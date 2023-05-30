    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-05-2023 #2[ru]

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.

Аноним, 24-05-2023 #3[ru]

А знаете ли вы, что в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» войска послали на войну, чтобы никто не понял, что у власти царь-идиот?

Аноним, 24-05-2023 #5[ru]

«Там нет Украины» – председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес на встречу с Путиным копию карты середины 17 века... Но и Крым на карте не входит в состав Российской империи. В 17-м веке на территории полуострова находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией. А если посмотреть на карту X века, то там нет и Москвы. Зато столицей Руси является Киев. Значит ли это, что жители украинской столицы должны объявить москвичей несуществующими и заявить претензию на возврат территории, на которой те проживают, под свой контроль?

Аноним, 25-05-2023 #6[ru]

Кстати, в британской энциклопедии 1771-го года Украина есть, а России – нет. Зато есть Московия!

Аноним, 25-05-2023 #7[ru]

Вот Путин любит заострять внимание на том, что Украины когда-то не было. И у него почему-то из этого напрашивается вывод, что Украину нужно ликвидировать. Но ведь и Путина когда-то тоже не было...

Аноним, 27-05-2023 #8[ru]

Забавно было наблюдать на местном ТВ сюжет о Дине Дивановне Раздвижной в период её весенней активности. Прибывает Дивановна в один из районов родной до истощения республики на очередную стройку в качестве то ли эксперта, то ли просто вышла погулять. В общем, делает вид, что что-то делает... Видимо говорит на языке межнационального общения. А в ответ ей какой-то прораб даёт интервью, видимо – ответ. На тувинском языке. Откуда ему знать, что Дина Дивановна Раздвижная знает много различных языков и наречий, а вот тувинского – не знает? Уникально!

Аноним, 24-05-2023 #1[ru]

«США должны компенсировать РФ ущерб за разрушение Бахмута и Мариуполя», – заявил Медведев. Вот те на – начало недели, а он уже готов...

Аноним, 26-05-2023 #2[ru]

Если Украина получит ядерное оружие, России нужно будет наносить «превентивный удар». Так считает Дмитрий Медведев. А Володин считает, что госдолг США – это мировая финансовая пирамида, построенная для обмана других стран. Скучаю по тем временам, когда к разного рода глупым и сумасшедшим относились со спокойным снисхождением.

Аноним, 24-05-2023 #5[ru]

Помимо махинаций с землей в благодарность все это еще сопровождается оргиями в саунах и борделях. Аморалка конечно полнейшая. Тут дело не в личной жизни, а в том, вправе ли чиновник такого высокого уровня так себя вести?

Аноним, 24-05-2023 #6[ru]

Я когда иду в баню или сауну, снимаю с себя всю одежду. И только потом парюсь, умываюсь, купаюсь и пью пиво, без одежды, как и положено в бане. А что-то не так? И так делает большинство нормальных людей, я так думаю. А обоссать трап самолёта, как Боря Ельцын, выбить глаз человеку, как Кара-оол Шолбан, торговать наркотой, как Кара-оол Лёня или пропить служебное оружие, как Дамба-Хуурак Анатолий Партизан-оглы – это нормально??? Хорошо выглядит Брокерт. Для своего возраста. Молодец, так держать!

Аноним, 24-05-2023 #9[ru]

#6 Хорошо выглядит для своего возраста, потому что тяжелее кружки с пивом ничего не поднимал за всю свою жизнь. А также является редкостным лодырем и тунеядцем – вот, пожалуй и весь секрет!

Аноним, 25-05-2023 #15[ru]

Чпокердт сейчас пытается все перевернуть, как будто бы он был в бане, мылся там голый, а какие-то папарацци его нелегально засняли! Большей чуши и представить невозможно. Но хотя бы уже подтвердил, что это реальные фото, а не как раньше пел, что это все фотошоп. Осталось только сказать правду, что это была не баня, а сауна с гостиничным номером. А вместо папарацци были все-таки женщины с пониженной социальной ответственностью. А может, и мужчины. Кто его теперь разберет, когда заврался совсем.

