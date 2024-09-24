Как долго Юрий Якушев будет убегать от наказания?

Вот уже почти полгода газета «РИСК» обращает внимание правоохранительных органов и общественности на дикую откровенно противоправную деятельность известного в республике мошенника Юрия Якушева. Именовать его так обидно редакция имеет полное право, поскольку у Якушева за плечами уже имеется судимость по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот. Из этого скорбного случая Юрий сделал простой вывод: обирать нужно не государство, а искать для этого лохов. Вот этим он самозабвенно и занимается уже много лет.

Его рассуждения на эту тему основаны на том, что сам президент Путин ещё в 2020 году в интервью А.Ванденко на вопрос «Кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению», ответил однозначно: «В сознании народа... и я тоже часть этого народа». Казалось бы, заявление так себе. Ну, назвал бизнесменов жуликами, ну и что? Но это было сказано главой государства. И потому не могло не отразиться на отношении общества к этой категории людей. Но в нашей стране мнение каких-то граждан не влияет на общее восприятие действительности. Чего не скажешь о тех, кто служит государству в правоохранительных органах.

Для людей в погонах думать и анализировать – дело сложное. Многие из них, особенно те, кто сами нечисты на руку, живут в чёрно-белом мире. Для них частное мнение чиновника такого уровня – это как прямой приказ. Раз большой начальник сказал, что бизнесмены – жулики, так тому и быть! В такой ситуации мошенник, который обворовывает бизнесмена – это как бы уже и не мошенник. Так, озорник, который всего лишь украл у вора дубинку. И потому, чем больше они друг друга обкрадут, тем лучше. Замечено, что с некоторых пор такое сомнительное с точки зрения закона отношение к совершённым мошенническим преступлениям демонстрируют сотрудники МВД Тувы. Многие это связывают с назначением на должность министра гастарбайтера С.Н. Кондрашова, у которого какое-то странное весьма искажённое понимание законности. И это уже несколько лет разлагает коллектив МВД Тувы, формируя криминальные принципы работы.

Самым ярким показателем такой деградации коллектива МВД можно считать недавний скандал на выборах. Когда Информационный центр МВД выдал Избиркому справку на кандидата от партии «Единая Россия» Эреса Хуурака, что якобы он никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. И это, невзирая на то, что он в 2012 году был осуждён и понёс наказание за хищение бюджетных средств, выделенных на снабжение питьевой водой жителей Чеди-Хольского кожууна. Разбирательство по этому поводу в настоящее время ведут прокуратура Тувы и Служба собственной безопасности МВД России. И мы, я надеюсь, вскоре узнаем, кого назначат виновными в этом должностном преступлении. Но сейчас важно другое. Первое, это роль самого министра внутренних дел Тувы С.Кондрашова в фальсификации учётных данных уголовников, а второе – его роль в разложении коллектива МВД, доведённого до скотского состояния послушных слуг министра, а не законности и порядка.

Но в данном случае речь не столько о министре Кондрашове и его сомнительном влиянии на коллектив министерства, а о методах борьбы с латентной преступностью в республике на примере безнаказанности мошенника Ю.Якушева, при попустительстве полицейского следствия обманувшего большое число людей. А дело в том, что в настоящее время именно следствие определяет, следует или нет привлекать к уголовной ответственности того или иного попавшегося в руки правоохранителей потенциального преступника. Теперь именно следователь вправе квалифицировать действия жулика как мошенничество, подпадающее под ст. 159 УК РФ, или квалифицировать факт очевидного мошенничества как гражданско-правовой спор хозяйствующих субъектов. А от этого зависит дальнейшая судьба этого «спора». Либо он будет рассмотрен в рамках с требований уголовно-процессуального закона. В соответствии с ним «клиент» запросто может загреметь на нары лет на 5-10 с конфискацией имущества, даже если оно записано на любовниц, друзей и соседей. Либо дело уйдёт в суд общей юрисдикции или арбитраж, в рамках которого что-либо взыскать с предпринимателя-банкрота будет невозможно. А потому некий следователь, его начальник, начальник этого начальника и так, включая министра, за взятки, подарки или ради карьеры могут квалифицировать те или иные действия вероятного мошенника по отъёму имущества жертвы либо как гражданско-правовые отношения, либо как совершение уголовно наказуемого деяния.

Вот это, собственно и происходит с конца 2023 года с мошенником Якушевым, на которого министру внутренних дел Тувы Кондрашову С.Н. пожаловалось уже много пострадавших от действий Якушева граждан и бизнесменов, но который до сих пор почему-то не находится в статусе подозреваемого. При этом сам Якушев недвусмысленно намекает на то, что он до сих пор на свободе именно благодаря своим неформальным отношениям с силовым министром.

