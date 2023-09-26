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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 36, 26 сентября / Памяти нашего товарища посвящается
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№36, 26 сентября 2023 года.
Памяти нашего товарища посвящается

Памяти нашего товарища посвящается

28 сентября 2023 года исполнилось бы 75 лет нашему товарищу Владимиру Думатовичу Хемер-оолу – одному из достойных сыновей Тувы.

Вспоминая его светлое имя, можно много говорить и писать добрых слов о его конкретных делах и в целом о его жизни, целиком посвященной развитию республики и ее народу. Его знания, опыт и трудовая деятельность были по достоинству оценены государственными, партийными и советскими органами республики. Ему доверяли высокие партийные, государственные и хозяйственные должности, начиная от председателя колхоза, руководителя района и кожууна республики до секретаря обкома КПСС и заместителя Председателя Правительства Республики Тыва. Работая в исполнительных и партийных органах республики, на каждом участке работы показал себя в числе лучших руководителей республики.

Когда он начал работать заместителем Председателя Правительства Республики Тыва, то деятельность Владимира Думатовича была связана социально-экономическим развитием нашей Тувы. Он курировал агропромышленный комплекс республики. Знал на практике простых тружеников села, кожууна, успешно решал вопросы, направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства, формирование агро-продовольственных рынков, земельных отношений с целью обеспечения продовольственной безопасности республики. Внес значительный вклад в развитие родной Тувы, проявил себя опытным, компетентным руководителем, умеющим видеть суть и глубину поставленных задач, умел отстаивать свое мнение и убеждать людей, заострять внимание на приоритетных целях. С огромным удовлетворением хочется отметить, что своим неутомимым трудом, ответственностью за порученное дело, спокойствием и кропотливостью, чутким и доброжелательным отношением к простым гражданам завоевал заслуженный авторитет.

Все, кто работал с ним, знают его как руководителя принципиального, требовательного к себе и подчиненным, обладающего хорошими организаторскими способностями. Он был одним из редких принципиальных людей, которые в состоянии высказать открыто критические замечания в адрес официальных органов республики и их руководителей.

В.Д. Хемер-оол был удостоен многих почётных званий и наград. В последние годы своей жизни, даже находясь на заслуженном отдыхе, он не оторвался от жизни республики. Интересовался состоянием экономической и социальной жизни Тувы, глубоко переживал, видя, как разрушается традиционная экономика республики. Особую горечь вызывал у него развал сельского хозяйства, развитию которого он отдал все свои знания, энергию и практический опыт. Знаем его благородные черты, как простоту и скромность, чуткость и внимательность, честность и решимость, готовность прийти на помощь.

По его инициативе был создан Союз ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва. На первом собрание Союза Владимир Думатович единогласно был избран руководителем, его он воглавлял до последних дней своей жизни. Появился Союз в тяжелое для всех ветеранов время, когда своим указом Кара-оол Ш.В. отменил доплаты к пенсии. Имея чёткую позицию и твердо отстаивая нарушенные законные права ветеранов государственной и муниципальной службы Республики, Владимир Думатович много сделал для установления доплат к пенсии за выслугу лет.

В.Д. Хемер-оол был интересным человеком, талантливым организатором, который умел заряжать окружающих своей энергией, деловитостью, жизнелюбием. Владимир Думатович обладал еще одним замечательным качеством – тактичностью. Хорошие люди в глаза не бросаются, не лезут в вашу душу непрошено. Есть в них что-то теплое, светлое, летнее. Легонько к сердцу они прикасаются, становятся жизнью, когда легче дышится. И если вам люди такие встречаются, то значит, вы были услышаны звездами. Таким был Владимир Думатович. Мы, его коллеги и близкие друзья, счастливы, что находились долгое время рядом с ним.

С уважением, Союз ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва.

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