Республика накануне нового года

Как известно, каждый барин сходит с ума по-своему. И по только ему одному известному поводу. Впрочем, если иметь в виду главу республики В.Ховалыга, то в этом случае особой загадки и нет. Все ходы Владислава Товарищтайовича легко читаются. К примеру, если президента Тувы Ш.Ооржака беспокоили лавры отца тувинской нации, и он действовал с оглядкой на соображения, как его будут вспоминать потомки, а пришедшего вместо него Ш. Кара-оола интересовали сиюминутная слава и внешняя мишура, в связи с чем он (не очень удачно) реконструировал обелиск «Центр Азии», изменил гимн Тувы и передал консорциуму Дерипаска-Шойгу угольный разрез Каа-Хемский, то Ховалыг в этом плане оказался человеком более приземлённым.

Он не очень задумывается о далекой перспективе и живёт по принципу «день на работе – мешок в доме». Он превратил лакомые земельные участки и финансовые средства ИПСЭР в источник пополнения личного благосостояния посредством «Богусовтаптар». И при активном непротивлении региональных руководителей прокуратуры, МВД и ФСБ на глазах жителей республики собирает свой первый миллиард. И даже, по-видимому, не думает, что срок отчёта по деньгам ИПСЭР уже не за горами.

А пока никаких решительных подвижек ни в борьбе с бедностью, ни в развитии производительных сил республики не наблюдается. 5 млрд. рублей ИПСЭР, которые выходили в Москве Шойгу и Кара-оол, растворились, почти не оставив следа, если не считать производство изделий ЖБИ в ООО «Восток». Ни тебе производства кирпича, ни деревообработки, ни курорта «Чедер», ни переработки шерсти – ничего из того, на что были выделены бюджетные деньги, так и не появилось. И даже Тунёв, которому кроме молокозавода были выданы бюджетные деньги, так ничего путного на них не создал. Зато пышным цветом расцвёл «Богусовтаптар» – неприкрытое воровство земельных участков для последующей перепродажи.

АНЕКДОТ ГОДА: В УГОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НЕТ УГЛЯ

Но не только такое примитивное воровство, как «Богусовтаптар» стало в Туве знамением времени. Новым при главе Ховалыге стало явление в виде дефицита угля. Если бы кто-то до прихода Ховалыга во власть сказал, что скоро в Туве грянет дефицит тувинского угля, которого в наших недрах намерено, его бы засмеяли. Но суровая реальность такова, что этот дефицит имеется и закончится, скорее всего, только с приходом весны.

На наших глазах разгорается настоящая война правительства Тувы во главе с Владиславом Ховалыгом с ООО «Тувинская Горнорудная компания» (ТГРК) Олега Дерипаски. Кстати, началась она не сегодня и не вчера. Связано это противостояние с тем, что Ховалыг решил административными мерами поставить разрез «на уши», заставив по его желанию снизить стоимость угля, отпускаемого населению республики. Заход оказался неверным: команде Дерипаски без труда удалось признать все действия Ховалыга по директивному снижению цены на уголь незаконными. Впрочем, нашли компромисс: согласовали стоимость и квоты отгрузки угля населению. Но уже в ноябре выяснилось, что правительство все квоты выбрало, а дешёвого угля для населения как не было, так и нет.

По расчётам, которые сделал разрез, выходило, что аккредитованные правительством частные структуры, которым разрез отпускал уголь по сниженным ценам, до населения его не довезли. По крайней мере, 100 тыс. тонн угля из 300 тыс., предназначенных населению, каким-то странным образом «уехали» за Саяны, кого-то очень прилично обогатив, как минимум, на десятки миллионов. В блогосфере в дефиците угля тут же обвинили друга и подельника главы республики Шолбан-оола Иргита, с которым Владислав Ховалыг, по мнению некоторых, «пилит» деньги ИПСЭР.

Скандал начал принимать угрожающие размеры, и тогда Ховалыг заявил о том, что он запрещает ТГРК грузить уголь за Саяны по контрактам за рубеж. С того времени прошла неделя, и я поинтересовался на разрезе, получали ли они письменный запрет на отгрузку угля за Саяны и как они на него реагируют. Оказалось, что никакого письменного запрета к ним официально не поступало, и уголь вывозится по международным контрактам беспрепятственно. Сам разрез добывает в сутки по 3-3,5 тыс. тонн угля, выполняя все свои обязательства. И готов, в случае воспрепятствования своей экономической деятельности, обратиться за защитой своих прав в суд.

