрече с бизнесменом для начала начал каяться, что натворил много нехороших дел, наломал дров, обманывая людей. А годы идут, здоровье уже не к чёрту, и не приведи Господь, предстать перед ним со всеми грехами. Именно потому-де он решился начать новую жизнь во искупление грехов. Потому намерен он привезти блоки «СИБИТ» из Абакана в Кызыл на строительство школы по себестоимости. И даже частично – бесплатно, в надежде, что это добро ему всё же зачтётся. Потому он вместо ада сможет рассчитывать на обретение прав дожить остаток существования в раю среди девственниц.

Наверное, большинство прочитавших это просто улыбнутся и скажут: неужели кто-то может поверить в подобную галиматью из уст прожжённого мошенника, надувшего немало людей? И будет не прав. Потому что Юра Якушев – это вам не какой-нибудь рядовой прохиндей, промышляющий обвесом зевак на овощном рынке. Он – мастер филигранной игры на нервах с обжигающим темпераментом и заманивающей томностью. Не случайно любимая пословица у него: «Поймал мыша – и сношай не спеша». Удивительно: ему удалось убедить партнёра в самых лучших побуждениях. Так что сделка состоялась!

Следующим этапом реализации мошеннического плана Якушева стал подбор покупателя на чужие блоки. И такая женщина ему повстречалась! Она затеяла строительство магазина в Самагалтае. Ей были нужны такие блоки, только с другими типоразмерами, чем те, которые ему предстояло перевести в Кызыл. Тогда наш предприимчивый жулик уговорил поставщика блоков Максима Алименкова заменить полагающиеся ему для перевозки блоки на другие, пригодные для строительства магазина. Так что теперь у Якушева появилась возможность смело заключать с женщиной договор на поставку так нужных ей блоков.

Но не таков Якушев простак, чтобы таким образом завершить деловые отношения, не «кинув» очередного партнёра. Тем более, что у него появился на горизонте ещё один перспективный покупатель на эти блоки. И Юра ограничился поставкой только половины блоков, направив остальное в Ак-Довурак ещё одному потенциальному бизнесмену.

Но вот тут придётся сделать остановку и дать небольшое пояснение. Следует различать действия партнёров в условиях обычного делового оборота и мошенничества. К примеру, если один субъект предложил другому субъекту какие-то товары или услуги и, заключив договор, получил оплату, но не выполнил условий договора в полном объёме, такие конфликтные отношения сторон при желании всегда можно квалифицировать следственными органами как «конфликт хозяйствующих субъектов». И тогда можно идти в суд и разрешать спор там. Но если у одного из контрагентов просматривается подготовка к совершению мошеннических действий, то тут имеет место ст.159 УК РФ – «мошенничество», по которой можно загреметь лет на пять.

Так вот, в этом случае, когда Якушев поменял блоки, которые принадлежали одному предпринимателю, на блоки другой конфигурации, пригодные для строительства другого объекта иного контрагента. Таким образом, он совершил мошеннические действия, доказать которые даже для начинающего следователя – дело техники.

Хотя, конечно, правы и те, кто полагает: Якушев, у которого априори не было собственных блоков, а имелись лишь те, которые он должен был получить на складе для перевозки в Кызыл, совершил мошеннические приготовления, уговорив поставщика при отпуске товара заменить одни блоки на другие. Теперь совершенно очевидно, что Якушев и не собирался везти эти блоки по назначению. Он с самого начала был намерен их украсть... Так что теперь следствию особенно и доказывать-то нечего: Юрий Якушев за них всё сделал сам. Осталось только установить масштаб хищения.

Будем ждать решение СУ МВД.

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин