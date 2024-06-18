    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-06-2024 #1[ru]

Владимир Путин, 10 июня 2010 года: «Если говорить о культе личности, то я думаю, что наши-то граждане точно знают, что культ личности – это не только внимание к одной персоне, – это массовые нарушения закона, репрессии. Я даже в страшном сне не могу себе сегодня представить, что в России это может повториться!» К слову, в тех же страшных снах Владимир Владимирович не мог представить себе ни повышение пенсионного возраста, ни изменение Конституции, ни спецоперации в соседней братской стране...

Аноним, 14-06-2024 #2[ru]

Недавняя проверка министерства обороны выявила ошеломляющие факты. Триллионы рублей бесследно исчезли из казны ведомства. Эта новость потрясла не только самого министра, но и все правительственные круги. С самого начала своего вступления в должность он сказал, что не потерпит никаких злоупотреблений и махинаций. Однако масштабы выявленных нарушений превзошли все ожидания. По данным проверки, значительные суммы денег, предназначенные для различных военных проектов, просто исчезли. Счет идёт на триллионы рублей. Эти средства были выведены либо за рубеж, либо использованы для личных нужд высокопоставленных чиновников. Интересно, а Шойга со своими ворами-холуями и борделем из генеральш с низкой социальной ответственностью тоже входит в твою ядерную доктрину? Шойга-то на каком месте в этой самой доктрине?

Аноним, 14-06-2024 #4[ru]

Заявление Путина обусловлено двумя причинами. Одна связана с долгосрочными трендами, другая – с тактикой. Во-первых, выступление было необходимо из-за падающей популярности СВО и растущей усталости населения. Путину надо демонстрировать, что он не ненормальный, получающий удовольствие от кровопролития президент, а что он готов завершить СВО в любой момент. Он как бы говорит народу: «Вам не нужен другой лидер, чтобы покончить со всем этим. Будьте уверены, что как только станет возможно, я первый это сделаю». Второй аспект связан с текущей повесткой – со стартующей завтра мирной конференции в Швейцарии. Путин хочет, чтобы там обсуждали не предложения Зеленского, а его – Путина – «мирную инициативу». Чтобы не он, а Зеленский выглядел «ястребом», который отказывается остановить конфликт...

Аноним, 14-06-2024 #5[ru]

Намерение Украины вступить в НАТО возмущает Путина не столько потому, что приближает НАТО к границам России (после присоединения к альянсу Польши, балтийских стран и Финляндии об этом переживать просто глупо), сколько из-за того, что после этого вступления Россия уже не сможет напасть на Украину. А вот это в логике российского президента – откровенное хамство. Лишить Россию права стращать соседей – это покушение на её суверенитет.

Аноним, 14-06-2024 #7[ru]

Выступление Путина надо рассматривать как ещё одно доказательство того, что он живёт в каком-то своём выдуманном мире. Там, где российскую армию боятся до смерти, где она победоносно идёт вперёд, экономика страны успешно функционирует, российское общество консолидировано и решительно настроено, а сам он молод и полон сил. Это Вам ничего не напоминает?

Аноним, 14-06-2024 #8[ru]

Этот список требований надо было бы предъявить в момент какого-нибудь большого успеха: например, окружения Харькова. В этом случае он не выглядел бы так неадекватно. Тот факт, что его озвучили прямо сейчас, – не дожидаясь триумфа – говорит о том, что никакого триумфа они там и не ожидают. И только думают: как бы хуже не стало?

Аноним, 15-06-2024 #10[ru]

Александр Дугин: «Самое прекрасное в предложенном Путином плане, что он не выполним».

Аноним, 15-06-2024 #12[ru]

В моем дворовом детстве человека, который ссорился со всеми, считали истеричкой. Даже если он был физически сильнее и побеждал в драках. Если же человеку при этом еще и как следует доставалось, его считали идиотом...

