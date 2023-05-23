Осталось ли правосудие в России?

Последствия трагических событий в Украине, связанных с денацификацией и демилитаризацией соседней страны, имеют несколько негативных факторов, одним из которых является развернувшаяся в стране «охота на ведьм» Её жертвами становятся известные в стране люди от Аллы Пугачёвой до Людмилы Нарусовой. На днях Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан российскими властями иностранным агентом) по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Судья Тараненко признал его виновным в преступлении, предусмотренном ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ), и назначил наказание в виде штрафа в размере 260 000 руб. Защита Ройзмана считает большим благом хотя бы то, что дело не дошло до лишения свободы. Как это случилось в апреле т.г. в Московском городском суде, который приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима за схожие действия.

Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре в связи с отсутствием в обвинительном заключении конкретных высказываний Ройзмана, которые можно было квалифицировать как дискредитацию ВС. По её мнению, там содержится только интерпретация стороны обвинения. Более того, у Ройзмана не было преступного умысла «дискредитировать армию», поскольку он не мог знать, какие вопросы ему зададут в ходе трансляции.

В связи с этим напоминаем: Верховный суд Республики Тыва завершает рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего начальника уголовного розыска ГУВД Кызыла Орлана Сарыг-Донгака и его подчинённого сотрудника ОУР Алима Кендена в преднамеренном убийстве ни в чём не повинного молодого человека Алишера Махмутова путём обливания его бензином и последующем поджоге. В настоящее время в кабинетах прокуратуры и суда идут напряжённые споры о правомерном наказании преступников. Главный вопрос в назначении организатору убийства в погонах Сарыг-Донгаку пожизненного срока наказания за то, что он из чувства личной мести организовал сожжение заживо облитого бензином человека.

У подсудимого экс-начальника уголовного розыска оказалось большое число влиятельных друзей, которые до сих пор у власти. Главный из них – экс-глава республики Шолбан Кара-оол, который в настоящее время числится девятым заместителем спикера Госдумы Володина. Или бывший начальник ГУВД Кызыла Геннадий Куулар, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя правительства Республики Тыва. Именно с их помощью подсудимый очень быстро продвигался по служебной лестнице. И после совершения преступления, за которое его сейчас судят, попал не под следствие, а срочно на повышение – в заместители начальника УР МВД Тувы. Затем оказался в должности начальника службы безопасности Национального банка РФ по РТ. Скорее всего, они могут попытаться избавить его от приговора с пожизненным сроком заключения.

Если Сарыг-Донгак не получит «вышку» за свои злодеяния, может создаться впечатление, что в стране отношение к убийцам в погонах более лояльное, чем к журналистам и общественным деятелям. В зависимости от приговора общество сможет понять, на чьей стороне судебная система страны и к кому она более лояльна: начальнику уголовного розыска, организовавшего злодейское убийство человека, или журналисту, общественному деятелю и политику, набравшему нахальства не только иметь собственное мнение, но и публично его выражать.

Прения по уголовному делу состоятся 31 мая 2023 года. Слушания открытые. Его могут посетить все желающие.

Редакция