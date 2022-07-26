    Обзор прессы

ХОТЕЛОСЬ, КАК ЛУЧШЕ...

Угольное проклятие Тувы – один из феноменов республики. Огромная территория с малочисленным населением, в недрах которой таятся несметные миллиарды тонн прекрасного угля, который не только не может обеспечить безбедную жизнь местного населения, но с некоторых пор даже нормально обогреть его. Обыденностью стали многочасовые очереди на единственный угольный разрез, где порой обыкновенную пыль или породу выдают за уголь и продают за баснословные деньги. И теперь уже уголь покупают не тоннами, как ранее, а мешками. Кому-то показалось, что со сменой власти в республике закончится и угольный беспредел. Но надеждам сбыться суждено не было. На смену проблемы дикой цены угля при низком качестве пришла другая беда – искусственно созданного дефицита. И уже стали думать люди не столько о его цене, сколько о способах его приобретения. Сговор чиновников правительства и руководства угольного разреза привёл к невиданному доныне в Туве дефициту топлива, бороться с которым смогла только природа. С наступлением лета нужда в угле пропала и все успокоились. К этому времени директор разреза Горбунов попался на взятке, был осуждён и освобождён от занимаемой должности.

Но так уж устроен мир – после каждого лета неизменно приходит зима с нашими сибирскими морозами. И, как отмечает «ТП», теперь, при новом руководителе республики Ховалыге «уголь и его доступность – это одна из самых обсуждаемых тем в регионе». Как сообщается, «подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг. вступила в самую горячую фазу». Генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная компания» В.Куликов рассказал корреспонденту «ТП», «как на самом деле обстоят дела и чего ждать потребителям». Он сообщил, что у разреза «есть договор с Правительством Тувы», который они не намерены нарушать. Поэтому «люди могут не беспокоиться, что ценник на горючее топливо резко взлетит». По крайней мере, этого не случится «до конца 2022 года». Цена составит «2220,10 рублей за тонну». И если она и вырастет, то не на разрезе, а «на складах региона». Похоже, разрез делает всё от него возможное, чтобы населению уголь по указанной цене доступен не был. И чтобы приобретался он через посредников. И потому он предупредил, что «в стоимость включаются расходы на доставку, зарплата персонала, аренда складских помещений и прочие факторы», как будто потребителям очень важно, как они там обманывают друг друга, чтобы сделать уголь в Туве «золотым».

«Весь июль мы посвящаем насыщению коммерческих гигантов и жизненно важных потребителей, таких, как Кызылская ТЭЦ. С августа приступаем отрабатывать обязательства по северному завозу», – сообщил директор. А с сентября «готовы к сотрудничеству с частными потребителями. Запускаем четвёртую весовую платформу – ожидаем специалистов, которые осуществят монтаж оборудования». Конечно, трудно было ожидать от директора разреза покаяния за создание угольного коллапса в республики прошлой зимой. Но его заявление о том, что «свою весомую лепту в создание угольного коллапса прошлого и начала этого года внесли недобросовестные предприниматели», говорит о том, что повторение прошлогоднего бардака с отпуском угля населению весьма вероятно. Его, оказывается, возмутило то, что они «не скрывали, что занимаются бизнесом».

По поводу того, что разрез целенаправленно создавал прошлой зимой проблемы с отпуском угля потребителям, директор, не моргнув глазом, ляпнул: «как и у любой крупной компании есть свои проблемы, которые мы благополучно решаем». Правда, как бы между прочим признал: «у нас простаивали два шагающих экскаватора, один три недели, а второй три месяца». Так что население переплачивало за уголь просто потому, что на разрезе отсутствует элементарный порядок и часто ломается техника. Как помнится, когда разрез был в государственной собственности, он добывал в год более миллиона тонн угля. Дерипаска настолько «поднял» уровень производства на разрезе, что теперь планируют «добыть 699 тысяч тонн угля», а добудут, скорее всего, гораздо меньше. К тому же разрез решил создать новые проблемы по отпуску угля населению: «в планах ограничит въезд на территорию угольных разрезов малых грузовиков». Там осознают, что как раз «двух или трёх тонные машины используют частники», но, ссылаясь на то, что «на территории работает огромная техника, которая может просто не заметить этих крох», решили перекрыть доступ населению для приобретения угля без участия посредников, которых унизительно называют «спекулянтами и перекупщиками». Хотя на самом деле разрез сам толкает население к ним, поскольку у того, нет средств купить сразу 10 тонн угля на зиму, а 2-3 тонны купить напрямую на разрезе препятствует политика руководства ТГРК.

