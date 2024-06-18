    Свежий анекдот

Нет, не скоро праздновать я будуРазума и воли светлый час:Тлеющий фашизм остался всюду,Где вчера пылающий погас.

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– В стране подорожали только два вида товаров: продовольственные и непродовольственные.– И всего два вида имущества: движимое и недвижимое.– Информация однобокая! С другой стороны есть вещи, которые дешевеют: рубль, труд и ваша жизнь.