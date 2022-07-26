А нужен нам берег турецкий?

Хочу поделиться с читателями газеты впечатлениями, которые остались от двух ярких событиях, немало повеселивших публику. Забавно было наблюдать за тело- и другими передвижениями первых лиц республики в прошлую пятницу 22 июля, когда в аэропорту встречали Героя России Донгака и открывали выставку-экспозицию в Национальном музее в честь 80-летия Шериг-оола Ооржака. Но забавно только отчасти, а больше-то впечатления грустные и даже тревожные.

Так и видится, как со сранья Кара-оол расставляет вокруг аэропорта всю свою массовку, чтобы она была пошире тусовки Ховалыга. Подготовка началась одновременно с вечера предыдущего дня. Всем министерствам и ведомствам от Ховалыга спустили указания разослать смс-уведомления о том, что сотрудники утром 22 июля должны прибыть в аэропорт, а за это им добавят два дня к отпуску. И Кара-оол тоже аналогичную рассылку своим сторонникам из разных братств отправил. Но, так как он против отпусков, то отдых не предлагал.

Самолёт с героем ещё не приземлился, а две массовки уже стояли, не смешиваясь, перед зданием аэропорта. Чья звукоусилительная аппаратура стояла на ступеньках, сейчас я уже не скажу. Потому что могу ошибаться. Но микрофон первым оккупировал Кара-оол. А у нас ведь как: кто первый успел, тот и хозяин положения. Короче, кто раньше встал – того и сапоги. Вот не знаю, а потому врать не буду и не стану повторять вслед за злыми языками, что Ховалыг от злости пнул кого-то из своих турок. Турки – это не турки в чистом виде, как вы можете подумать. А подчинённые Ховалыга из его правительства. Пнул от злости, что Кара-оол опередил его. И даже из машины не вышел – так и просидел всю встречу в авто. А Кара-оолу это и на руку. Он в дружном строю с родителями героя всем своим видом на публику показывает, кто в доме хозяин!

На этом соревнование не закончилось. Дальше стороны состязались в том, кто раньше выложит в соцсети на своих аккаунтах фото и видео про встречу Героя в аэропорту. Раньше опять успел Кара-оол. Пока правительственная пресс-служба монтировала и согласовывала кадры, какие можно, а какие нельзя, пока отслеживала, чтобы никто из караооловской массовки случайно не попал в кадр, время на это и ушло. А караооловская команда сразу снимала только его массовку, а потому ни один ховалыговский в кадр не попал.

Почему я так подробно про эти соревнования пишу, спросите вы? А я отвечу, не моргнув ни на секунду: потому что всем это известно – соперничают они, Ховалыг с Кара-оолом или, наоборот, Кара-оол соперничает с Ховалыгом. Что, в общем-то, одно и то же. Как говорится, всё равно же хрен редьки не слаще.

Так вот, у Кара-оола команда его соратников уже вышколенная. Каждый знает своё место в рекогносцировке и диспозиции. А у Ховалыга команда только-только начинает постигать азы политических хитростей на тувинский лад. В команде у него в основном турки. Не я так придумала называть их. У них есть и другие названия, например, тыванские младотурки или ховалыговские янычары. Но мне лично больше нравится называть их бажибузуки. Ну, типа, отчаянные парни, которые за Ховалыга в огонь и воду.

Бажи бузук – это в переводе с турецко-тувинского означает «разбитая голова» или «раненная голова», а можно и «расколотая голова». Название историческое, ещё со времён Крымских войн конца 18-го – начала 19-х веков, про которые Лев Толстой ещё писал, Лермонтов тоже, кажется. А по-нашему говоря, раненные на всю голову.

Ховалыг этих бажибузуков присмотрел ещё во времена своего мэрства. Набрал к себе в мэрию. А те и других подобрали в разные городские ведомства. Все они когда-то учились в Тыва-Турецком лицее. И очень до сих пор дорожат своей Альма-матер – дружны и поддерживают друг друга везде и во всём. Сначала Ховалыг кучканул турок в мэрии, а потом, когда начал работать в Энергосбыте, то и вся команда перебазировалась вместе с ним за электричеством наблюдать. Они там всем скопом убытки предприятия нарастили втрое. А потом оттуда они все дружно перекочевали в правительство. Вот и пошло-поехало: турки-младотурки-янычары-бажибузуки.

