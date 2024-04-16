Якушев как зеркало тувинской коррупции

Читатели газеты «РИСК» увлечённо читают статьи о том, как прохиндей Юрий Якушев при покровительстве тувинских властей развернул конвейер мошенничества, «обувая» вперемежку государство и разного пошиба бизнесменов как в Туве, так и за её пределами. При этом удивительно, что многие обманутые им бизнесмены часто в правоохранительные органы не обращаются и защиты от него не просят. И это очень странно, так как суммы фигурируют солидные, исчисляемые миллионами.

Следует отметить, что для этого им используется простой, но безотказный способ: он твёрдо уверен, что все любят деньги. Но не просто любят. А сильно любят. До такой степени, что готовы ради наличных денежных знаков преступить закон. И Якушев виртуозно использует это качество людей, чтобы под благовидным поводом щедрой помощи обирать их по полной. И в этом плане использует вполне типичный приём, как в сказке про Буратино. Помните эпизод про «Поле чудес»? Закопай пять золотых монет и жди, пока вырастет дерево с золотыми монетами на ветвях. При этом наивному чудаку особенно и делать-то ничего не нужно – просто сиди рядом с деревом и жди, когда зазолотиться урожай.

Но Якушев в эту схему добавил своё. Всем известно, что любой человек, которого нагло обманули, начинает вопить: караул, обокрали! И бежать в прокуратуру. Или ещё куда. А это – дополнительные хлопоты и немалые финансовые издержки для мошенника. А чтобы этого избежать, нужно клиента повязать каким-нибудь компроматом – втянуть его в какую-нибудь грязную историю, чтобы он в случае чего подумал: «а может, лучше не трогать Якушева, а то он вывернет про меня всю правду-матку – и мне же ещё дороже всё это обойдётся».

В этом плане Якушев очень последователен и принципиален. И он, изобретая схему обмана, дотошно продумывает, чем повязать того или иного «клиента». Практически всех своих обмишуренных контрагентов он втягивает в мутные схемы с тем, чтобы их потом можно было чем-то шантажировать. Но если даже и этого не получается, то Юра сам сочиняет на человека компромат и торгуется, как настоящим.

К примеру, Якушев обул ООО «Сельстрой» где-то на 21-23 млн. рублей, распродав блоки «СИБИТ», которые он принял для перевозки из Абакана в Кызыл. Дело простое – на складе в Абакане по доверенности от ООО «Сельстрой» он принял груз к перевозке, а затем перепродал на сторону другим потребителям за наличный расчёт. А когда к нему пришли товарищи в погонах, он, не моргнув глазом, сообщил им: «мол, Сафрин сам попросил обналичить ему деньги, реализовав блоки «СИБИТ», мотивируя это тем, что ему нужны наличные деньги на благотворительные цели. Я блоки продал, а деньги согласно договорённости с Сафриным, отдал ему. Так что я этому заявителю ничего не должен».

Конечно, доказать, что он передавал деньги Сафрину, Якушеву будет совсем не просто. Ну, наверное, подготовит каких-нибудь лжесвидетелей, которые за бутылку водки подтвердят что угодно. Но, это, как говорится, как повезёт... Сафрин тоже не простак. И обязательно наймёт какого-нибудь адвоката. В общем, борьба предстоит нешуточная. Оно и понятно – по статье о мошенничестве Якушеву грозит срок до 10 лет. К тому же, когда он окажется в СИЗО, могут активироваться и другие жертвы его мошенничества, такие как Крапивин. И тогда количество эпизодов может начать разрастаться, увеличивая тяжесть наказания Якушеву.

Впрочем, пока СУ МВД, как может, тормозит возбуждение уголовного дела. А время поджимает. Сафрин обратился к министру Кондрашову С.Н. с жалобой на волокиту с принятием решения по существу. Министр отписал в следствие, установив срок. И тогда следователь СУ при МВД РТ А.А. Кучуге, дабы потрафить Якушеву, но исполнить указание министра, 9 апреля 2024 года сначала подписала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Якушева, а затем той же датой его немедленно отменила. Но сколько она сможет таким образом «тянуть резину»? Наверное, не больше недели. Иначе ею займётся прокуратура.

Вот этот пример с Якушевым наглядно показывает, насколько коррумпировано МВД и на что там способны следователи, если им «занесли» или начальство распорядилось «не торопиться» с принятием решения по делу. А Вы спрашиваете, почему правоохранители Тувы так часто «крышуют» жуликов и с большим удовольствием возбуждают уголовные дела в отношении заведомо невиновных? А всё дело в том, что в Туве почти всё, что можно было украсть, уже украли. Нормальный бизнес тупые прокуроры и ретивые следователи уже разорили. Поэтому честного бизнеса в республике почти что нет, так – мелочь пузатая. В основном все заняты в бюджетной сфере. Так что, по большому счёту, красть можно только казённое. То, что приходит из Центра в виде субсидий и дотаций. Чем, собственно, многие и занимаются. У кого-то в подчинении детский приют, у кого-то – интернат для престарелых. Там директора воруют продукты питания, постельное бельё, одежду или деньги, выделенные на ремонт. Берут себе не всё – часть отправляют «наверх» – министру и назначившему на кормление зампреду правительства. В школах другой бизнес: ЕГЭ. В больницах воруют медикаменты, продукты питания и откат от ремонтно-строительных работ. Схема отработанная, отшлифованная годами. Но настоящее развитие все эти процессы получили уже при нынешнем правителе: теперь хаос и анархия недопустимы, а на все случаи жизни имеются твёрдая такса.

Якушев в республике уже фактически превратился в ходячий эталон вора и авантюриста. Но один ли он такой у нас? Ему явно есть с кого брать пример: сам бывший премьер Кара-оол, обеспечивавший ему прикрытие от правоохранительных органов, получив должность, тут же достроил коттедж, хотя до этого ему 10 лет не хватило, чтобы это осилить. Глядя на республиканское начальство, начали обустраиваться на тувинской земле и даргалары пониже рангом. Всех охватил бум строительства жилья. Прямо как на Лазурном берегу Средиземного моря. Откуда деньги – читай выше.

Правда, нельзя всех мести под одну метлу – кое-кто строит и на кредитные ресурсы, но таких – подавляющее меньшинство. В основном реализуют ворованное. Да и как понять, откуда у человека 13-15 млн. рублей, если средняя зарплата от силы 25 тыс. рублей и 3-5 детей? Такому, чтобы 15 млн. заработать, не есть и не пить лет 20 нужно. А ему всего ничего 35-40 лет. Неужели все занимаются незаконным игровым бизнесом, наркотой, спиртом или контрабандой? Или, может, у всех у них пасутся тучные стада? Да нет, конечно. Всё перечисленное – удел избранных, имеющих дружеские или родственные связи с действующей властью. Но нужно признать: большинство всё же промышляет обычными взятками и откатами. Вот и выходит: республика – одна из самых нищих в России, а чиновники и другие бюджетники живут, как у Христа за пазухой.

И всё же основный ресурс при получении нетрудовых доходов – это земля. И в этом плане следует признать, что Якушев в подобном «бизнесе» является первопроходцем. После того, как он стал вхож в главный кабинет правительства, его подставные клерки вдруг стали обладателями лучших земельных участков. А затем стали ими активно торговать. Поначалу – по цене в 500 тыс. за 10 соток, затем аппетиты мошенников стали быстро расти. И так – из года в год. При этом власти шли на все мыслимые и немыслимые нарушения, лишь бы обладателями земли стали эти проходимцы.

Но об этой стороне дела я расскажу позже.

Кондрат Пчёлкин