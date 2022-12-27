Свежий анекдот
Ребята, ну что вы все заладили одно и то же? Я же не киллер! Ваш Дед Мороз.
Похоже, что новогоднее обращение Владимир Владимирович начнёт со слов «Поздравляю вас с новым 37-м годом, товарищи!»
* * *Владимир Путин заявил о необходимости жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
Похоже, что новогоднее обращение Владимир Владимирович начнёт со слов «Поздравляю вас с новым 37-м годом, товарищи!»
* * *Подводя итоги года. Год нас подвёл...
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