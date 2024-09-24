    Перекрёсток мнений

Аноним, 18-09-2024 #1[ru]

Главные ценности в России – это принцип жизни «не пойман – не вор!».

Аноним, 18-09-2024 #2[ru]

Когда жулики захватывают власть в стране, всё встаёт с ног на голову.

Аноним, 18-09-2024 #3[ru]

Путин ездил в Монголию к шаманам – просить «благословление на применение ядерного оружия». Такой слух со ссылкой на источники в Кремле пересказал немецкому Der Spiegel журналист Михаил Зыгарь (признан российскими властями иностранным агентом). Якобы из-за встречи с шаманами Путин вернулся из Улан-Батора довольным: «Он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов». Зыгарь акцентирует внимание на страсти Путина к мистицизму (в том числе православному) – мол, перед вторжением в Украину он также консультировался с разными мистиками, которые обещали ему скорую победу России. До Монголии, где Путина должны были арестовать (но испугались), он ездил в Тыву, которая также считается родиной могущественных шаманов мира. Подтверждений связей Путина с шаманами нет, однако журналисты ранее уже выяснили, что глава Кремля во время поездок на Алтай любит принимать «кровавые» пантовые ванны из оленьих рогов, чтобы сохранить здоровье.

Аноним, 19-09-2024 #6[ru]

Союзники России: Беларусь, страной 30 лет правит Лукашенко. Эритрея, страной 31 год правит Афеворки. Иран, страной 35 лет правит Али Хаменеи. Сирия, страной 53 года правит династия Асадов. КНДР, страной 76 лет правит династия Кимов. Скажи мне, кто твой друг...

Аноним, 18-09-2024 #1[ru]

Наш замечательный земляк Шойгу – непотопляемый проходимец. Ховалыг, увидев, что Путин не взял Шойгу в поездку через Туву, подумал, что «Шойгу – всё!». Как он ошибается! Сергей Кужугетович отряхнётся, перегруппирует силы и так уе... нашего губернатора, что тот может и не оправиться.

Аноним, 18-09-2024 #2[ru]

Шойгу – опытный аппаратчик. И воевать с ним – себе дороже. Он – ставленник Тимченко. А тот – питерский ближайший сподвижник Путина. Не надо до времени хоронить нашего звёздного земляка.

Аноним, 18-09-2024 #5[ru]

Карлик – шакал и чмо!

Аноним, 18-09-2024 #6[ru]

«Гендиректор «ЕРСМ Сибири» арестован по делу о хищении 900 млн. рублей у Минобороны». Удивительно все замы и подрядчики Шойгу – воры и коррупционеры, он один весь в белом...

Аноним, 19-09-2024 #7[ru]

Шайтан – вор со стажем... Путину такие нужны?

Аноним, 18-09-2024 #1[ru]

Шойгу не даст Ховалыгу возможности переизбраться на второй срок. Вот увидите!

Аноним, 18-09-2024 #2[ru]

Шойгу будет двигать в губернаторы Тувы если не Карлика, то Цаликова, который к тому времени станет тувинским сенатором.

Аноним, 18-09-2024 #3[ru]

У Ховалыга нет своей команды. К тому же он «кидала». У него нет будущего. Сейчас он вместо караооловских будет набирать ооржаковских. И понять его можно. Сам-то он по части хозяйства – «ноль».

Аноним, 18-09-2024 #4[ru]

Лопсана чо, опять кинули что ли?

Аноним, 18-09-2024 #7[ru]

На Шойге очень много крови... его порвут, если он просто выйдет к людям...

Аноним, 20-09-2024 #12[ru]

Борису Мышлявцеву: Вы уж простите Борис, но вы же сами согласились быть сукой. Сами пишете, что вы сняли с выборов Конвиза. Но то, что Вас кинули, так должно и было быть. Все нормально: сделал дерьмо, а теперь жалуешься на жизнь. А если бы Вы не пошли на поводу, если бы и другой не стал дерьмо делать, то, может, совсем другая жизнь была бы?

