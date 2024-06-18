    Обзор прессы

ОСЕНЬЮ В ТУВЕ ОЖИДАЕТСЯ ЧУДО В ВИДЕ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

Раз в год, в сентябре, в России проходят выборы. «Выборная кампания стартовала 8 июня». На этот раз «8 сентября 2024 г. состоятся выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва четвёртого созыва». Жителям республики предстоит избрать 32 депутата: 16 по партспискам и 16 в одномандатных округах. Как сообщила «председатель Избирательной комиссии РТ Лариса Андалаева, голосование будет однодневное – 8 сентября с 8.00 до 20.00». За депутатские мандаты будут бороться представители партий: КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «ЛДПР», «Новые Люди» и самовыдвиженцы.

Впервые после 2006 года в республике ожидаются конкурентные и прозрачные выборы, к которым подошли команды главы республики В.Ховалыга, девятого заместителя председателя Госдумы РФ Ш.Кара-оола и известного в республике агрария В.Оюна. Ожидается, что именно между ними развернётся ожесточённая борьба за места в Верховном Хурале Республики Тыва. Скорее всего, на этот раз известному избирательному мошеннику Фортуне не позволит развернуться конкуренция между известными политическими деятелями и укороченный в один день срок голосования.

Не секрет, что за последние 10 лет выборы в России потеряли свой первозданный вид и превратились в процедуру некоего выборного спектакля. С заранее заявленным результатом в пользу кандидатов от «Единой России» с показателем в 80-90% при немыслимой явке избирателей под 90%. На этот раз явка избирателей вряд ли превысит 65-70%, а расклад мандатов в парламенте вообще слабо предсказуем.

Цели у лидеров выборного процесса не составляют особого секрета. В.Ховалыг стремится упрочить своё лидерство в республике, Ш.Кара-оол постарается получить контроль над парламентом Тувы, а для В.Оюна важно возвращение в большую политику после некоторого перерыва, когда он в выборах не участвовал. При этом Ховалыг, скорее всего, будет нажимать на принцип стабильности в республике, постепенного развития строительного комплекса Тувы и туризма. Кара-оол сядет на своего старого конька – строительство железной дороги в Китай, масштабное освоение месторождений полезных ископаемых в республике и активизацию военных действий в зоне СВО. А Оюн, как и раньше, будет пропагандировать развитие традиционного занятия тувинцев – сельского хозяйства – с упором на сохранение экологии региона, развитие села и глубокой переработки сельхозпродукции. Какая из названных программ победит, мы узнаем после 8 сентября т.г.

Наверное, без применения жульнических схем на выборах совсем обойтись будет невозможно. Но в любом случае объём фальсификации итогов голосования на выборах станет на порядок меньше, чем это случалось ранее. Многое зависит от позиции руководства ФСБ и прокуратуры. Если их представители не станут препятствовать общественному контролю над выборами и удалять с избирательных участков наиболее принципиальных и толковых наблюдателей, то махинаторам из избирательных комиссий будет сложно воровать голоса избирателей. Тогда реально можно рассчитывать на законную реакцию руководства ИК РТ, что «информация о ходе подготовке и проведения выборов» по «горячей линии избиркома Тувы с телефоном 2-10-09» будет вскрывать злостные нарушения выборного законодательства, а не покрывать их. В том числе это будет очень полезно в целях пресечения бандитских способов давления на избирательные комиссии, которыми могут воспользоваться привлечённые для таких целей Кара-оолом криминальные элементы из числа ветеранов боевых действий.

КИТАЙЦЕВ ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ – ДРУГИМ НАУКА

Как сообщила «ТП», по информации «пресс-службы надзорного ведомства», «Прокуратура Тувы начала проверку информации о нарушении трудовых прав работников ООО «Лунсин» (входит в китайскую Zijin Mining Group, занимается разработкой Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения)». В частности, сообщается, что «4 июня прокурор Тоджинского района А.Эрин по поручению прокурора республики С.Дябкина выехал в ООО «Лунсин» для встречи с коллективом» и проведения проверки, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению китайской компанией требований трудового законодательства». Уже по итогам проверки «при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Всё потому, что ранее в соцсетях «появилось видеообращение работников предприятия к руководству Тувы, надзорным и контролирующим органам, в котором они утверждают, что руководство ООО нарушает их трудовые права». Как заявляют работники китайской компании, «с самого начала ведения работ на комбинате сложилась такая ситуация, при которой оклады местных работников, уроженцев республики, были в разы меньше окладов иностранных работников. Профсоюз неоднократно обращался по этому поводу в контролирующие органы, но ООО «Лунсин» игнорирует эти законные требования, используя в свою пользу указ о введении моратория на проверки частного бизнеса».

Кроме прокуратуры, китайцами занялись и «Минэкономразвития Тувы», которое «приступило к анализу сложившейся ситуации для дальнейшего урегулирования вопроса в пользу работников, которые могут попасть под сокращение». Министр Сат сделал заявление, в котором, в частности, сообщается: «Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с руководством компании и профессиональными союзами. Готовы оказать необходимое содействие в разрешении трудовых споров».

Такой подход к взаимоотношениям между заезжими инвесторами и местным населением, работающим на таких предприятиях, весьма важен. Тем более в свете вероятной массовой раздачи тувинских месторождений со стороны нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, который на днях собрал в Туве консорциум олигархов в целях распределения оставшихся в республике месторождений между ними. Было бы весьма полезно, если бы к этой работе по защите интересов населения республики подключились бы Трудовая инспекция и природоохранные службы республики. Поскольку, если не принять экстренных мер, население Тувы будет и дальше нищать, а природа республики превратится в терриконы заброшенных карьеров и шахт.

