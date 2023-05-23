Свежий анекдот
Всего за одну неделю в России посадили в СИЗО режиссера, драматурга, закрыли театр, взорвали Z-писателя, оштрафовали музыканта-иноагента.
Культурная жизнь кипит!
– Есть. Прогноз погоды. Но это не точно.
Культурная жизнь кипит!
* * *– Есть ли в России хоть что-то, что не дискредитирует российскую армию?
– Есть. Прогноз погоды. Но это не точно.
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- Цитаты Владимира Путина
- Тувинские дети заставили прокурора бороться с коррупцией
- Коротко
- Обнаружены явные признаки коррупции в действиях главы Тувы
- Что необходимо экономике Тувы для её устойчивого роста?
- Сергей Конвиз: Спецоперация России в Украине меняет мир
- Перекрёсток мнений
- Осталось ли правосудие в России?