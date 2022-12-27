Обнаружены признаки коррупции в деятельности правительства Тувы!

Прокурору Республики Тыва С.Н. Дябкину

Руководителю УФАС РФ

по Республике Тыва Хаджиеву Ф.А.

ЗАПРОС

Уважаемые Сергей Николаевич и Феликс Алексеевич!

На сайте Правительства Республики Тыва опубликованы нормативные акты (Постановления и Распоряжения Республики Тыва), содержащие в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства и коррупции в области размещения государственного заказа.

Так, в Постановлении Правительства РТ от 22.11.2022г. №745 «Об определении единственных поставщиков на выполнение работ по приобретению жилых помещений и проектированию объектов ГКУ «Госстройзаказ» предоставлено право заключения госконтракта без проведения конкурсных процедур со строительной компанией «Азимут».

В аналогичном Постановлении Правительства РТ от 24.11.2022г. №759 «Об определении единственных поставщиков на выполнению работ по строительству объектов, приобретению жилья, завершению реконструкции и корректировке ПСД ГКУ «Госстройзаказ» предоставлено право заключения госконтракта без проведения конкурсных процедур с ООО «Планета», с физическим лицом Ооржаком А.-Х.О., с ООО «Спецстроймонтаж».

В Распоряжении Правительства РТ от 28.11.2022г. №672-р Правительство РТ превысило свои полномочия и разрешило ГКУ «Госстройзаказ» изменять в госконтрактах цены и сроки исполнения работ.

Также в Распоряжении Правительства РТ от 28.11.2022г. №671-р Правительство РТ превысило свои полномочия и разрешило ГКУ «Госстройзаказ» внести изменения в госзаказ по строительству объекта в части оплаты стоимости услуг.

Полагаю, что все вышеуказанные акты Правительства РТ приняты в нарушение действующего законодательства и содержат в себе нарушения антимонопольного законодательства и признаки коррупционного правонарушения.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанных правовых актов Правительства РТ и в случае установления признаков совершения правонарушения чиновниками Правительства РТ принять к ним меры прокурорского реагирования с целью пресечения подобной сомнительной деятельности в будущем.

В случае установления признаков уголовно наказуемых деяний прошу передать материалы проверки в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копии документов прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров