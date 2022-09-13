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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 21, 13 сентября / Обзор прессы
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№21, 13 сентября 2022 года.
    Обзор прессы

Тувинская правдаПОВТОРЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Сентябрь в разгаре, и СМИ вновь возвращаются к проблеме обеспечения населения и предприятий углём. «ТП» определила условия нормального прохождения зимнего отопительного сезона: чтобы можно было купить со складов уголь. А для этого, «чтобы было в домах тепло», необходимо «иметь возможность приобрести уголь». Но это, в свою очередь, возможно, если бы «эти склады были» и чтобы «там был уголь». К примеру, в Тодже «угольных складов нет», но там «все в Тоора-Хеме и других тоджинских посёлках топят печи дровами», поскольку «уголь – далеко, а тайга – вот она – прямо за околицей начинается». Руби – не хочу! «В Ак-Довураке топливный склад уже есть, есть и работники. Уже откалиброваны весы». Только вот угля нет – обещают, что «начнут завозить уголь буквально на днях». Но это обещают... «В Танды ситуация другая» – там «функции хозяина склада перешли к Министерству жилищно-коммунального хозяйства РТ». Но и тут угля нет – «тоже ждут со дня на день»... А вот «в Балгазыне углём занимается индивидуальный предприниматель». Поэтому пока надежда есть, что уголь подвезут. «В Барун-Хемчикском районе углём для населения, и для бюджетных организаций занимается МинЖКХ». Результаты пока не ясны. Такая же неясная ситуация и «в других районах с небольшими вариациями».

Особняком сложилась ситуация в Кызыле. Тут «предприниматели уже почувствовали интерес и началась конкуренция». Поэтому «разница между ценой реализации с этого склада (2500 руб. за тонну) и ценой приобретения в разрезе (2220 руб.) составляет 280 руб.». Которая «покрывает транспортные расходы по доставке угля с разреза до склада и складские издержки». «Желающие, конечно, могут приехать на своём грузовике и самостоятельно вывезти уголь». Автор сообщает, что «уголь у ИП разный – есть каа-хемский, есть балахтинский. Балахтинский дороже – 4100 руб. за тонну». Зато «сажи от него меньше». Сообщается, что «возобновляет работу угольный склад бывшего Гортопа». А ещё углём обеспечивает население «топливный склад «Русский уголь» по «улице Энергетиков 6а». Также «есть своя площадка у МУП «Благоустройство». Все склады в Кызыле начнут свою работу с 23 сентября.

При этом продолжает работать губернаторский проект «Социальный уголь», от которого многим не холодно и не жарко. «В 2017 году поддержку получили 718 семей, о программе еще не все знали. В 2018 – уже 1061. В 2021 году – 3222». При потребности угля на зиму до 10 тн. по нему могут выделить 1-2 тонны. Курам на смех. К тому же «на «Социальный уголь» могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи, имеющие четырех и более детей, если правильно собрать все документы». И даже если вы арендатор дома, всё равно «у вас всё равно должны быть какие-то документы». Если живёте нелегально, «да еще с детьми» – вам ничего не положено.

ВЕРНЫЙ ПУТИНЕЦ ОЗВУЧИЛ ПРОГРАММУ ПАРТИИ

Кандидат в депутаты городского Хурала А.Буланкин рассказал, как он раньше ходил на выборы – «как на праздник». Это были времена повального дефицита. «Музыка была, кто-то выступал, пел, буфет работал». На избирательных участках продавали пиво, фрукты и пирожные. Теперь времена иные. Никого на избирательные участки не заманивают. С одной стороны, «требования к явке избирателей отменены», а с другой – избирательная комиссия, состоящая из безработных, врачей и учителей, за малые деньги «нарисует» нужные результаты. Опыт в этом плане у них огромный, а возглавляет избирательную систему Тувы уголовник совсем не случайно. И никого не смущает.

