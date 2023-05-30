Почему власти Тувы не занимаются развитием сельского хозяйства?

Нужно непременно и постоянно повторять, что сельское хозяйство в Туве – основа реальной экономики республики, главный рынок труда в регионе и гарантия сохранения уклада жизни тувинцев. Но и это не всё, что можно сказать про этот вид жизнедеятельности коренного населения в Центре Азии. Дело в том, что в любой развитой (и не очень) стране приложение сил в области сельхозпроизводства – почётное уважаемое действие. Именно работающие на земле труженики являются гарантией продовольственной безопасности жизни общества, сохранения тувинского этноса и его культуры. Не случайно во всём мире деятельность сельхозпредприятий дотируется государством. И чем более рискованным является сельское хозяйство в регионе, тем активнее дотируется деятельность сельхозпредприятий. Россия в этом плане – не исключение.

«ОСВОЕНИЕ» БЮДЖЕТА ВМЕСТО ПОМОЩИ АГРАРИЯМ

Государство активно вмешивается в этот сектор экономики и старается содействовать развитию сельхозпроизводства как в благоприятных для этого регионов, типа Алтая, Кубани и Ставрополья, так и регионах с рискованным климатом, коим являются такие сибирские регионы, как Тува, Якутия или Красноярский край. Там для организации сельхозпроизводства создавались специализированные региональные органы. Теперь они повсеместно называются управлениями или министерствами. Есть такое министерство и в Туве. Главная его задача – не командовать частными сельхозпроизводителями, а помогать им в эффективной организации труда. Обеспечивать агрономию, ветеринарию, зоотехнику, селекцию, снабжать сельхозтехникой, помогать финансами в сложные периоды посевной, уборочной и т.д.

Но это – в идеале. На практике всё гораздо драматичнее. В нашем тувинском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия занимаются совсем иными проблемами. Там просто сидят и ждут, сколько Москва выделит средств на то или иное мероприятие. А когда деньги приходят, то увлечённо их делят. Обычно принцип делёжки наивен и прост: деньги достаются тем, кто может обеспечить «откат».

Не буду далеко ходить за примером. Основным и чуть ли не единственным производителем молока в республике является хозяйство семейства Оюн. Там имеется солидное по нашим меркам молочное стадо, обеспеченное коровниками, и современный молокозавод. Больше такого в республике нет ни у кого. На прилавках магазинов и по госзаказу для бюджетных организаций вы не увидите никакого местного молока, кроме того, что маркировано «КФХ Оюн». Оно и понятно: чтобы попасть на прилавок или в больницу, молоко должно быть пастерилизовано и разлито в тару, что можно сделать только в условиях молокозавода. Но последний молокозавод в республике губернатор Кара-оол передал спекулянту Тунёву, который получает средства ИПСЭР и бодяжит на бывшем молокозаводе какой-то странный напиток под названием «Кара-Кола».

Однако если вы посмотрите статотчётность Минсельхоза Тувы, то сможете увидеть, что не меньше Оюна надаивает молока некий фермер Санников. Странно, что молока от этого фермера, как от того козла, поэтому на прилавках магазинов его не было и нет. Но казённые деньги на производство молока он получает регулярно. Причём в гораздо больших объёмах, чем Оюн, у которого реально молоко производится. Тут бы проверяющим открыть глаза и увидеть на лбу Санникова и тех, кто его финансирует казёнными деньгами, слово «коррупция». Но никто на это не обращает внимания, поскольку знают: Санников и известный в республике авантюрист криминального толка Иргит – родственники по жёнам. И благополучие «молоканщика Санникова» заключается не в надоях его молочного стада, а именно в коррупционных связях главы республики с пройдохой Иргитом. Вот и льются бюджетные денежки «на сторону» рекой, не добавляя республике молока. А Оюн тем временем борется с чиновной ратью Минсельхоза в судах, высуживая полагающиеся ему деньги.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУВЫ

Но не только распределением субсидий должно заниматься это министерство. В его обязанности входит разработка и согласование в федеральных органах власти различных программ и проектов. К счастью, Москва понимает, что без федеральной поддержки Тува самостоятельно не в состоянии реализовать какую-нибудь серьёзную программу. Центр готов оказывать поддержку даже в такое непростое время, как сейчас.