Аноним, 26-05-2023 #16[ru]

Этот ЧПО! Натуральное ЧМО! На рожу его только посмотрите. А его шестёрка БО – вообще ушлепок конченый.

Аноним, 26-05-2023 #19[ru]

Теперь этому упырю в городе ходить будет стремно – все на него пальцем будут показывать. И стыдить, если не смотается. Пусть сидит дома тихо, как мышь.

Аноним, 26-05-2023 #20[ru]

Сука конченая, этот чпегердт. Взяточник поганый. Откуда у этой падлы 90 млн. на карте, ведь бизнесом эта сука не занимается? Взятки берет с предпринимателей, паскуда!

Аноним, 26-05-2023 #21[ru]

Ой! А у дочурки Шойгу, Юли, автомобиль «Аурус» откуда? Она же в МЧС служит. На одной зарплате с копейки на копейку перебивается. Так откуда тогда автомобиль представительского класса (как у Путина?) «АУРУС», ась?!

Аноним, 26-05-2023 #25[ru]

А куда же подевались 1.5 млн. комплектов обмундирования из ведомства Шойгу? Ой-ё-ё! И вправду, куда?.. Вот и Александр Руцкой этим вопросом задался. Но ответа нет. Молчит председатель географического общества России. Уходит от ответа мушкетёр мальтийской шпаги. А вы тут про какие-то недоказанные 90 млн. на карточке у Чпокерта. Не-е-а! Это не серьёзно! Нет! Вот 1.5 млн. комплектов обмундирования – это точно больше, чем 90 млн.

Аноним, 24-05-2023 #1[ru]

Сейчас Бонусов опять будет угрожать расправой через отбивание молотком рук писакам.

Аноним, 24-05-2023 #1[ru]

...Широко празднуют победу в Бахмуте, он же Артемовск – ощущение, что взяли Берлин (хотя Берлин взяли немного быстрее). И по этому поводу блогеры-пропагандоны запустили флешмоб «Скажи спасибо Вагнерам». Хорошо, спасибо. А, собственно, за что? Победа, насколько это слово сюда вообще подходит, вышла пиррова. Год шел штурм маленького районного центра. Ну, не год – 9 месяцев. Окружить его так и не смогли. Ценой чудовищных потерь украинцев оттеснили к западным окраинам (а бои еще продолжаются, тот факт, что они там фотаются на фоне своих флагов, еще ни о чем не говорит), дальше начинается зона сплошной застройки, которая подходит к самой крупной агломерации Славянска и Краматорска. При таких темпах ее можно штурмовать еще лет 10. Никакого тактического/стратегического/оперативного успеха даже близко не просматривается. Кроме всего – город полностью уничтожен. Так что слово «освободили» – полнейший эвфемизм.

Аноним, 24-05-2023 #2[ru]

Очередное обращение к Путину и Шойгу очередных матерей, жен, отцов очередных мобилизованных. Теперь из Хакасии, Кемеровской области и Республики Алтай. https://www.youtube.com/watch?v=fWwdK7dWyuA Все тот же рассказ о том, как плохо готовили, а потом, вопреки обещанию министра обороны Шойгу, кинули на первую линию – необученных, без поддержки тяжелого вооружения, с автоматами на танки...

Аноним, 24-05-2023 #4[ru]

Народный губернатор «ДНР» Павел Губарев назвал условия для победы на СВО: «От евреев – одни беды, женщины – это обезьяны, Белоруссия и Казахстан – это Россия, а антивоенные настроения надо подавлять террором. Будем придерживаться этих взглядов – победим непременно!»

Аноним, 24-05-2023 #6[ru]

Пригожин объявил, что захватил развалины Бахмута. За 9 месяцев ЧВК Вагнера мясными штурмами захватила 41,6 кв. км, то есть 0,0069% территории Украины. Потеряв при этом убитыми и ранеными не менее 70 тысяч боевиков (по данным США – около 100 тысяч). Я тут посидел с калькулятором – при таких темпах оккупации, Второй Армии Мира удастся захватить всю Украину примерно за 9500 (девять тысяч пятьсот) лет. При этом нужно будет положить примерно 1 миллиард штурмовиков. России поможет победить только всеобщая мобилизация мирового пролетариата. Если конечно Шойге удастся купить где-то ещё несколько триллионов снарядов...

