    Коротко

Шойгу предложил довести численность армии до полутора миллионов

Численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту – до 695 тысяч человек. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Это необходимо «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ», считает министр.

Сейчас штатная численность ВС РФ указом президента определена в 1 150 628 военнослужащих с 1 января 2023 года. Таким образом, в армию собираются отправить еще около 350 тысяч человек.

Также Сергей Шойгу заявил, что возраст призыва на срочную службу в армию нужно поэтапно увеличить до 21 года, а возраст предельной службы – до 30 лет.

Он озвучил ряд других преобразований армии. В частности, министр заявил о планах создать «два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа» и усилить группировку войск на северо-западе «учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ».

«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», – ответил министру президент РФ Владимир Путин.

Ранее военком подмосковного Дмитрова Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года призывники в России будут проходить срочную службу в течение 1,5 лет. Затем – два года.

Впрочем, позже Минобороны РФ выпустило официальный комментарий военного комиссара Московской области, полковника Алексея Астахова: «В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», – сказано в заявлении. Но в сообщении не уточняется, предлагается ли это кем-то еще.

Владимир Путин призвал российские спецслужбы «жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»

Так российский президент поздравил работников органов безопасности – ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ – с профессиональным праздником. Его обращение опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», – сказал, в частности, Путин.

Президент РФ заявил, что нельзя ослаблять внимания и «на таком важном участке, как борьба с экстремизмом».

«Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал он.

Глава Тувы запретил вывоз угля за пределы республики

«Тувинская горнорудная компания» сократила объемы отгрузки угля на внутренний рынок. Решение объяснили «сложной эпидситуацией». Власти региона подтвердили острый дефицит топлива и запретили вывоз угля за пределы республики.

«Топливные склады не могут вывезти уголь для продажи в выходные и праздничные дни. Руководство предприятия ссылается на эпидситуацию. С их слов около 20-30 экскаваторщиков и прочих работников заболели и заменить их некому. В итоге, люди чуть ли не сутками стоят в очереди за покупкой топлива», – заявил глава республики Владислав Ховалыг.

На заседании оперативного штаба Ховалыг подтвердил, что нехватка угля такая острая, что в разгар отопительного сезона грозит «возникновением ЧС и угрозой жизни населения». Чиновник запретил отгрузку каменного угля за пределы республики до особого распоряжения и назначил приоритетной отгрузку угля топливным складам Тувы.

Тува заняла последнее место по социально-экономическому положению

Специалисты агентства РИА «Рейтинг» проанализировали показатели по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому прогрессу и приверженности жителей здоровому образу жизни и опубликовали итоговый рейтинг регионов РФ.

Первое место заняла Москва (83,6 баллов), второе – Санкт-Петербург (81,7), третье – Московская область (73,1). Татарстан занял четвертую строчку с 68,1 баллами. Башкирия набрала 58,9 баллов.

На последнем 85-м месте расположилась республика Тыва (21,4 баллов). Среди регионов Сибири кроме Тувы худшими оказались Бурятия (34,4 балла, 74 место), Хакасия (31,6 балл, 76 место), Забайкальский край (28,6 баллов, 80 место) и республика Алтай (26,4 баллов, 81 место).

В Туве медики шесть лет не могли выявить у 20-летней пациентки рак, из-за чего она умерла

В Туве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки, которой медики в течение шести лет не смогли диагностировать онкологическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В мае ее привезли в больницу, однако отказали в экстренной госпитализации из-за отсутствия показаний. Спустя шесть дней она была снова доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии вскоре скончалась.

Проверка установила, что в период с 2016 по 2022 годы медицинские работники некачественно оказывали ей медицинскую помощь. В частности, были назначены неверные необходимые исследования, из-за чего девушке не диагностировали своевременно онкологию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится на контроле у региональной прокуратуры.

Госдума разрешила ФСБ следить за поездками россиян на такси

Согласно законопроекту, будет создан единый реестр такси, а перевозчики обязаны будут вести журнал заказов и хранить все данные полгода.

Их будут отправлять в навигационно-информационную систему (РНиС), доступ к которой получит ФСБ – она сможет проверять данные, которые получают, хранят и обрабатывают сервисы такси.

Pанее на неофициальном сливе данных силовикам уже ловили «Яндекс.Такси».