А теперь немного отвлечёмся от темы и попробуем проанализировать ситуацию вокруг обеспечения углём населения республики. То, что проблема создана искусственно, сомнений нет. Но кто и зачем её создал и почему так мастерски раздувает? Судя по реакции известных в республике блогеров, по их вовлечённости в тему, на карту поставлено не только печное отопление в республике. Ни для кого не секрет, что Ховалыга усадили в кресло главы республики без согласия нашего замечательного земляка Сергея Шойгу. А даже, скорее всего, вопреки.

Ещё пару месяцев назад Ховалыг и его команда лелеяли надежду, что позиции Шойгу в Кремле из-за ситуации в Украине очень пошатнулись. У него уже нет того ресурса, как год-два назад, чтобы создавать Ховалыгу условия дискомфорта. Кутерьма с ценами на уголь для населения была задумана как пробный шар противостояния команды Ховалыга с Дерипаской и Шойгу. И заявление главы о том, что он запретит отгрузку угля за Саяны в рамках исполнения контрактов ТГРК с иностранными потребителями направлено на то, чтобы сорвать эти контракты и подорвать финансовое положение разреза. Но тут нужно оглянуться на год назад и вспомнить, с какой лёгкостью разрез положил на лопатки чиновников правительства РТ при рассмотрении иска в суде. Нет никакого сомнения, что в случае, если главе удастся сорвать исполнение контрактов поставки угля за рубеж, за которыми последуют штрафные санкции, разрез без труда переложит свои издержки на бюджет Тувы. Так что перехода прав на Каа-Хемский угольный разрез от Дерипаски к кому-то другому мы в обозримом будущем вряд ли дождёмся.

ГРУЗ ОШИБОК МОЖЕТ ПЕРЕВЕСИТЬ ЧАШУ ТЕРПЕНИЯ КРЕМЛЯ

С другой стороны, разбазаривание миллиардных средств ИПСЭР в любом случае добром не закончится. И за Иргитом, и за Доржу, и за Тунёвым всё равно рано или поздно придёт конвой. И Ховалыгу тоже придётся ответить за отсутствие положенного по закону контроля за использованием бюджетных денег. Впрочем, с Ховалыга и Богусова непременно спросят и за все авантюры «Богусовтаптар». Кстати, в блогах прошло сообщение о том, что по поводу «Богусовтаптар» возбуждено уголовное дела в связи с «прихватизацией» земель на Правом берегу на своротке к Кара-Хааку.

На днях Кремль наградил (в один день!) правительственными наградами главы республики Ховалыга и экс-главу Кара-оола. Сами награждённые от этого события на седьмом небе. Наверное, они думают, что такая награда им – индульгенция за всё совершённое. Напрасно так думают. Кара-оола уже не воскресить в должности главы республики, а Ховалыгу следует помнить практику Кремля, когда награждают перед отставкой... В Москве хорошо понимают роль Ховалыга в народном хозяйстве, поэтому не имеют на этот счёт никаких иллюзий.

Конфликт с угольным разрезом – только малая часть тех проблем во взаимоотношениях главы республики с руководством предприятий жизнеобеспечения республики. А они есть и усиливаются как в случае с «Водоканалом», так с «Кызылской ТЭЦ» или «Тываэнерго». При этом примечательно, что все руководители перечисленных предприятий – представители русскоязычного населения, с которым у Ховалыга складываются не самые приятные взаимоотношения. Такое в Кремле тоже отмечают. Как намечающийся раскол элит и отсутствие согласия с такими известными фигурами, как Василий Оюн и Андриан Ооржак. И не приветствуют, помня, что в соответствии с обновлённой Конституцией России русские в РФ являются государствообразующим народом, а раскол элит всегда приводит к развалу и смене власти.

Так что Ховалыгу не будет лишним проанализировать ситуацию в республике на рубеже 2006-07 годов и 2021 года. Учиться нужно на чужих ошибках, избегая собственных. Достаточно вспомнить, какая мощная поддержка в Москве была у предыдущего руководителя – Шолбана Кара-оола. Но от отставки и она не спасла. А у Ховалыга было слабая надежда на поддержку Кириенко, но и она, похоже, «сдулась». И виноват в этом сам Ховалыг.

Проблемы, как известно, появляются и решаются. Или не решаются. А Новый год, как обычно, по календарю, наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. У всех, кроме работников жизнеобеспечения, настанут выходные дни, которые продлятся до 8 января. Желаю всем жителям Тувы отпраздновать этот традиционный праздник в кругу родственников, друзей и коллег по работе или учёбы. Без конфликтов и чрезмерного потребления спиртного. Пусть в Ваших семьях наступит мир и покой. Желаю, чтобы новый 2023 год сложился у Вас благополучно и принёс Вам новые радости.

Кондрат Пчёлкин