Аноним, 24-05-2023 #8[ru]

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин издевательски поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения. «Поздравляю вас, президента Русского географического общества, кавалера Мальтийского ордена с днем рождения! Вы незаурядный человек: пройдя путь от электрика и строителя, вы не только отдавали себя работе, но и тратили огромное количество времен на развитие своих многочисленных талантов. Мало кто объединяет в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого отца и тестя», – сказано в письме, опубликованном пресс-службой Пригожина. Бизнесмен также пожелал Шойгу «радовать окружающих своей счастливой улыбкой».

Аноним, 24-05-2023 #10[ru]

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему с пафосом строившиеся в приграничных с Украиной регионах укрепрайоны оказались не в состоянии защитить их от рейдов противника, Пригожин заявил: «...происходит отсутствие управления и распил государственных денег. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет...» Строго говоря, в своей риторике Пригожин уже не сильно отличается от Навального... Не случайно у него сейчас рейтинг такой же, как у президента – 35%. А у нашего земляка – 1,5%.

Аноним, 25-05-2023 #13[ru]

А это те самые «зубы дракона», на которые белгородские власти потратили почти 10 млрд. рублей. Если помните, бетонные пирамидки должны были стать «непреодолимым заслоном» на пути ВСУ, но стали только поводом для веселья украинских танкистов. Судя по комфортности, с которой по белгородчине рассекают «диверсанты»...

Аноним, 25-05-2023 #14[ru]

И вот тут возникает вопрос... Если граница России настолько дырявая рядом с Украиной, которую годами демонизировали, то какова ситуация на границе с Китаем? Казахстаном? Монголией? И самое главное то, что Россия слабо контролирует свою границу, увидели за эти дни все. Абсолютно все в мире. И её недруги – тоже.

Аноним, 25-05-2023 #17[ru]

По-разному бывает. Но ещё не было случая, чтобы такое кровавое дело прошло безнаказанным. Простите, что я опять к вам с букварём... Белгородская область – только начало. Разумеется, и это счёт по первому варианту, относительно мягкий. А по второму варианту – настоящий счет к россиянам начнет приходить, когда пригожинские орлы, частично контуженные, но с опытом боевых действий и индульгенцией на новые, вернутся на родину... «Афганцы» и зэки детским садиком покажутся.

Аноним, 25-05-2023 #19[ru]

Пригожин о детях российских чиновников: «У Шойгу зять ходит булками трясет... А дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, б..., потрать! Как может зять Шойгу поехать в Арабские Эмираты и своей попочкой трясти? Понятно, что сквозит голубизна. Такая крепкая, с..., голубизна. Ну ничего страшного, это их выбор семейный, мне наплевать. Но этого делать нельзя. А вот люди – они отнесутся к этому иначе. Они вилы возьмут и на вилах подымут. Вот чем закончится жировство детей. И поэтому я рекомендую элите Российской Федерации: соберите... своих отроков. Отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо».

Аноним, 26-05-2023 #20[ru]

Четверть века самые разные силовики жрали в три глотки, обирали страну, ущемляли права и свободы граждан, говоря им при этом: «Вы ничего не понимаете, мы окружены врагами и нам надо крепить оборону», – а как только дошло до дела, тут же куда-то испарились. И граждане теперь должны обороняться от врага сами. В народе это называют «кидалово».

Аноним, 25-05-2023 #1[ru]

Всё верно. Для этих тварей закона не существует. Они понимают только силу. Облить бензином и поджечь на лобном месте. Начать от Сарыг-Донгака и далее по-фамильно в соответствии со статьёй. Мрази неприкосновенные.

Аноним, 27-05-2023 #2[ru]

Обливать бензином и сжигать не надо – это бесчеловечно. Нужно дать пожизненное – и пусть в Чёрном лебеде ходит раком и гниёт до конца дней своих. Сволочь.