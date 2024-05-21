«Сегодня крайне важно остановить дальнейшую деградацию республики»

ОБРАЩЕНИЕ

В предыдущем номере газеты «РИСК» вышла статья ветерана труда, экономиста Валерия Салчака, в которой выражена обоснованная тревога о нынешнем социально-экономическом положении в республике. Там же высказано предложение о проведении в сентябре 2024 года референдума по вопросу возрождения села.

Действительно, указанные в статье проблемы бедности, продовольственной и финансовой зависимости республики вызывают тревогу у многих жителей республики. Тува по этим негативным показателям стала примером в федеральных СМИ. И это известно не только в республике, но и за ее пределами. Однако наше правительство и депутаты стараются скрыть от народа эти острые вопросы. Они подают в своих отчетах и выступлениях социально-экономическое положение в республике только в позитивных тонах, ссылаясь на отдельные статистические данные, вызывающие сомнение в их объективности. Сокрытие имеющихся проблем никогда не способствует их решению, а, наоборот, ведет к нарастанию негативных тенденций в социально-экономической жизни республики. Сегодня крайне важно остановить дальнейшую деградацию республики и найти оптимальные решения по выходу из тупика. Республика по своей территории, природным богатствам, численности и структуре населения имеет все возможности стать самодостаточным регионом страны. Она может активно участвовать в общероссийском разделении рынка как поставщик экологически чистых продуктов питания.

Выход из нынешнего сложного положения может быть только один – это развитие экономики. И в первую очередь – развитие села и агропромышленного комплекса республики. Мы поддерживаем предложенную В.Б. Салчаком программу «Возрождение села», где детально пошагово расписаны меры, которые могут кардинально изменить ситуацию на селе. Важнейшими положениями представленной Программы являются предложение о формировании Фонда возрождения села в объеме не менее, чем расходы бюджета республики на содержание государственных и муниципальных органов власти и самоуправления. Это принципиально новый момент, направленный на создание финансовой базы для коренных преобразований на селе.

Следующее базовое положение Программы – это укрепление полномочий и финансовой основы органов местного самоуправления. Нынешний уровень бюджетов сельских поселений составляет всего 1% в бюджете республики. При таком отношении к бюджетам органов самоуправления нам никогда не решить вопросы развития сельских территорий. Еще меньшую долю составляют объемы инвестиций, направляемых на развитие животноводства республики, которое согласно Конституции Республики Тыва находится под особой защитой государства.

Мы уверены в том, что эти и другие положения, предусмотренные в Программе «Возрождение села», должны обеспечить выход из нынешнего кризисного положения наших сельских населенных пунктов и развитию всего агропромышленного комплекса, который является основой экономики Тувы.

К сожалению, предложенная Правительству Республики Тыва два года назад данная Программа, проигнорирована. У нас не осталось другого пути кроме как обратиться к народу республики с просьбой поддержать предложенную Программу нашего ветерана, которая может коренным образом изменить ситуацию в Туве. В первую очередь, это обращение направлено всем жителям кожуунов и сельских населенных пунктов Тувы. Поддержите это обращение ради будущего наших потомков!

В.Б. Яндай-оол, председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва,

М.С. Монгуш, сопредседатель общественного экологического движения «ЗА ТУВУ!»,

В.Н. Ремезов, Председатель Союза русскоязычного населения Республики Тыва.