Впрочем, справедливости ради следует признать, что в последний месяц следствие, возбуждённое по заявлению о мошенничестве директора ООО «Сельстрой» С.Сафрина, сделало заметные шаги к его окончанию. Допрошено большое количество свидетелей и лиц, подвергшихся мошенническим схемам Якушева. Так что, по всей видимости, уголовное дело вскоре поступит на утверждение прокурору, а затем – в суд. В нём жалеть никого не будут, судя по складывающейся обстановке, индикатором которой можно считать приговор экс-начальнице Госналогслужбы Тувы Веронике Суге-Маадыр. Ей назначили наказание в виде 12 лет колонии. Потому человек в мантии, вероятнее всего, отнесётся к Юрию Якушеву в соответствии с его деяниями безо всяких скидок на близость к экс-главе республики Шолбану Кара-оолу. И на этот раз Якушев точно не отделается условным сроком, поэтому ему необходимо готовиться к тому, что, скорее всего, придётся тянуть лямку зэка долгие годы.

Но дело тут не только в деле о мошенничестве при перевозке блоков СИБИТ на строительство школы в Туве. Редакционная почта полна возмущения читателей газеты, которые требуют строгого наказания прожжённому мошеннику. Общественность хотела бы, чтобы Якушев ответил по закону не только за этот криминальный эпизод, но и за все эпизоды, о которых писала газета «РИСК». Напомню о них.

В газете «РИСК» №10 от 12 марта 2024 года в статье «О бедном мошеннике замолвите слово!» Якушев предстаёт перед читателями как «Специалист по обману состоятельных граждан и извлечению финансовых средств из карманов самых скупых богачей. Виртуоз по превращению пустых ничем не обеспеченных обещаний в звонкую монету. Человек, для которого нет разницы, кого дурить: хоть губернатора региона, хоть обычного строителя. И даже простого зеваки, у которого нашлась минута свободного времени, чтобы выслушать предложение респектабельного мошенника. У него плачут все: от состоятельного буржуа до налогового инспектора, включая участкового полицейского и судебного пристава. А как рыдают обобранные вдовы! Вы таких слёз, наверное, в жизни не видали. Потому как Юрий Якушев – а речь пойдёт именно о нём – настоящей змей-искуситель. Его дар убеждения настолько изощрён, что он оказался в состоянии несколько раз обмануть даже собственную супругу. Кстати, не последнюю женщину в Туве, занимающую достаточно высокую в республике должность – заместителя министра образования Ольгу Георгиевну Якушеву».

«Но оставим в стороне семью Якушева и обратимся к его повседневной кипучей мошеннической деятельности. Невзирая на то, что его жена – педагог, Якушева всё время тянуло жульничать именно сфере образования. Первую судимость Юрий заработал за то, что, пользуясь особенным доверием бывшего губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, получил по блату и оформил на подставную фирму государственный заказ на строительство жилья для детей-сирот. Но когда по понятным причинам эта стройка заинтересовала правоохранителей, выяснилось, что проходимец не только нагрел бюджет Тувы, но совершил это путём оформления сделки на фирму, к которой не имел никакого отношения. А при обналичивании государственных средств пользовался счётом в Сбербанке своей супруги Ольги». «Вот тут-то и пригодилась дружба мошенника с главой республики: Якушев отделался условным сроком и денежным штрафом, а статус его жены-педагога переквалифицировали с соучастницы преступления на свидетеля».

«Однако первая судимость ...не стала для Юры Якушева уроком. Потому-то не охладила его устремлений обогащаться любыми путями. Единственное, что он понял, так это то, что дурить граждан и коммерческие предприятия гораздо безопаснее с точки зрения возмездия со стороны Закона. Зато теперь, после этой криминальной истории, чудом проскочив мимо зоны, он под крылом Шолбана Кара-оола почувствовал свою безнаказанность от правоохранительной системы. И тут же развернулся стремительно и мощно. А помог ему в этом всё тот же Шолбан Кара-оол, который после получения Якушевым судимости реально поверил в его криминальный талант. С тех пор Юра Якушев стал главным советником Шолбана Кара-оола во всех скользких делишках. Он даже стал принимать участие в официальных встречах главы республики с приезжими гостями республики. Впрочем, удивляться этому, пожалуй, не стоит, поскольку криминальные таланты и самого главы в республике секретом не являются. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека». К ним очень подходит и другая русская пословица: «два сапога – пара». Просто у одного судимость уже есть, а у другого всё ещё впереди».

Однако следует иметь в виду, что «впереди Юру ждали новые суровые испытания, о которых расскажу в следующих номерах газеты. Из них Вы узнаете, как Якушев совершил роковую ошибку, соорудив к АЗС Кара-оола пристройку на территории, которая ему не принадлежала, вследствие чего теперь её ожидает снос». 19 сентября 2024 года Девятый Кемеровский Кассационный суд отклонил жалобу Кара-оола на решение Верховного суда Республики Тыва. Вследствие чего в ближайшее время эту АЗС ожидает процедура сноса.

Но об этом – в следующих публикациях газеты.

Семён Сучков-Задиристый