Аноним, 15-06-2024 #13[ru]

Уникальный в мировой истории случай: сдавший врагу Херсон Путин требует без боя вернуть город взад.

Аноним, 13-06-2024 #1[ru]

То, что Богомолов, Машков и Гергиев руководят двумя театрами сразу каждый, говорит о том, что нравственных уродов в обойме у вождя не так уж и много. А может, это хорошо?

Аноним, 15-06-2024 #2[ru]

Патриарх Кирилл во время визита в Калининградскую область заявил, что население региона вымирает из-за соседства с Западом. Хм, а почему тогда остальные регионы России вымирают?

Аноним, 12-06-2024 #1[ru]

На днях были куплены в интернет-магазине вайлдбериз трусы хлопчатые производства город Абаза Республики Хакасия. Отличное качество. Гораздо лучше, чем производства Китая. Лишь только в Тыве ничего не производится: ни хлеба, ни молока своего. Даже трусы пошить не могут! Одно сплошное воровство и политические интриги! Пока эти двое плавают в лодочке и делят власть в республике, оная давно находится глубоко на дне! Позор и глубокое разочарование!

Аноним, 12-06-2024 #2[ru]

Нахрен эта Тува никому не нужна. Все бегут отсюда, даже тувинцы...

Аноним, 14-06-2024 #5[ru]

Но Чюдюк ведь не мужик, это ясно. Он реально боится ветеранов, как баба, поскольку, говорят, что он связан с неким геологом Кужгетом Ренатом, который как раз из этих «педагогов». В последнее время этих «педагогов» развелось на должностях, блин, – проректор ТывГУ Монгуш Евгений, не говоря о том, что в самом Правительстве этих молодых людей в пиджаках – пруд пруди... А чё, может Бичелдей разводит их специально в Чагытае? Первым же его учеником был Анай-оол?!

Аноним, 15-06-2024 #6[ru]

Какое-то омерзительное представление, копошение червей в гниющей плоти. До чего же отвратительны эти карлики, иргиты, чюдюки и прочие бичелдеи-шойги. Сейчас эта нечисть обжирает тему патриотизма. Какая мерзость...

Аноним, 15-06-2024 #7[ru]

Плавает Тува в своем говне никому не нужная. Богом забытый край, нет порядка и цивилизации. И только мерзкие алчные карлики вокруг

Аноним, 15-06-2024 #8[ru]

Кара-оолу не стыдно за то, что он сотворил с Тувой?

Аноним, 13-06-2024 #1[ru]

На Чедере, там конь еще не валялся. Сколько денег скомуниздили? Еще пару таких чедеров с нуля можно построить. Наверное, следующий глава будет всё достраивать.

Аноним, 13-06-2024 #1[ru]

Израильская армия освободила находившегося в плену с октября петербуржца Козлова. Тут что-то не сходится. Палестинцы – это же наши естественные геополитические и исторические союзники не хуже хуситов, Талибана (запрещённая российскими властями террористическая организация) и Боливии. Непонятно, то ли они забыли предложить Москве освободить заложников с российскими паспортами, то ли Москва забыла попросить. Невозможно же представить, чтобы Москва попросила, а Газа – отказала.

Путен, 13-06-2024 #2[ru]

Нормально так погуляли на ПМЭФе! Одного шампусика «Кристал» на 8 лямов выпили! Икра морских ежей охеренная была! А шлюхи-то какие, а? Но пора и честь знать. Я пойду в бассейне поплаваю, а вы давайте на дроны скидывайтесь и дружнее маскировочные сети плетите. НАТО само себя не победит!

Аноним, 13-06-2024 #3[ru]

Бесконечно повторяя мысль о том, что в случае прекращения поставок западного оружия Россия победит Украину буквально за несколько месяцев, отечественная пропаганда подводит аудиторию к мысли о том, что российская армия умеет воевать только с безоружными. «Мы бы их победили, но они ведь вооружены! И знаете, ведь стреляют, негодяи!..» Прям герои.