В свое время меня пригласили в первый отдел (многие знают, что это такое) при... (тут многоточие – все же первые отделы бывают там, где надо) и предложили «стучать» в обмен на повышение и большую зарплату (вернее писать отчеты о том, что услышал). А я отказался. Моя карьера была вконец испорчена – так я инженером и прозябал до 1993 года. И обо мне как бы забыли. И только потом судьба все равно подарила и карьеру, и прочее (во всяком случае честь дороже всего! И всего я смог достичь сам) и я уже не молод – даже старше Андрея Шумова (дай Бог ему здоровья – правда я не уважаю его и даже его противник дурных измышлений, но все равно желаю и здоровья и ему и Вам! Просто пересмотрите свою позицию, Борис. И есть время исправиться. Главное, что Вы признались в своем грехе – а теперь есть время всё исправить. Удачи всем! С уважением, Ваш аноним.

Аноним, 20-09-2024 #13[ru]

В Тыве пи... всему – какая-то порча денег повсеместная. Бестолковое планирование и так далее и тому подобное! Нет никакой экономики от слова «совсем». ИПСЭР все эти не работают на благо народа, дефицит кадров мегакатастрофический. Тыва – это утопия, которая ничего не производит, а только потребляет.

Аноним, 21-09-2024 #14[ru]

Кругом одно сплошное кидалово. Кидала на кидале сидит и кидалой погоняет!!!

Аноним, 18-09-2024 #2[ru]

Про сифилис... От чего ушли, к тому и пришли...

Аноним, 19-09-2024 #8[ru]

• Яжемать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что Телеграм является совместно нажитым имуществом. И неплохо было бы его поделить. • У Бакальчуков, как известно, тоже небольшой семейный конфликт. • А депутат Госдумы от ЕР Максим Иванов рассказал, что женщины стали массово сдавать полиции своих бывших мужей и сожителей, оставивших фронт. «Причём одна так и написала: товарищ майор, сообщаю, что ФИО сбежал с фронта, потом от меня сбежал к другой. Поэтому вот вам его адрес. Забирайте паразита обратно на СВО», – пересказал депутат. Мощно, конечно, «Год семьи» отметили. С размахом, пятилетку – за полгода! Я так понимаю, что самый актуальный подарок к новому году семейному другу/подруге будет травмат или кастет.

Аноним, 20-09-2024 #12[ru]

Задержанный за участие в перестрелке у офиса Wildberries Умар Чичаев заявил, что он является замкомандира спецназа «Ахмат-1». А либералы нагло клевещут, что «Ахмат» не воюет! ШАХ и МАТ, клеветники!

Аноним, 18-09-2024 #2[ru]

Да, на этих выборах Оюну досталось...

Аноним, 18-09-2024 #3[ru]

Оюн зря начал сотрудничать с Карликом. Вот Карлик его на выборах и утопил.

Аноним, 18-09-2024 #4[ru]

Оюну нужно держаться. Время лечит. Нужно готовиться к 2026 году.

Аноним, 18-09-2024 #6[ru]

Главное – сохранить лицо. Репутация в политике очень важна.

Аноним, 18-09-2024 #7[ru]

Карлик и Цаликов – это не те люди, на которых можно ставить. Шойгу, скорее всего, в губернаторы будет двигать мэра Кызыла Сагаан-оола. За ним нет никаких скандалов, со своими обязанностями он справляется. Сможет и губернатором работать.

Аноним, 21-09-2024 #10[ru]

Василий Майлолович, не сдавайтесь. Народ с вами! Для Ховалыга это будет Пиррова победа. Он совершил очередную гнусную историю. Никто его не поддерживал, никто его не знает. Рейтинг Ховалыга даже ниже чем у его брата Шолбана Кара-оола. Придет время, и он будет на коленях стоять перед Вами.

Аноним, 18-09-2024 #1[ru]

Скажите, откуда Семёныч всё знает? Живёт в Туве, а обсуждает Америку...

Аноним, 18-09-2024 #4[ru]

№1, да тут всё просто – у него родственники и друзья по всему миру: в Европе, США и Израиле. Он человек коммуникабельный, со связями. Да чутьё тоже есть.

Аноним, 18-09-2024 #7[ru]

Путин: «Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию!» А с Курской областью что случилось, не подскажете?