В Минсельхозе Тувы к тому времени, когда главой республики был ещё Ш. Кара-оол, ощущался кадровый голод. В начале 2021 года уже новым главой В. Ховалыгом перед зампредом У. Ондаром была поставлена серьёзная задача. Он должен был разработать республиканскую государственную «Программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Тыва на 2022-26 гг.». Руководить этим процессом поручили опытному научному руководителю из Алтая В.А. Тымтышеву. Уже тогда было понятно, что это должна быть программа, основанная на инновационных, реально прорывных технологиях и цифровых решениях.

Удивительно, но Ондару, Тымтышеву и всей команде удалось сформулировать такую программу в кратчайшие сроки. Специалисты всего за месяц провели анализ финансово-экономического состояния и уровня развития агропромышленного комплекса республики, на основании чего в следующие два месяца был разработан проект республиканской комплексной инновационной государственной Программы с объёмом инвестиций на сумму 9,24 млрд. руб. Он предусматривал рост объёмов валовой продукции АПК к 2027 году в 2,25 раза (с 8,25 млрд. руб. в 2021 г. до 18,5 млрд. руб. в 2026 г.).

В августе 2021 года Программа была представлена В. Ховалыгу, который её одобрил и доложил о ней на встрече с президентом В. Путиным в качестве частично замещающего проекта взамен проекта строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». В неё предполагалось вложить государственные средства в размере 98,4 млрд. руб. Программа получила поддержку Главы государства. Казалось, все препоны – позади. Теперь нужно было дать проекту развитие – согласовать проект Программы со всеми заинтересованными Министерствами РФ.

Уже с сентября 2021 года началась работа в Москве по согласованию Программы со всеми структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, с аппаратами заместителя Председателя Правительства РФ и Правительства РФ. Программа представлялась как пилотный проект по России. Продолжалось её согласование по март 2022 года. Командой была проделана работа по согласованию всех экономических и финансовых показателей. Большой вклад в разработку и согласование Программы вложили министр Л.С. Монгуш, зампред правительства У.А. Ондар и учёный-исследователь В.А. Тымтышев. Порой группе не удавалось попасть в высокие кабинеты. Тогда на выручку приходила сенатор от Тувы Л.Б. Нарусова, которая, как известно, способна открыть любые высокие кабинеты и поддержать инициативу перед любым начальством. Идеи, задачи, цели и актуальность Программы очень хорошо понимали и всеми силами поддерживали Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Д.X. Хатуов, директор Департамента регионального развития А.А. Храпков, его заместитель О.А. Вейнблат и начальник отдела X.И. Саидова. И, наконец, значение прорывной инновационной Программы, как пилотной для России, активно поддержала зампред Правительства РФ В.В. Абрамченко.

К сожалению, возникла проблема с источником финансирования программы. Выход виделся во включении Программы в Индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Тыва (ИПСЭР) на 2020-2024 годы, ещё ранее утверждённую распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 № 972-р. Для этого было необходимо продлить сроки реализации ИПСЭР до 2027 года. Дело непростое, но решаемое, поскольку подобное было предусмотрено вышеупомянутым Постановлением № 972-р. Но было необходимо согласование с Минсельхозом РФ.

НАШЛА КОСА НА... ОНДАРА...

И тут случилось труднообъяснимое – в разгар согласования Программы министра Л.С. Монгуш, много сил отдавшей её реализации, глава Ховалыг уволил без объяснения причин. На её место был назначен скандально известный никчёмный чиновник с криминальным прошлым С.К. Ондар, больше известный тем, что был пойман с партией наркотиков, но срок мотала за него его жена, взявшая всю вину на себя. Так вот ему Программа чем-то не понравилась. И он, оттеснив зампреда У.А. Ондара и автора Программы В.А. Тымтышева, не владея информацией о проделанной работе и достигнутых договорённостях, а также, не имея ни знаний, ни каких-либо деловых качеств, руководствуясь только личными корыстными интересами и необоснованным безграничным доверием главы правительства Ховалыга, сознательно провалил согласования. Как потом показало время, для него интересы республики и народа оказались глубоко чуждыми. А глава республики В.Ховалыг полностью подпал под его криминальное влияние и фактически также отказался от реализации Программы, которая могла бы дать сельскому хозяйству республики реальный мощный толчок к развитию.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ЕСТЬ. БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