Аноним, 14-06-2024 #5[ru]

Вы не поверите, но Тегеранская, Ялтинская и даже Потсдамская конференции тоже проходили без ключевого участника – гитлеровской Германии. Но успеху этих конференций это не помешало.

Аноним, 15-06-2024 #6[ru]

По факту Путин предлагает Украине подарить ему Запорожье и Херсон (не говоря о том, чтобы забыть о НАТО, забыть обо всех военных преступлениях и т.д.). Если Украина откажется, то он угрожает взять их силой. Но тогда попросит подарить ему новые города и области. И так по кругу. Вряд ли Украина на такое пойдёт. Значит, как и ранее, всё решится на поле боя. В этом плане для нас ничего не изменилось.

Аноним, 15-06-2024 #7[ru]

Правительства США, Канады и Великобритании выступили с официальным предупреждением об угрозе подрывных российских действий в Молдове. В совместном заявлении говорится, что российские акторы: 1. Будут влиять на исход президентских выборов в Молдове, которые состоятся 20 октября 2024 вместе с референдумом о вступлении Молдовы в ЕС. 2. В случае, если победит не пророссийский кандидат, они будут разжигать протесты внутри Молдовы. Если России удастся сфальсифицировать выборы и устроить в Молдове госпереворот – это будет иметь колоссальные последствия для безопасности всей Европы. Колоссальные.

Аноним, 15-06-2024 #8[ru]

Запад явно не хочет, чтобы в России наступил коллапс. В Европе это связано с наличием дружески настроенных к российской власти стран и политиков, в США – с опасениями ядерной эскалации. А вот медленное угасание российской экономики, возвращение ее к 90-м, а то и к концу 80‑х, с соответствующим финалом – это, видимо, для Запада представляется наилучшим исходом...

Аноним, 12-06-2024 #1[ru]

«В России примут закон, который даст некоторым бизнесменам иммунитет от изъятия госактивов, полученных в ходе приватизации в 1990-е годы, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ)». Вы услышали? «Закон», который «некоторым даст»! Российским юристам пора массово менять профессию – страна, в которой законы принимаются не как общие правила жизни для всех, а как схемы «для некоторых» – это страна, в которой судебно-правовой системы просто нет. И в ней юристам делать нечего. Пора юрфаки закрывать за полной ненадобностью!

Аноним, 12-06-2024 #2[ru]

«Президент отметил, что сейчас Генпрокуратура требует передать государству только те предприятия, которые оказались в частной собственности незаконно в результате «жульнических схем». «Брали деньги у государственных банков, платили втридешева за какой-то актив, а потом от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятые у госбанков кредиты. Это – хищение», – уточнил Путин. Это же точное описание схемы «залоговых аукционов» 1995 г., в ходе которых в частную собственность нынешних российских миллиардеров перешли такие компании как: Северо-западное речное пароходство, АО «Мечел», НК «ЛУКойл» и банк «Империал», Банк МФК (фактически – консорциум из МФК и «Альфа-групп»), Новолипецкий металлургический комбинат, Мурманское морское пароходство, Новороссийское морское пароходство (Новошип), Сургутнефтегаз, Норникель и другие.

Аноним, 12-06-2024 #3[ru]

И ведь я говорил давно, что генпрокурорская национализация доберется и до этих вполне лояльных «олигархов». А мне отвечали, что нет – они же и так пляшут под дудку Президента! Плясать-то пляшут, но появилась новая поросль, готовая ещё лучше плясать, коли им эту собственность передадут от людей, когда-то присягавших Ельцину, им – присягнувшим в безоговорочной верности уже Путину...

Аноним, 16-06-2024 #6[ru]

Путинский банкир Греф, возомнившая себя Богом, показал наглядно, что собой представляет власть пахана. На стрелку прибыл. Под охраной. Будет ещё хуже! Прав был Бжезинский, когда говорил о том, что это «элита» не Ваша. Да и не элита это никакая...