При этом правительство Тувы никаких мер по защите интересов населения не принимает и пассивно наблюдает, как захватившие народный разрез бандиты диктуют свои законы и обирают простых людей. Из чего можно прийти к выводу, что прошлогодняя история с углём может вновь повториться. Автор как бы в раздумье сообщает: «есть задумка полностью перенести торговлю с рядовыми потребителями на угольные склады, но с сохранением цены 2220,10 рублей за тонну угля». Мысль, наверное, неплохая. Но слабо реализуемая, пока правительство Тувы не проявит разум и не применит власть. Кстати, из-за Саян целевой завоз угля пока не начинался. Ждут морозов и дефицита?

НА ВОРЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ШАПКА?

Газета неоднократно обращалась к теме разворовывания птицефабрики «Енисейская». Причём оно совершается не стихийно и не в связи с деятельностью каких-то частных лиц. Самое страшное в том, что разворовывание единственного предприятия птицеводства проходит при прямом участии больших чинов правительства Тувы и покровительстве прокуратуры республики. Редакция долго искала, кто же на самом деле руководит процессом разграбления птицефабрики. Ранее предполагалось, что этим злыднем может являться министр сельского хозяйства республики Ондар. Однако теперь редакция вынуждена принести ему свои извинения, поскольку инициатор уничтожения птицеводства в Туве неожиданно проявился сам. Им оказался «и.о. заместителя Председателя правительства Тувы Александр Брокерт», который пояснил «ТП» свой взгляд на «судьбу Кызылской птицефабрики». Оказалось, что он пришёл к выводу о бессмысленности «развивать данное предприятие, которое нерентабельно из-за низкой энергоэффективности и отсутствия кормовой базы». К тому же с точки зрения экологии её нахождение на данной территории «в черте населённого пункта... недопустимо». В общем, теперь там «будет размещаться автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров».

Как заявил Брокерт, «решение правительства создать на базе бывшей птицефабрики площадки для автотранспортного предприятия является единственно верным, так как строительство нового АТП обошлось бы бюджету в разы дороже». Более дурацкой идеи и более глупого объяснения по этому поводу придумать сложно. В связи с этим вспоминается история со строительством здания типографии в г. Кызыле. Тогда Брокерту, обретавшемуся в должности зампреда при Ооржаке, удалось убедить президента переоборудовать типографию под крытый рынок, выбросив новое типографское оборудование на помойку. Так и сделали. Правда, тогда Брокерт мечтал сам прихватизировать лакомое здание в центре столицы, но не получилось. И спустя десятилетия он в содружестве с сенатором Диной Оюн с необычайным гневом осуждали Ооржака за ту прихватизацию и настаивали на возвращении здания государству для дальнейшего использования по назначению – как типографию. И вот картина повторяется. Всё вроде другое – и предприятие, и глава республики. Повторяется только одно – разорением государственного предприятия руководит всё тот же злыдень Брокерт.

