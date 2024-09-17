Современная Тува: Пещерная война за выживание

Ушедшая неделя прошла под знаком выборов депутатов Верховного Хурала Тувы. Озадачила победа правящей партии «Единая Россия», в которой вторым номером записан бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, по которому, похоже, тюрьма плачет. А среди кандидатов-одномандатников числится криминальный элемент Эрес Хуурак, которому МВД и Избирком пытались вымарать сведения о судимости. Но в итоге провластной партии нарисовали протоколы, согласно которым она набрала 80% голосов. Такое впечатление, что Туву населяют исключительно криминальные избиратели, для которых судимость в прошлом или скором будущем – это входной билет в республиканский парламент. Но удивили итоги не только за ЕР. В списке будущих кандидатов лидеры ЛДПР и «Новых Людей», которых вообще не знает избиратель и которые не расклеили по республике и не разнесли по квартирам ни одной листовки. А у «Справедливой России», которая провела блестящую агитационную кампанию, в итоге выборов ни одного мандата не оказалось. Какой-то театр абсурда, в котором председатель ИК РТ Андалаева выступала в роли клоуна.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ ВСЕМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОЮ НИКЧЕМНОСТЬ

Серьёзным показателем на выборах была позиция экс-главы республики Ш.Кара-оола. Как бы реализуя замысел Сергея Шойгу, он набрал команду кандидатов из своих послушных людей, распихал их по разным партиям, включая «Единую Россию», и вознамерился получить на выборах результат, который мог вернуть республику под его контроль. Но этого не случилось. И причины тому разные. Первая причина – отсутствие финансов. Кандидаты, сгруппировавшиеся под крылом Кара-оола, рассчитывали, что он будет финансировать их выборы. Но когда дело дошло до предполагаемой раздачи денег, Кара-оол собрал своих людей и огорошил их заявлением о том, что он в своё время дал им путёвку в жизнь, обеспечил должностями и бизнесом, так что теперь финансировать свои выборы они будут сами. А вскоре, перед визитом В.Путина, и вовсе срочно покинул республику, отправившись во Владивосток, где проходил экономический форум.

Первым из кара-ооловских кандидатов ситуацию осознал Диинмей Балбан-оол. Он не сдал вовремя отчёт в избирком и по-тихому с выборов «слился». Алдын-Кыс Конгар, узнав, что денег не будет, сторговалась позже. И тоже «отчалила» с выборов в ожидании компенсации. Единственной, кто сражался до конца, оказалась Ирина Бадыргы. Но когда опубликовали итоги, её в списках победителей не назвали.

Теперь, что касается Кара-оола, всем всё стало понятно: для него команда – это просто слуги, обслуживающий персонал. Так что теперь, думается, ему будет чрезвычайно сложно собрать команду, поскольку он по большому счёту доверие людей утратил. Значит, Шойгу при выборе кандидата в губернаторы в 2026 году на него вряд ли поставит.

Впрочем, в этом, скорее всего, и нужды-то нет. Шойгу продвинул кандидатуру своего вечного заместителя Цаликова в парламент Тувы с прицелом на сенаторство. К тому времени, когда будет решаться вопрос, кого ставить на хозяйство в республике, Цаликов уже более года пробудет в статусе сенатора от Тувы. Вот тогда-то вездесущий проныра Шойгу может подобрать удобный момент и подкатить к президенту Путину с кандидатурой Руслана Цаликова, представив его в качестве «знатока» тувинской экономики и надёжного услужливого человека.

А то, что через год Шойгу будет снова «на коне», вполне вероятно. Поскольку более прожжённого, изворотливого и предусмотрительного человека, чем Шойгу, в окружении Путина просто нет. Особенно, если к тому времени СВО завершится. И ничто уже не будет напоминать, что он сделал с нашей армией. А также, куда подевались 11 трлн. рублей, выделенных из бюджета страны на укрепление российских вооружённых сил.

КТО ВОЗГЛАВИТ ХУРАЛ?

Следует прямо признать, что итоги выборов тувинского парламента, скорее всего, на текущую жизнь никакого влияния не окажут. Впрочем, как и предыдущие составы депутатов, про которых было мало что известно. Однако интрига всё же имеется. Первый вопрос – кто станет спикером Верховного Хурала. Раньше ходили слухи, что это кресло останется за Кан-оолом Даваа, главное качество которого – незаметность при абсолютной невзрачности. Преимущество Даваа – это отсутствие каких-либо амбиций и абсолютное послушание воли главы республики, кто бы эту должность ни занимал. При нём В.Ховалыг был абсолютно уверен, что тот его соперником на выборах главы в 2026 году не станет. А такое «достоинство» перевесит любые недостатки, в том числе безынициативность, бездеятельность и отсутствие собственной позиции по любому вопросу.

Затем появились сведения, что на это кресло метит скандально известный, но близкий к телу главы Ховалыгу зам. по внутренней политике председателя правительства Айдын Чюдюк. Однако и с ним произошла осечка, поскольку он не только весьма амбициозен, но и близок к кругам Шойгу. А это чревато тем, что при определённых условиях у него может взыграть азарт игрока, и он сможет составить Ховалыгу конкуренцию в 2026 году. Тогда-то и «всплыла» фамилия кандидата наук, интеллектуала, заместителя директора ТИГИ и СВО-шника Буяна Донгака, который по всем параметрам подходит к должности спикера хотя бы потому, что ему будет несложно найти общий язык с ветеранами СВО, которые стали депутатами. Проблема с его назначением состоит в том, что он может оказаться не в пример Кан-оолу Даваа или Айдыну Чюдюку чересчур самостоятельным. Впрочем, об этом пока говорить рановато.

