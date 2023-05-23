    Свежий анекдот

Всего за одну неделю в России посадили в СИЗО режиссера, драматурга, закрыли театр, взорвали Z-писателя, оштрафовали музыканта-иноагента.Культурная жизнь кипит!

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– Есть ли в России хоть что-то, что не дискредитирует российскую армию?– Есть. Прогноз погоды. Но это не точно.