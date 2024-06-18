Свежий анекдот
Нет, не скоро праздновать я буду
Разума и воли светлый час:
Тлеющий фашизм остался всюду,
Где вчера пылающий погас.
Игорь Губерман
– И всего два вида имущества: движимое и недвижимое.
– Информация однобокая! С другой стороны есть вещи, которые дешевеют: рубль, труд и ваша жизнь.
Разума и воли светлый час:
Тлеющий фашизм остался всюду,
Где вчера пылающий погас.
Игорь Губерман
* * *– В стране подорожали только два вида товаров: продовольственные и непродовольственные.
– И всего два вида имущества: движимое и недвижимое.
– Информация однобокая! С другой стороны есть вещи, которые дешевеют: рубль, труд и ваша жизнь.
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