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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 36, 26 сентября / В Туве намечается прорыв?
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№36, 26 сентября 2023 года.
В Туве намечается прорыв?

В Туве намечается прорыв?

Глава Тувы Владислав Ховалыг в интервью агентству ТАСС заявил, что создание нового предприятия в республике по освоению Тастыгского месторождения лития потребует инвестиций в объёме 20 млрд. рублей. И самое главное – в этом случае предприятие заработает уже к 2026 году.

В это, конечно, далеко не всем верится. А всё потому, что Кара-оол с красноярцами полтора десятка лет на словах запускал Ак-Сугский ГОК, обещая тоджинцам и свет, и дорогу, и работу, и процветание. Прошло уже больше 16 лет, а воз и ныне там, невзирая на то, что министр финансов РФ Силуанов выделил олигарху Прохорову из бюджета РФ на создание инженерных сетей 60 млрд. рублей. Куда подевались эти деньги, неизвестно, но и сетей до сих пор не построено.

Если и правда случится чудо и Ховалыг запустит Тастыгский ГОК через два года, то это значит, что он:

1. Даст уверенный сигнал своим оппонентам, что идёт на второй срок (да и кто решится против Ховалыга выступить, если он реально выполнит почти нереальную задачу);

2. Держит слово – в целом, по стране таких губернаторов «сказал-сделал» по пальцам одной руки перечесть можно;

3. В отличие от своих предшественников реально заведет эффективных инвесторов и создаст крупнейшее импортозамещение лития в истории страны;

4. Не подведет президента, выполнит поставленную задачу перед Чемезовым, который как мы понимаем лучший друг президента и министра обороны;

5. Чист на руку, не затянет искусственно сроки строительства, набивая себе карманы, не задушит и не обложит тройными тарифами подрядчиков, он не помешает и не накинет «кара-ооловскую» наценку и т.д.

Но ведь, когда губернатор целого региона, пусть и небольшого, заявляет, что построит за короткий срок крупнейшее в стране предприятие по добыче стратегического сырья в период СВО и санкций, он либо некомпетентен, либо отлично понимает что делает и что говорит.

Надеемся, что глава Тувы Ховалыг понимает, что делает, потому что тувинцы ещё 16 лет вряд ли смогут прожить в ожидании золотого дождя и благополучия.

Но дань уважения Ховалыгу всё же отдать стоит – привлечь интерес Ростеха, как бы там ни было, суперсложная задача. И в том случае можно будет заявить, что с нею он справился на «отлично».

По материалам телеграмм-каналов

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risk-inform.ru/article_10710.html

Остальные материалы номера 36:
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Комментариев: 14
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Определить, в какой вы сейчас Корее, Северной или Южной, можно по мху на деревьях. Если его едят – вы в Северной.

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