Но надо признаться, что они – просто неопытные щенки против караооловских волков. Вот потому и проиграли они раунд в аэропорту со счётом 0:1.

Мне, скажу я вам, без разницы, кто проиграл – кто выиграл, щенки или волки. Потому что, я так считаю, надо работать, а не играть.

Хотя, как посмотреть на этих турков. Помнится, Кара-оол всё больше в сторону китайцев благосклонничал. Всякие там у-шу дворцы мечтал построить, зарядки-гимнастики с китайскими тренерами приседал и подпрыгивал перед зданием правительства, в Пекин ездочился, с миллиардерами китайскими дружить пытался. Ну, вспомнили? А Ховалыг, тот наоборот – протурецкую линию гнёт уже лет как 10, если не больше.

Ну, может быть, оно и хорошо, говорю я, потому что, если турки, то пьянство поубавится и всё такое прочее. Мусульмане всё-таки как-никак. Опять же многожёнство вдруг разрешат. Вот наши одинокие бабёнки-то обрадуются! С китайцами, может быть, демография получше была бы, но опасность ведь – ассимиляция тувинского населения враз бы произошла. А в целом не могу не отметить: мне турки более по сердцу, чем китайцы. Они хоть тувинцам не свои, но гораздо ближе, чем китайцы. А нам всё равно куда-то прибиваться придётся...

Ну, это в перспективе если что. Если турки наберутся опыту, поднакопят сил, то будут и результаты. А пока один-ноль в пользу караооловских волков.

Кара-оол, он ведь хоть теперь и девятый по счёту вице-спикер Госдумы со своей табуреткой, но тувинские правила игры выучил. А учитель у него, сами знаете, кто – Бичелдей. Ой, как вспомню вражду Бичелдея ко всему ооржаковскому, просто волосы дыбом. Один очень умный человек в середине 90-х, когда Бичелдей верховодил в политике и поднимал Народный Фронт-Хостуг Тыва, говорил о нём: о, это Шахматист и Демон. Ну, про шахматы я толком не знаю, а демонизировать Бичелдея – это дурной вкус. Но ведь он на открытии выставки в честь дня рождения Ооржака 22 июля в Национальном музее такие хвалебные слова в адрес своего вечного и заклятого оппонента говорил, что мне не верилось. Уши у меня захлопнулись, а вся республика теперь гадает: что такое произошло?

В НацМузее собралась почти вся тувинская политическая моно-элита четырёх поколений! Моно, потому что ни одного русского лица видно не было. Аксакалы, которые работали при Салчаке Тока, потом – элита времён Григория Ширшина, далее – элита Шериг-оола Ооржака, наконец – элита Шолбана Кара-оола. И все крутые, с крепкой памятью, с хорошими нервами и неувядаемыми амбициями. А вот Ховалыга с его янычарами не было...

Вы знаете, в чём прокол Ховалыга? В том, что он и его турецкие щенята не понимают, что эти четыре поколения элит, собранных на одном поле Бичелдеем или Кара-оолом, но, скорее всего, Бичелдеем, это не исторический утиль или политическое вторсырьё. А действующие политики со своим электоратом, со своими последователями и большой армией, которая недовольна протурецкой кадровой политикой нынешнего Главы.

В НацМузей Ховалыг почему-то не пошёл. Отправил туда младотурка Менги Кара-оола, своего зампреда. А какой из него оратор, какой из него трибун? Бледное подобие зампреда... Этим и воспользовался Кара-оол. Повитийствовал, а говорить же он умеет!

В общем, и для Ш.Ооржака, и для Ш.Кара-оола 22 июля стал звёздным. Их рейтинг вырос, рейтинг Ховалыга упал. Так бывает...

Очень вредная тувинка