Буланкин сам «родом из Чадана». «Чадан был небольшим посёлком, все друг друга знали, ходили на выборы и ради общения – просто поговорить, обменяться новостями». Сам кандидат не робкого десятка. И поясняет, что его «отец-фронтовик» «научил сына простой истине: если начинается драка – бей первым». Правда, неизвестно, с кем Александр Леонидович собирается драться после выборов – с избирателями, членами избирательной комиссии или коллегами-депутатами...

Кандидат пояснил, что поддерживает Путина и считает: «то, что начал Владимир Путин на Украине – очень правильно. Только надо было сразу наступать большими силами. Меньше было бы потерь, быстрее продвигались бы». Тогда он, видимо, ещё не знал, что вскоре украинские войска пойдут в контрнаступление и за три дня боёв продвинутся в Харьковской области на 50 км, практически не встречая сопротивления до границы с Россией. Также он осуждает тех, кто «сбежал из России, и хает её издалека». Как и все кандидаты-единороссы, Буланкин заявляет, что «таких людей можно лишать и гражданства, и имущества». Вряд ли он на самом деле такой уж живодёр – просто так требуется – он же в списках ЕР. При этом он предлагает полученные от конфискации «средства отдавать для детей в социальные центры». Видимо, знает, что там почти всё разворовывается вороватыми чиновниками, партию которых он представляет на выборах.

А в конце Александр Леонидович торжественно заявляет: «Живёшь в России – будь патриотом России»! Молодец! Не сплоховал!

ПРИЗНАНИЕ В ТОМ, ЧТО МИНИСТР ШОЙГУ ПОСЛАЛ НАШИХ ДЕПУТАТОВ...

Как выяснила корреспондент «ТП», «в Кызыле уже становится тесно, не хватает для всех жилья, не хватает детям школ, а горожанам трудно дышать зимой из-за сажи». Но обещает: «ситуация скоро изменится, потому что в столице Тувы начинается строительный бум»! Об этом сообщил «Аяс Лопсан, заместитель Главы-Председателя Хурала представителей города Кызыла». Потому как сделано главное – «принят новый генплан, который отражает нынешнюю ситуацию и дает возможность быстрому развитию».

Хотя, как выяснилось, совсем недавно тем же составом городского хурала был принят «хороший план», который «подготовило ОАО «Гипрогор». Сообщается, что «два года ушло на разработку», и принят он был «в 2011 году». Обычно такие документы работают по 30-50 лет. А тут – на тебе... «По этому плану предполагалось развитие города в северном направлении», в сторону Вавилинского затона. В связи с этим «земли на юге почти не рассматривались». Но все планы рухнули, когда наш замечательный земляк министр обороны Сергей Шойгу на месте предполагаемого комфортного микрорайона с жилыми домами, школами и детсадами решил расквартировать «55 горную мотострелковую бригаду». И горожан с их Генпланом пришлось послать куда подальше. Выстраданный депутатами Генплан оказался обыкновенной бумажкой.

После этого «заключили контракт с ООО НИИ «Земля и город». В общем, считает Лопсан, «получили хороший результат. В целом проект разработан с учётом стратегии социально-экономического развития до 2030 года». Хотя, честно говоря, этот Лопсан разбирается в градостроительстве не больше, чем свинья в апельсинах. Но с умным видом заявляет, что «в западной и северной окраинах города земли пока остаются резервными». И там «до 2030 года там строительство не запланировано».

А в городе «в рамках инфраструктурного бюджетного кредита в 2021 году республика получила 989,55 млн. рублей для создания в 2022 году инженерной инфраструктуры в трёх кварталах комплексной застройки «Монгун», «Спутник 3, 4 кварталы», мкр. на ул. Полигонной». При этом «подрядчик строит дома за свой счёт – потом продаёт квартиры». Тогда при чём тут «бюджетный кредит на 989,55 млн. рублей»? Судя по всему Лопсан, как всегда, говорит о том, в чём не разбирается. И не отличает кредитные деньги от собственных.

