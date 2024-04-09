Кого «Единая Россия» возьмёт с собой в будущее?

Ну скажите, кому нужен этот Глухов? Никому, кроме его домочадцев, корове да старенькой Газели. Хотя, без нескромно большой зарплаты от тывинских налогоплательщиков, вероятно, и жене с детьми он, может быть, уже и не нужен. Но это так – моё предположение. Но, с другой-то стороны, не жизнь, а малина у этого Глухова была. Много лет сидел себе в своё же собственное удовольствие, ничего не делал, получая при этом огромную зарплату. А вот теперь он по настоящему стал никому не нужным. Ни ПедРоссам, ни тывинцам... Говорят, готовится сваливать за Саяны... Куда, куда... На землю обетованную, в Минусинск или Абакан. Дальше-то некуда, кому они нужны, подкидыши эти, вроде Глухова. Подкидыши, потому что таких, как он, подкидывают из одного места в другое, из одной партии в третью...

А вот Артур Монгал, тот хоть и запойный, по слухам, алкоголик, однако человек он умный и, главное, пронырливый и дальновидный. Говорят, он умудрился, сразу в три центра политического предвыборного процесса «вписаться». И то правда: он, Монгал, всем пригодится. Хоть спикеру, хоть девятому заместителю спикера, хоть главе. Хотя, конечно, эти три центра – Даваа, Кара-оол и Ховалыг, они довольно условные, поскольку сходятся они в одну точку – министра Шойгу. По сути, все трое так и остаются под этой крышкой, однако Кара-оол совсем-совсем под куполом, чуть ниже Даваа и Ховалыг.

Ну, так пока определились эти центры, которые списки к праймеризу майскому готовят. Да, неделю назад была одна конфигурация, а сейчас другая, всё меняется, как броуновское движение, которое с первого взгляда кажется хаотичным. Но это только с первого. Да. Ну и вот, осиротевшие нардепы... После смерти Юрия Кара-оола многие депутаты как бы не при делах остались. Надо сказать, покойный Юрик многим давал смыслы и ориентиры, а теперь, с уходом в лучшие миры, депутаты-сироты, как слепые котята-щенята, тычутся во все углы, титьку ищут пососать...

Так вот, похоже, Монгал будет востребован всеми, а потому его на праймериз 20-26 мая запишут непременно. Все думают, что от него вреда особого нет. Как, впрочем, и пользы тоже не предвидится. Но уж лучше Монгал, чем какой-нибудь бесполезный Глухов. Про других нынешних депутатов, которые, как пить дать, всенепременно захотят попасть в парламент, говорить нечего, кроме того, что они хотят...

А мест в парламенте всего 32, а желающих – много. А тут вдобавок новая могучая кучка желающих проявилась. Сестра Шойгу – Ирина Захарова, нынешняя сенатор – Дина Оюн, бывший депутат – Мерген Ооржак. Опять же Виталий Бартына-Сады, который сейчас зампредом у Ховалыга... Если начистоту, то как по мне, так надоели эти заезженные... Так и тянет написать морды заезженные, но некультурно говорить морды, хотя конечно, заезженные и надоевшие до тошноты. Нет новых и ярких лиц, всё старьё-жульё. А не упомянуть нельзя. Всё-таки это политический обзор перед скорыми выборами 8 сентября.

Вы, уважаемые читатели, простите меня за одно и то же. Но я же считаю, что именно от этого состава депутатского корпуса может в одночасье многое зависеть в предстоящие пять-шесть лет. Никогда я не писала, не говорила и не утверждала, что выборы Верховного Хурала будут определять будущее Тувы. Никогда! А теперь вот заявляю, что Будущее Тувы зависит от этих выборов. И вот такая печаль и досада – нет свежих и бодрых людей. То ли мы такой беспросветно малочисленный народ, что людей нет, дефицит людей образованных, умных, порядочных, самодостаточных... То ли такие люди есть, а я их не вижу. Ну, тогда и никто их не видит, потому что их нет. Эти старые и дряблые мор..., то есть, дряблые лица с их никчёмной волей и вялыми мозгами – это просто оскорбление верующих. Вернее, верящих в основы демократии, по которым народное волеизъявление на выборах помогает строить прекрасное будущее.

Ну, да, конечно, сам процесс праймериза от едроссов будет интересен: мы много интригующего узнаем, кто с кем и против кого дружит и воюет. Но беда в том, что дружить и воевать будут одни и те же, которые старые и никчёмные. Такие же старые и никчёмные, как вышеперечисленные.

Вы, уважаемые читатели, понимаете, наверное, что я сейчас своё мнение выражаю и никому его не навязываю. Ни на кого не давлю, но, согласитесь, надоели же они все... Однако других взять неоткуда. Остаётся только наблюдать, как сестра Шойгу, как Дина Оюн и Мерген Ооржак будут вписаны в процесс праймериза 20-26 мая.

Очень вредная тувинка