    Коротко

В Туве у 19 школьников выявили сифилис

Шокирующие новости пришли из Республики Тыва, где 19 школьникам поставлен страшный диагноз – сифилис. Все ребята заразились половым путём, сообщила местному телеканалу «Тува 24» заместитель главного врача по лечебной части республиканского кожно-венерического диспансера Салбакай Чидаран.

«За 8 месяцев текущего года в Тыве у 123 жителей выявлен сифилис. Причём 35 человек – это лица, не достигшие восемнадцати лет. Из них 14 студентов, 19 школьников и двое детей до шести лет. И если дети заразились бытовым путём, то школьники половым», – говорит заместитель главного врача по лечебной части республиканского кожно-венерического диспансера Салбакай Чидаран.

При этом самостоятельно за помощью к медикам обратились лишь пять человек. Остальных удалось выявить благодаря профосмотрам.

Напомним, это уже не первый случай массового заражения в Туве. Так, в прошлом году заболевание было выявлено у десяти школьников. В этом году на девять человек больше. Печальная статистика, признаются медики. География распространения самая разная.

Причиной массового заражения школьников сифилисом могло стать недостаточное половое воспитание детей, сообщила Салбакай Чидаран: «Работы одних лишь врачей в данном вопросе недостаточно. Важно, чтобы в семьях родители занимались половым воспитанием детей. Зачастую подростки просто стесняются или боятся рассказать взрослым о проблемах. Нужно проводить постоянно с ними лекции, профилактические беседы».

В РАН призвали массово переселить россиян в деревни для повышения рождаемости

В России необходимо начать переселять людей из городов в сельскую местность, чтобы решить проблему повышения рождаемости, заявил директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, в городах очень маленькие квартиры, которые «ставят крест на репродуктивных установках женщин». Он привел данные, согласно которым, 73% россиян живут в квартирах, средняя площадь которых – 57 кв. м. «Рожать в таких условиях, по сути, в клетках, стимулов мало», – отметил академик, добавив, что концентрация людей на ограниченной территории в целом является «тупиковым путем для демографии».

Во многих странах эту проблему уже осознали и платят деньги за переезд из города в деревню, например в Японии – это миллион иен (около 600 тыс. руб.), а в странах ЕС – 3-4 тыс. евро, говорит Бахтизин. Тем не менее он признал, что эти меры не срабатывают. «Потому что ехать в деревню мало кто хочет. Сумма не компенсирует недостатки: интересной и оплачиваемой работы на селе нет, школ и больниц нет», – отмечает академик. В связи с этим он призвал власти создавать интересную работу на селе, открывать больницы и клубы. «Это все требует огромных вложений и воли государства. Без этого привлечь людей рожать и развивать территории не получится», – подчеркнул Бахтизин.

Россияне массово отложили ремонт из-за высоких цен на стройматериалы

Большинство россиян были вынуждены отложить ремонт своего жилья на неопределенный срок из-за высоких цен на строительные материалы. Это показал опрос группы «Ренессанс Страхование», результаты которого публикует РБК.

В исследовании, которое проводилось в августе этого года, приняли участие 1278 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в 16 городах-миллионниках. 70% респондентов заявили, что последний раз делали ремонт своей квартиры пять лет назад либо еще раньше. При этом все они указали, что их жилье нуждается в ремонте. В качестве причины, почему они откладывают ремонтные работы, 69% россиян назвали дорогие стройматериалы. На слишком значительный рост цен пожаловались 42% участников опроса. У многих опрошенных также возникли проблемы с поиском нужных материалов из-за сужения ассортимента: почти треть (30%) сталкиваются с этим периодически, а каждый пятый (20%) – часто.

Согласно данным сервиса Rerooms, за последние два года средняя стоимость черновых материалов для ремонта увеличилась на 20%, а чистовых – на 25%.

Отопительный сезон в Туве начинается с 15 сентября

Как сообщает сайт правительства Республики Тыва, 15 сентября в регионе стартует отопительный сезон. Системы централизованного теплоснабжения будут запущены в Каа-Хемском, Пий-Хемском, Барун-Хемчикском и Тандинском районах. С 16 сентября подача тепла стартует в соцобъекты и многоквартирные дома города Кызыла, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского и Кызылского районов. С 18 сентября отопительный сезон начнется в Чеди-Хольском районе, с 20 сентября – в Чаа-Хольском, а 23 сентября – в городе Ак-Довураке.

В России предложили не принимать в вузы без «природного дара» из-за нехватки рабочих рук

В вузы должны идти учиться только молодые люди с «природным даром», а при его отсутствии необходимо отправлять молодежь обучаться рабочим специальностям, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что в его регионе не хватает 14 тыс. рабочих рук и закрывать эту потребность придется за счет привлечения мигрантов. «Без мигрантов мы заморозим экономику. Экономика требует рабочих рук», – подчеркнул Богомаз. Однако он допустил и другой вариант: «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете». На замечание журналиста, что это могут назвать нарушением прав человека, губернатор Брянской области заявил: «Всегда нужно чем-то жертвовать».

Ранее российским школьникам начали массово отказывать в переводе в 10-й класс, рекомендуя продолжить обучение в колледже или техникуме. С такой проблемой столкнулись в том числе учащиеся в Москве. В июле этого года президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства подготовить до 2028 года около 1 млн. специалистов рабочих профессий, чтобы решить проблему дефицита кадров в промышленности.

В правительстве предложили отказаться от госзакупок иностранных лекарств

На государственные тендеры хотят допустить только российских производителей лекарств, пишет «Коммерсант». Минфин разработал проект постановления, который вводит механизм с названием «второй лишний». Он подразумевает, что на госторгах не будут рассматриваться предложения о поставке импорта, если есть заявка о поставке российских товаров. Члены Ассоциации международных фармпроизводителей уверены, что такое нововведение приведет к дефициту препаратов и росту цен.

На рынке госзаказа лекарств уже действует правило «третий лишний», когда отклоняется иностранный препарат, если заявились два игрока с препаратом, произведенным в ЕАЭС.

Глава совета по правам человека потребовал призывать в армию больных и инвалидов

Глава Совета по права человека Валерий Фадеев считает, что России необходимо увеличивать армию и заставить служить всех молодых людей, вне зависимости от их состояния здоровья.

«Я считаю, надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву. У нас сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию. Я не призываю устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт, поймите правильно. Не об этом идёт речь. Я считаю, что каждый молодой человек независимо от его здоровья (если нездоров, пусть на кухне служит...), все молодые люди должны пройти через армию», – заявил Фадеев.

Почти треть россиян отказались от рождения детей из-за СВО, бедности и «политической ситуации»

Примерно треть россиян (30,6%) решили отложить запланированное рождение ребенка или вовсе отказаться от этого из-за СВО в Украине, недовольства политическим курсом руководства РФ, финансовых проблем и эмоционального напряжения. Об этом свидетельствуют результаты исследования НИУ ВШЭ, опубликованные в научном журнале «Вопросы экономики».

По результатам анкетирования, основными причинами отказа от планов по рождению ребенка стали политическая и экономическая нестабильность в стране, финансовые трудности, СВО в Украине, а также личные (негативные эмоции, отношения с партнером) и физиологические факторы (приближение возраста, предельного для деторождения, или проблемы со здоровьем).

Число особо тяжких преступлений в России установило 13-летний рекорд после массового помилования зэков

В России с начала 2024 года зарегистрировали рекордное за 13 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений, следует из данных МВД, с которыми ознакомилась журналисты. С января по август 2024 года произошло 403 537 тяжких и особо тяжких преступлений. Последний раз подобный показатель был зарегистрирован за первые восемь месяцев 2011 года. Тогда в России произошло 426 тыс. таких преступлений. После того их количество не превышало 400 тыс. за восемь месяцев каждого года.

Сильнее всего рост количества тяжких и особо тяжких преступлений заметен в южных и западных регионах России, а также в Московской области. Там было совершено 16,4 тысячи таких преступлений, тогда как в январе-августе 2021 года их число составило 14,7.

В граничащей с Украиной Брянской области с января по август 2024 года произошло 2731 тяжкое и особо тяжкое преступление. В Адыгее за первые восемь месяцев 2024 года зарегистрировано 1041 преступление, хотя на протяжении последних 15 лет число преступлений этой категории никогда не достигало тысячи.

В Краснодарском крае в январе-августе 2024 года произошло рекордное за 15 лет число тяжких и особо тяжких преступлений – 14 932. В Ростовской области – 10 491 преступление, что является рекордом за 14 лет.