В этом строительстве Лопсан видит «двойную, если не тройную выгоду». Это не только обеспечение жильём граждан, но и «избавление от сажи». Поскольку, на его взгляд, «чем больше будет благоустроенных квартир, тем меньше частного сектора». Странная какая-то логика. А куда частный сектор денется? Люди же не идиоты, переселяться из дома на земле в многоквартирный муравейник. Ну, а третье – «дополнительные школы и сады» – это, конечно, хорошо. Только такие обещания Лопсан и ЕР давали и десять, и двадцать лет назад, а воз и ныне там. Обещать жениться – не значит жениться. Те же детсады и школы нам ещё 15 лет назад обещал Кара-оол, когда кастрировал парламент. Люди ему верили. А напрасно. Ну, а этому Лопсану и подавно верить нельзя. Тем более с его криминальным прошлым.

Официальный сайт республики ТываПОДВОДИМ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«ТП» сообщила о том, что «в Правительстве состоялось заседание коллегии Министерства экономического развития и промышленности республики, которое провёл и.о. заместителя председателя правительства РТ Донских». На нём «министр экономического развития Айдыс Сат отчитался о промежуточных результатах работы министерства». Сообщил, что «министерство определило несколько приоритетных направлений деятельности, на которых сосредоточило основное своё внимание». Среди основных приоритетов – «развитие местного бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также реализация ИПСЭР на 2020-2024 годы».

Министр сослался на некие «внешние неблагоприятные условия», которые не позволили министерству работать, «показатели экономического развития республики, в целом, демонстрируют рост». В промышленности – «на 37,3% за счёт добычи полезных ископаемых», благодаря возобновлению «деятельности ООО «Межегейуголь», «в обрабатывающем производстве рост на 24,2% обеспечен за счёт увеличения производства железобетонных и текстильных изделий». И это при снижении «объёма строительных работ».

Если верить Сату, в Туве наконец-то случилось чудо – «уровень зарегистрированной безработицы за полугодие снизился с 10,3 % до 5,9% – численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась с 13,7 тыс. до 7,4». Видно, все безработные Тувы ушли на фронт.

А вот такой объективный показатель, как «объём инвестиций в основной капитал» дал снижение. Но министр Сат тут не виноват – это связано с работой (вернее, отсутствием таковой) на «ООО «Голевская горнорудная компания». Но «Минэкономразвития РТ будет продолжать работу в данном направлении, чтобы не допустить снижения основных макроэкономических показателей», – заверил министр.

Не остался без работы и «и.о. зампреда правительства Донских», который категорично и веско «указал на необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства». Ну, теперь «малое и среднего предпринимательство» точно попрёт в гору. Ему только распоряжения Донских и не хватало, чтобы начать работать во благо республики.

Время идёт, меняются люди, а слова у них прежние. Как будто они перечитывают бумажки 29-летней давности. И где Ховалыг находит таких работников?

Твой ИнформЧИНОВНИКА-БАРИНА ОРУСПАЯ – ВОН!

Еженедельник вновь вернулся к «ситуации с вырубкой деревьев на улице Ленина». В ней он видит «серьёзную проблему, которая касается всего Кызыла». На самом деле «город развивается, его активно обустраивают парковками». В связи с чем тополя пали «жертвами благоустройства столицы». А чтобы город стал уютнее, «в мэрии решили принять муниципальную программу озеленения Кызыла». Что очень кстати после тотальной вырубки.

Автор сообщил, что «на очередной встрече с жителями дома по ул. Ленина, 58, мэрия Кызыла пообещала весной высадить деревья, взамен срубленных тополей». И это похвально. Хотя, конечно, «фарш, как известно, обратно не провернёшь». Да и веры этому чиновнику – «начальнику департамента городского хозяйства мэрии Оруспаю» – никакой. «На очередной встрече с жителями пообещал, что весной на прилегающей к дому территории запланирована высадка деревьев». Но сделано это будет руками самих горожан. Мэрия «обеспечит горожан саженцами, землёй, а уж посадку предложит организовать силами самих жителей и предпринимателей». Хотя, как известно, «территория, о которой идёт речь, – городская». А значит, и озеленение мэрия обязана делать самостоятельно, без людской барщины.

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