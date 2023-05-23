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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 20, 23 мая / Обнаружены явные признаки коррупции в действиях главы Тувы
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№20, 23 мая 2023 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Обнаружены явные признаки коррупции в действиях главы Тувы

Прокурору Республики Тыва Дябкину С.Н.
Копию: заместителю генерального прокурора по СибФО,
государственному советнику юстиции третьего класса Демешину Д.В.

ЗАПРОС

Уважаемые Сергей Николаевич и Дмитрий Викторович!

В Газете «РИСК» №19 от 16 мая 2023 года была опубликована статья «Кому в Туве воровать хорошо?», в которой, в частности, сообщалось: «...идёт третий год, как республику возглавил Владислав Ховалыг. ...очевидно, что подводить какие-никакие итоги его деятельности уже можно, поскольку вектор принятия основных решений им задан. И этот вектор направлен, судя по всему, не на рост благосостояния большинства населения, не на развитие экономики региона, а на личное обогащение губернатора и его ближайшего окружения».

«Главным способом реализации этой задачи стал «Богусовтаптар», с помощью которого казённые земли сначала попадают в цепкие руки криминального предпринимателя Сергея Богусова, а затем конвертируются в звонкую монету». «Ховалыг, конечно, очень слаб как руководитель, гораздо слабее своего предшественника Кара-оола. Но он не идиот, чтобы бескорыстно рисковать должностью, а может быть и свободой, ради финансового благополучия человека с криминальным прошлым и ещё более криминальным будущим, чтобы лоббировать его коммерческие интересы в ущерб интересам населения».

А далее автор рассказывает, как глава республики Ховалыг, без достаточных оснований выделивший ООО «Бастион» земельный участок площадью почти в 300 га, осознав, что у арбитражного суда имеются все основания для признания его действия незаконными, за день до итогового заседания суда отменил спорное распоряжение, что послужило прекращением разбирательства «в связи с отсутствием предмета спора».

«Однако на этом дело не закончилось. Не успели высохнуть чернила под Распоряжением от 20 марта 2023 года, как всё тот же глава правительства Ховалыг подписывает новое Распоряжение от 27 марта 2023 года за №155-РГ. В соответствие с ним выделяет всё тому же «Бастиону» земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105061:2308, который был образован путём объединения земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105061:289 с другими земельными участками, которые входили в Распоряжение, отменённое главой. Таким образом путём формальной отмены Распоряжения №247-РГ Ховалыг подписывает новое Распоряжение №155-РГ о повторном выделении ООО «Бастион» (тому же Богусову) того же земельного участка, только с другим кадастровым номером».

Данная публикация имеет огромный общественный резонанс среди неравнодушных людей, отрицательно относящихся к коррупционным проявлениям чиновников власти.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанных в публикации фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны главы республики В.Ховалыга. И в случае подтверждения прошу принять к нарушителю меры прокурорского реагирования.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете со статьёй прилагаю.

С уважением, и.о. гл.редактора С.С. Конвиз.

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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