Следует сказать, что работа разработчиков Программы под руководством У.А. Ондара заключалась не только в обивании высоких порогов в Москве. Многие мероприятия Программы реально начали внедрять в производство ещё до её утверждения в верхах. И она начала уже работать и производить продукцию. Например, зерноперерабатывающий оптово-распределительный центр на сумму 320,0 млн. руб. Кроме этого, было приобретено и пересажено 260 эмбрионов крупного рогатого скота самой высокой генетики Канадской селекции. В том числе мясных пород – 160 эмбрионов, 110 – абердин-ангусской, 50 – породы лимузин и 100 эмбрионов голштино-фризской породы.

Парадокс состоит в том, Ховалыг и Ондар успешно «похоронили» Программу, а она жива до сих пор. К примеру, в хозяйстве Оюна нынче был получен приплод от эмбрионов элитных породы лимузин голштино-фризской породы. Результат превзошёл все ожидания. В данный момент два тура отёлов прошли, идёт отёл третьего тура. Хотя и получен был без федерального финансирования – исключительно за счёт средств предприятия. Чистопородные телята– трансплантаты абердин-ангусской породы были получены методом трансплантации эмбрионов от коров-доноров, находящихся в Канаде, к коровам-реципиентам (суррогатным матерям), находящимся в «КФХ Оюн» в Республике Тыва. Эти животные очень высокой генетики к 8-месячному возрасту могут достичь живой массы в 320-340 кг. Телята-трансплантаты чёрно-пёстрой голштино-фризской породы, также полученные методом трансплантации эмбрионов от коров-доноров, находящихся в Канаде, к коровам-реципиентам (суррогатным матерям), находящимся также в «КФХ Оюн». Эти животные тоже самой высокой генетики и уже по первому отёлу, то есть первотелками могут давать по 30-35 л молока в сутки, со второй лактации они дают по 4-5 вёдер молока в день. С нашими коровами, которые имеют суточный удой в 8-10 л молока, конечно, их не сравнить.

Необходимо на базе этого хозяйства создать селекционно-племенной центр с лабораторией по трансплантации эмбрионов и искусственному осеменению КРС, а в перспективе и МРС. Уже с началом 2024 года от бычков-трансплантатов можно «качать» и замораживать сперму для искусственного осеменения всего поголовья КРС в республике. А с тёлок-трансплантатов вымывать эмбрионы и пересаживать по республике. Это мощнейший инструмент повышения продуктивности скота на современном этапе. Через пять лет можно было бы в 2-2,5 раза повысить продуктивность скота и во столько же раз увеличить производство молока и мяса с себестоимостью в два раза ниже и с соответствующей рентабельностью. Вот такая должна быть экономическая эффективность производства мяса и молока. И это не фантазии.

Но проблема Тувы состоит в том, что у власти находятся люди, которые не понимают собственную роль в управлении экономикой республики. И даже не осознают своей ответственности за принимаемые решения. Факт на лицо: уволены все, кто занимался программой. Крестьянско-фермерскому хозяйству «Оюн» государством не оказывается никакой поддержки в деле формирования в республике элитного стада. Зампредом по сельскому хозяйству и министром сельского хозяйства назначены люди, не имеющие ни базового образования, ни соответствующего опыта работы. Люди корыстные и некомпетентные. Правительство судится с хозяйством «Оюн» по любому поводу, а на бывшего министра Л.Монгуш с ведома Ховалыга заведено уголовное дело по надуманному поводу. Программой развития сельского хозяйства никто не занимается. Интересно, кому это выгодно?

Я ещё вернусь к этому вопросу и расскажу, как власти растащили большую часть средств ИПСЭР без какой-либо отдачи народному хозяйству. Страна должна знать своих «героев». Если у прокурора Дябкина не хватает смелости проверить, куда Ховалыг дел бюджетные миллиарды, мы ему поможем. Может быть, хотя бы после этой публикации что-то изменится, и Правительство с Минсельхозом займутся своими прямыми обязанностями...

Кондрат Пчёлкин