«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 256
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 33
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 29, 27 декабря / Обнаружены признаки коррупции в деятельности правительства Тувы!
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№29, 27 декабря 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Обнаружены признаки коррупции в деятельности правительства Тувы!

Прокурору Республики Тыва С.Н. Дябкину
Руководителю УФАС РФ
по Республике Тыва Хаджиеву Ф.А.

ЗАПРОС

Уважаемые Сергей Николаевич и Феликс Алексеевич!

На сайте Правительства Республики Тыва опубликованы нормативные акты (Постановления и Распоряжения Республики Тыва), содержащие в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства и коррупции в области размещения государственного заказа.

Так, в Постановлении Правительства РТ от 22.11.2022г. №745 «Об определении единственных поставщиков на выполнение работ по приобретению жилых помещений и проектированию объектов ГКУ «Госстройзаказ» предоставлено право заключения госконтракта без проведения конкурсных процедур со строительной компанией «Азимут».

В аналогичном Постановлении Правительства РТ от 24.11.2022г. №759 «Об определении единственных поставщиков на выполнению работ по строительству объектов, приобретению жилья, завершению реконструкции и корректировке ПСД ГКУ «Госстройзаказ» предоставлено право заключения госконтракта без проведения конкурсных процедур с ООО «Планета», с физическим лицом Ооржаком А.-Х.О., с ООО «Спецстроймонтаж».

В Распоряжении Правительства РТ от 28.11.2022г. №672-р Правительство РТ превысило свои полномочия и разрешило ГКУ «Госстройзаказ» изменять в госконтрактах цены и сроки исполнения работ.

Также в Распоряжении Правительства РТ от 28.11.2022г. №671-р Правительство РТ превысило свои полномочия и разрешило ГКУ «Госстройзаказ» внести изменения в госзаказ по строительству объекта в части оплаты стоимости услуг.

Полагаю, что все вышеуказанные акты Правительства РТ приняты в нарушение действующего законодательства и содержат в себе нарушения антимонопольного законодательства и признаки коррупционного правонарушения.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанных правовых актов Правительства РТ и в случае установления признаков совершения правонарушения чиновниками Правительства РТ принять к ним меры прокурорского реагирования с целью пресечения подобной сомнительной деятельности в будущем.

В случае установления признаков уголовно наказуемых деяний прошу передать материалы проверки в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копии документов прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 62 раза)

0
risk-inform.ru/article_10379.html

Остальные материалы номера 29:
Материалы по теме:
» По какому праву Ховалыг раздаёт кызылскую землю? (№29, 27 декабря)
» Республика накануне нового года (№29, 27 декабря)
» Ховалыг теряет власть в погоне за деньгами (№28, 20 декабря)
» Почём нынче землица тувинская, товарищ Ховалыг? (№27, 13 декабря)
» Что движет нашими чиновниками? (№19, 15 ноября)
» Анатомия деятельности правительства Тувы (№25, 11 октября)
» Когда глава Тувы займётся жилищными бедами людей? (№24, 4 октября)
» Полтора года бессмысленной беспросветности (№24, 4 октября)
» Выбираем будущее? (№15, 6 сентября)
» Кому достаются деньги, выделенные на развитие сельского хозяйства? (№14, 30 августа)
» Выборная кампания подбирает мошенников (№13, 23 августа)
» Воровство как образ жизни (№11, 9 августа)
» Будущее Тувы на якоре коррупции (№18, 19 июля)
» Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола? (№17, 12 июля)
» Распродажа родины своему же населению (№13, 14 июня)
» Почему тувинские чиновники боятся уголовника? (№10, 24 мая)
» Виктор Тунёв: высокооплачиваемые танцы с властью Тувы (№10, 24 мая)
Жадность губит
Комментариев: 2
Юрий Якушев: ловкость рук и немного мошенничества
 
Материал входит в раздел тематического архива:

«Оливье» – вражеское имя из страны НАТО». Госдума переименовала салат в «Олег».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru