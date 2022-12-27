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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 29, 27 декабря / Свежий анекдот
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№29, 27 декабря 2022 года.
    Свежий анекдот
Поздравляю вас с новым 37-м годом, товарищи!Ребята, ну что вы все заладили одно и то же? Я же не киллер! Ваш Дед Мороз.

* * *

Владимир Путин заявил о необходимости жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
Похоже, что новогоднее обращение Владимир Владимирович начнёт со слов «Поздравляю вас с новым 37-м годом, товарищи!»

* * *

Подводя итоги года. Год нас подвёл...

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