Как известно, «учредителем компании «Лунсин» является «Хэйлунцзянская горная компания «Цзыцзинь-Лунсин», входящая в крупную горнодобывающую группу Zijin Mining, которая осуществляет разведку и разработку месторождений меди, золота, цинка и лития, а также инженерные и технологические исследования». «В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн. тонн полиметаллической руды с производством порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов». В связи с чем произошёл грандиозный скандал, в ходе которого выяснилось, что бывший глава республики Ш.Кара-оол незаконно освободил китайцев на 10 лет от уплаты всех налогов. Тогда было возбуждено уголовное дело, из-за которого бывший директор ООО «Лунсин» бежал из России и больше у нас не показывался. Прокуратура заставила компанию заплатить в бюджет полагавшиеся налоги в размере почти миллиарда рублей, после чего она смогла возобновить свою работу уже при новом руководстве. Кара-оол тогда так и не был привлечён к ответственности.

Остаётся лишь надеяться, что прокуратура Тувы не поведётся на взятки китайских чиновников и доведёт проверку предприятия до логического конца. И это будет являться наглядным примером для тех будущих горе-инвесторов, которым Шойгу под своё «честное слово» обещает в Туве налоговый рай.

МЕНТЫ – ТОЖЕ ЛЮДИ?

Как известно, ГИБДД снова вернули старое название – ГАИ. А всё потому, что новое название за короткий срок себя дискредитировало до такой степени, что идти туда служить для честных людей стало позорным. Что-то подобное случилось и с «полицией», в которую переименовали милицию. Так уж случилось, что в ходе реформы путём «переаттестации» были уволены самые честные и профессиональные сотрудники. А в рядах полиции укрепились подонки, мздоимцы и карьеристы.

«И вот уже свой 25-летний юбилей отмечает Региональное отделение ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ по РТ». О том, кто составляет костяк этой общественно-ментовской организации, можно судить по публикации в «ТП». А там как об эталоне честного милиционера рассказывают о ветеране службы Виталии Бартына-Сады, который «молодым милиционером в 1984 году пришёл МВД». Там он в основном занимался борьбой с наркомафией. Мафию победить не удалось, зато он построил на неизвестно какие деньги шикарный коттедж в г. Кызыле. А потом, выйдя в отставку, пошёл по рукам, пристраиваясь к очередному руководителю республики. Уважения своей службой он не нажил, зато материальное положение укрепил. И вот таких же оборотней-подонков сам Бартына-Сады считает «золотым фондом нашего регионального МВД».

СТРОЙКИ ДВИЖУТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ, НЕСМОТРЯ НА ЯКУШЕВА

В публикации «ТП» сообщается, что «Глава Тувы проинспектировал строительные площадки в Кызылской агломерации». В частности, побывал на площадке строительства «школы на 825 мест и многоквартирных домов в микрорайоне «Спутник». Там «подрядчик завершает контур здания школы и внешнюю отделку». Как сообщается, «школа станет центром нового микрорайона». Ещё «одна школа строится силами ООО «Сельстрой» в пгт. Каа-Хем, недалеко от СКЦ». Там уже 60% готовности объекта, и «осенью планирует завершить строительство», которое сдерживается отсутствием некоторых строительных материалов, которые пропали по дороге в Кызыл по вине печально известного Юрия Якушева.

Сообщается, что в скандальном долгострое СКЦ «строители серьёзно продвинулись к долгожданному завершению. Внутри ведётся отделка и заканчивается монтаж систем жизнеобеспечения». Строительный холдинг «Тезис», интересы которого по некоторым сведениям протежирует наш замечательный земляк Сергей Шойгу, в который раз «обещают сдать объект в этом году». По контракту этот объект должен был быть завершён ещё лет пять назад. На нём пропали без следа миллиарды бюджетных средств, которые в рамках уголовного дела разыскивают следователи. По идее часто сменяющиеся руководители подрядчика давно должны были быть осуждены и могли успеть выйти из мест не столь отдалённых. Но, видима, «крыша» Шойгу не дозволяет следователям СУ МВД довести уголовное дело до логического конца.

ОШИБАТЬСЯ МОЖНО – ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ?

На третьем году СВО вдруг выяснилось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту страны Владимиру Путину о модернизации армии и флота на 70%, крепко преврал. Когда началась спецоперация, вдруг выяснилось, что танки Т14 «Армата» полезны только для парада, самоходные гаубицы «Федерация» изготовлены в количестве двух экспериментальных образцов, а по части оснащения армии дронами мы отстали даже от африканских стран. В связи с чем их производство кустарным способом налажено в Туве.

И вот «инструкторы кызылского центра подготовки операторов беспилотных аппаратов провели экскурсию-презентацию нового оборудования в борьбе против дронов для предпринимателей и активистов Народного фронта республики». Там «мобилизованные и действующие бойцы Центра подготовки операторов БПЛА изобретают, собирают и отправляют на передовую маленьких крылатых и смертоносных «помощников» наших военнослужащих». Было показана вся линейка сборки дронов. В публикации сообщается, что «в школу приходят обучаться военнослужащие из нашей горной 55 бригады».

Конечно, соглашаются изготовители дронов, «заводскими дронами управлять намного проще, потому как те оснащены навигационными системами GPS». А «самодельными управлять намного сложнее», потому что «управление таким дроном – ювелирная работа». Из чего следует, что использование в боевых условиях подобных кустарных дронов не особо эффективно, учитывая, что у армии Украины дроны другого качества и количества. И всех этих проблем можно было бы избежать, если бы Шойгу не врал, а вместо этого действительно подготовил бы нашу армию к СВО и реально оснастил её всем необходимым.