Аноним, 18-09-2024 #8[ru]

Алаудинов, поблагодарил губернатора Курской области за защитные сооружения за 3 миллиарда рублей. Знаете, что общего между сооружениями и Алаудиновым? Ни того, ни другого, никогда не было в Курской области.

Аноним, 18-09-2024 #9[ru]

В Курской области у российских властей всё идет хорошо. Врагов выдавливают, войска наступают, положение улучшается. Но, правда, почему-то начали эвакуацию жителей ещё очередных двух районов. Ну... такая «ситуация» просто.

Аноним, 18-09-2024 #13[ru]

#11 – История с взрывающимися в кармане пейджерами сильна тем, что переводит противостояние в некую совершенно новую – даже не плоскость, а реальность. Раньше средний «хизбаллон» опасался ракет и боялся наземной операции – на этом как бы всё: ничего другого не ожидалось. Сценарии были считанными, никаких принципиальных новшеств произойти вроде не могло. Теперь открывается портал буквально ада: смерть начинает грозить тебе из твоего собственного кармана. Встаёт вопрос: а что взорвётся в твоей руке в следующий раз? Мобильник? Утюг? Пульт от телевизора?

Аноним, 18-09-2024 #16[ru]

«Обломки дронов вызвали землетрясение магнитудой три балла по шкале Рихтера». Даже страшно подумать, что сделали бы сами дроны...

Аноним, 18-09-2024 #17[ru]

В арсенале в городе Торопец Тверской губернии рвануло 30 тысяч тонн боеприпасов. Это 30 килотонн – две Хиросимы. Дым видно из космоса, первоначальный взрыв был реально похож на ядерный (но таковым не был).

Аноним, 18-09-2024 #3[ru]

Убийцы Сарыг-Донгак и Кенден, которые заживо сожгли облитого бензином Махмутова, закончили свой жизненный путь на СВО. Они, получил 18 и 13 лет колонии строгого режима, записались добровольцами в ЧВК и были ликвидированы украинскими националистами. Такая вот история с географией.

Аноним, 18-09-2024 #4[ru]

№3, видимо, у Сарыг-Донгака не хватило денег, чтобы устроится писарем в тылу. Вот и всё...

Аноним, 18-09-2024 #5[ru]

Кенден – просто балбес. Пытался взять вину Сарыг-Донгака на себя, но не прокатило. За это ему и влепили 13 лет строгого. Если бы этого не сделал, а помогал следствию до конца, ему бы дали лет 5, зачли то, что уже отсидел и вышел бы по УДО. Его адвокаты посадили на 13 лет. Вот и конец. Своим умом надо было думать, а не плясать под дудку прожженного Сарыг-Донгака.

Аноним, 18-09-2024 #6[ru]

Это Семёныч постарался, чтобы его бортанули и отправили на 13 лет. Если бы не он, Сарыг-Донгак бы вывернулся. Он в таких делах был человек опытный.

Аноним, 18-09-2024 #7[ru]

Сарыг-Донгака подвела трусость. Он побоялся, что подельники его сдадут, и начал их ликвидировать. На том и попался. А так его бы ни за что не вычислили.

Аноним, 18-09-2024 #10[ru]

Сарыг-Донгака и Кендена убили на фронте чуть ли не в первом же бою. Бог шельму метит!

Аноним, 19-09-2024 #13[ru]

Госдума одобрила законопроект, разрешающий подсудимым ещё до приговора заключать контракты с Минобороны. Шолбан Кара-оол ликует: «Многие мужчины, которые оступились и нарушили закон, идут на СВО для того, чтобы искупить свою вину перед обществом, перед конкретными людьми. Молодые парни говорят: «Хочу доказать своим родителям, что я не плохой, чтобы мной гордились и хочу воспитать своих детей достойными людьми». Так что не страшно, если кто-то грабил, насиловал и убивал – пусть идёт в Украину и там превращается в Героя России!

Аноним, 19-09-2024 #14[ru]

Этот пидорок Карлик врал, что он якобы воевал в Афгане... а впрочем у Путина все такие...

Аноним, 19-09-2024 #15[ru]

В «Поле Чудес» принял участие дважды судимый боец ЧВК «Вагнер». То, что он ничего не вынес из студии – уже можно считать его маленькой победой.