    Свежий анекдот

Ребята, ну что вы все заладили одно и то же? Я же не киллер! Ваш Дед Мороз.

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Владимир Путин заявил о необходимости жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, выявлять предателей, шпионов и диверсантов.Похоже, что новогоднее обращение Владимир Владимирович начнёт со слов «Поздравляю вас с новым 37-м годом, товарищи!»

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Подводя итоги года. Год нас подвёл...