СМЕНЫ ВЛАСТИ В КЫЗЫЛЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Но не менее содержательным после парламентских выборов событием, чем сами выборы, стало случившееся 11 сентября, когда собралась сессия депутатов городского хурала г. Кызыла. День начался с того, что на удивление трезвый депутат Аяс Лопсан с самого утра 11 сентября начал обход кабинетов мэрии с раздачей указаний, будто бы он теперь – мэр столицы. Чиновники мэрии его вежливо выслушивали, кивали в знак согласия и, молча, провожали взглядом. Для многих, наверное, показалось очевидным, что на сессии горхурала в 14 часов депутаты отправят в отставку мэра Карима Сагаан-оола, и накануне Дня города назначат исполняющим обязанности мэра Аяса Лопсана со всеми вытекающими из этого последствиями...

И вот этот момент настал. Но за время между обходом кабинетов мэрии Лопсаном и началом сессии что-то произошло, о чём претендент на мэрское кресло не знал. В итоге вопрос об освобождении от должности мэра Кызыла в повестке вообще не появился. Мэру просто объявили выговор, и перешли к другим вопросам. Лопсана, похоже, от такого поворота событий чуть не хватил удар.

Следует признать: такое случилось с ним уже второй раз подряд. В первом случае хурал объявил конкурс на замещение должности мэра Кызыла, и Лопсан подал документы, будучи уверенным, что подконтрольный правительству Тувы хурал именно его изберёт мэром. Но за два часа до голосования главе Тувы позвонил наш замечательный земляк Сергей Шойгу и в коротком разговоре поставил в этом вопросе «точку». В итоге – Лопсан был вынужден немедленно снять свою кандидатуру с голосования. А Карим Сагаан-оол продолжил работу в должности мэра Кызыла.

Конечно, такой поворот событий 11 сентября привёл претендента Лопсана в полное недоумение. Он много сделал для того, чтобы утопить непотопляемого Сагаан-оола. Поговаривают, что дело дошло до того, что он пытался убедить руководителя Государственного унитарного предприятия «Транспортный сервис и проект» приостановить уборку мусора в столице, а также возражал против передачи 20 новых автобусов мэрии Кызыла. Тут, как говорится, все средства хороши, лишь бы выставить действующую в столице мэрию как неспособную держать город в чистоте и порядке.

Впрочем, судя по всему, Лопсан напрасно суетился, пытаясь подставить Сагаан-оола, поскольку у главы республики Ховалыга на сей счёт имеются свои, отличающиеся от лопсановских планы. И в кресле будущего мэра Кызыла он, похоже, видит не пьяницу с дурной репутацией, а продвинутого молодого перспективного парня, зовут которого – В.Моломдай. Так что почву Лопсан готовил вовсе не для себя. Судя по всему, Аясу Лопсану ни мэром, ни главой Кызыла уже не стать. И, слава Богу, иначе столица республики очень быстро могла превратиться в захолустную деревню.

КОГО НАМ НАЗНАЧАТ НАЧАЛЬНИКОМ В 2026 ГОДУ?

В общем, выборы депутатов прошли, пора готовиться к выборам главы республики. Наверное, многие понимают, что от того, как проголосует население республики за того или иного кандидата, мало что зависит, так как председатель избиркома Тувы Андалаева «нарисует» результат тому, на кого укажут «сверху». Но вопрос в том, на кого укажет Кремль. И в этом плане многое зависит от мнений Сергея Шойгу и Людмилы Нарусовой, которые имеют влияние на принятие решений президентом Владимиром Путиным.

Сам же президент, судя по последнему визиту в Кызыл, относится к главе республики без особого пиетета. По крайней мере, ни одно предложение Ховалыга по проблемам Тувы, озвученным 2-3 сентября, окончательного решения не получило. Но главный признак того, что наш глава не входит в ближайший круг президента, состоит в том, что Путин не взял его с собой в Монголию. Хотя мы с монголами – ближайшие соседи. И соседство Ховалыга с Путиным в поездке по Монголии выглядело бы полезным, логичным и солидным. А это может означать то, что решать в Монголии проблемы Тувы, в том числе, по строительству газопровода и железной дороги, он и не собирался. Так что визит Путина как в Кызыл, так и в Улан-Батор был всего лишь ритуальным. Очевидно, что никаких особенных отношений между Путиным и Ховалыгом нет. А это означает, что через год-полтора в Туве развернётся новая предвыборная волна. Поэтому сегодняшняя бескомпромиссная борьба Ховалыга с Оюном, Кара-оолом, Сагаан-оолом и прочими – это всего лишь прелюдия будущих сражений за кресло главы республики. И отбор кандидатов на руководящие должности в республике преследует главную цель – устранения возможной конкуренции В.Ховалыгу на выборах 2026 года.

Но всё это зиждется на постулате, что «Шойгу – всё!». И он вряд ли будет в состоянии влиять на выбор основного кандидата на пост главы республики в 2026 году. Однако такой посыл, кажется, преждевременен. Тем более, что было увядший Шойгу сейчас представляется нам всё более искусным политиком, способным выживать подле Путина в самых сложных агрессивных условиях. И вряд ли он утратит это качество в ближайшие годы. Скорее – наоборот.

Впрочем, поживём – увидим.

Кондрат Пчёлкин