А на самом деле дело тут совсем не в «базе для Пассажирского АТП». Там, на окраине посёлка, ему точно не место. Просто птицефабрика с её 12 корпусами под птичники занимает полсотни гектаров земли, которые можно приспособить под индивидуальное жилищное строительство, которые глава Ховалыг намерен передать под «Богусовтаптар». Именно поэтому единственная в республике птицефабрика и «пошла под нож». А чтобы оправдать разворовывание птицефабрики, решили заявить о намерении «работать над приобретением новых автобусов для городских и межмуниципальных перевозок пассажиров» и «поддерживать любые начинания аграриев и предпринимателей в области» птицеводства. Теперь выбирайте: либо Брокерт – полный идиот, который сначала заявляет, что правительство решило погубить птицеводство в связи с «нерентабельным из-за низкой энергоэффективности и отсутствия кормовой базы», а потом предлагает эти проблемы взвалить на свои плечи каким-то предпринимателям. Либо он подлец, поскольку точно знает, дотировать птицеводство никакой частник не станет и никогда не согласится работать себе в убыток. И поэтому вместо курятников разместят АТП на площади в 1 га, а оставшаяся территория пойдёт под «Богусовтаптар». Глупость и подлость в одном флаконе несусветная. Настолько дремучая, что армия чиновников правительства не смогла за 15 месяцев придумать этому воровству сколь-нибудь приемлемое оправдание.

И ещё одна сторона этого криминального дела: на птицефабрике смонтировано уникальное европейское оборудование стоимостью не менее 300 млн. рублей. Которое теперь стоит гораздо дороже и которое из-за санкций даже приобрести уже будет невозможно. Пока имущество птицефабрики незаконно находилось во владении Минземимущества РТ, оно было частично разграблено. Ориентировочно миллионов на 50. А теперь своим решением похоронить птицеводство правительство просто выбрасывает около 300 млн. народных средств на помойку. И никто ни в правительстве, ни в прокуратуре, об этом даже и не думает. Ау, прокуратура, вы где? Неужели для вас 300 млн. народных средств – ерунда?

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Понятно, что читать сочинения Вечорки – дело не для слабонервных. Но всё же стоит хотя бы в переводе газеты «РИСК» узнать, что у нас творится в теплоэнергетике, которая находится в ведении правительства. Как сообщила автор, «когда-то в Туве построили три огромных ТЭЦ – в Ак-Довураке, Хову-Аксы и Шагонаре». Тогда «строительство трёх гигантов ТЭЦ было оправданным и необходимым – в Ак-Довурке строился асбестовый комбинат, в Хову-Аксы – кобальтовый, Шагонар планировался как один из промышленных центров Тувы». Но ничего вечного нет. Нет и тех комбинатов. И бывшие ТЭЦ «стали котельными, которые обеспечивали теплом два города и бывший рабочий посёлок».

И тут в пос. Хову-Аксы случилась авария, которая «потрясла всех. Почти четыре тысячи человек холодной зимой оказались без тепла». Это была гуманитарная катастрофа. Затем построили новую котельную – «небольшую, компактную, которой вполне хватало». Правда, и на ней «потом были аварии», поскольку «котельная, хоть она и новая (недавно построенная), но модель старая», и оборудование на ней очень устаревшее и некомплектное. Видимо, на беде погрел руки вице-премьер Тен. К примеру, прошлой зимой «во время зимних каникул сломался передающий агрегат. Тогда 30 человек стояли в цепочке, передавая уголь в вёдрах, пока не наладили механизм».

Ну, а как обстоят дела в других бывших ТЭЦ? «Ак-Довуракская ТЭЦ пока держится. Правда, горячей воды в домах горожан нет». «В Шагонарской ТЭЦ общее настроение рабочих не слишком позитивное. И их можно понять. Само здание ветшает. Говорят, что зимой порой приходится работать в тулупах – ещё один абсурд». Как замечает автор, «на территории ТЭЦ всё какое-то временное, случайное. Некоторые разрушенные строения наводят мысль о бомбёжке»... Не в пример «с ТЭЦ в Кызыле – там такого, конечно, нет».

На сайте Минтопэнерго в 2019 году была опубликована информация «об исполнении поручения Президента Путина от 2016 г. № Пр-934 «по строительству котельных в гг. Шагонар и Ак-Довурак». В соответствии с ним планировалось «завершение строительства в 2020-2021 гг. Уже 2022 год». Увы – «ни завершения, ни самого строительства» до сих пор не наблюдается. А мы ждём открытия международного аэропорта в Кызыле... Тут на распоряжение самого президента наплевали.