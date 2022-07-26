«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 77
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 36
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 19, 26 июля / А нужен нам берег турецкий?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№19, 26 июля 2022 года.
    О главном начистоту

А нужен нам берег турецкий?

А нужен нам берег турецкий?

Хочу поделиться с читателями газеты впечатлениями, которые остались от двух ярких событиях, немало повеселивших публику. Забавно было наблюдать за тело- и другими передвижениями первых лиц республики в прошлую пятницу 22 июля, когда в аэропорту встречали Героя России Донгака и открывали выставку-экспозицию в Национальном музее в честь 80-летия Шериг-оола Ооржака. Но забавно только отчасти, а больше-то впечатления грустные и даже тревожные.

Так и видится, как со сранья Кара-оол расставляет вокруг аэропорта всю свою массовку, чтобы она была пошире тусовки Ховалыга. Подготовка началась одновременно с вечера предыдущего дня. Всем министерствам и ведомствам от Ховалыга спустили указания разослать смс-уведомления о том, что сотрудники утром 22 июля должны прибыть в аэропорт, а за это им добавят два дня к отпуску. И Кара-оол тоже аналогичную рассылку своим сторонникам из разных братств отправил. Но, так как он против отпусков, то отдых не предлагал.

Самолёт с героем ещё не приземлился, а две массовки уже стояли, не смешиваясь, перед зданием аэропорта. Чья звукоусилительная аппаратура стояла на ступеньках, сейчас я уже не скажу. Потому что могу ошибаться. Но микрофон первым оккупировал Кара-оол. А у нас ведь как: кто первый успел, тот и хозяин положения. Короче, кто раньше встал – того и сапоги. Вот не знаю, а потому врать не буду и не стану повторять вслед за злыми языками, что Ховалыг от злости пнул кого-то из своих турок. Турки – это не турки в чистом виде, как вы можете подумать. А подчинённые Ховалыга из его правительства. Пнул от злости, что Кара-оол опередил его. И даже из машины не вышел – так и просидел всю встречу в авто. А Кара-оолу это и на руку. Он в дружном строю с родителями героя всем своим видом на публику показывает, кто в доме хозяин!

На этом соревнование не закончилось. Дальше стороны состязались в том, кто раньше выложит в соцсети на своих аккаунтах фото и видео про встречу Героя в аэропорту. Раньше опять успел Кара-оол. Пока правительственная пресс-служба монтировала и согласовывала кадры, какие можно, а какие нельзя, пока отслеживала, чтобы никто из караооловской массовки случайно не попал в кадр, время на это и ушло. А караооловская команда сразу снимала только его массовку, а потому ни один ховалыговский в кадр не попал.

Почему я так подробно про эти соревнования пишу, спросите вы? А я отвечу, не моргнув ни на секунду: потому что всем это известно – соперничают они, Ховалыг с Кара-оолом или, наоборот, Кара-оол соперничает с Ховалыгом. Что, в общем-то, одно и то же. Как говорится, всё равно же хрен редьки не слаще.

Так вот, у Кара-оола команда его соратников уже вышколенная. Каждый знает своё место в рекогносцировке и диспозиции. А у Ховалыга команда только-только начинает постигать азы политических хитростей на тувинский лад. В команде у него в основном турки. Не я так придумала называть их. У них есть и другие названия, например, тыванские младотурки или ховалыговские янычары. Но мне лично больше нравится называть их бажибузуки. Ну, типа, отчаянные парни, которые за Ховалыга в огонь и воду.

Бажи бузук – это в переводе с турецко-тувинского означает «разбитая голова» или «раненная голова», а можно и «расколотая голова». Название историческое, ещё со времён Крымских войн конца 18-го – начала 19-х веков, про которые Лев Толстой ещё писал, Лермонтов тоже, кажется. А по-нашему говоря, раненные на всю голову.

Ховалыг этих бажибузуков присмотрел ещё во времена своего мэрства. Набрал к себе в мэрию. А те и других подобрали в разные городские ведомства. Все они когда-то учились в Тыва-Турецком лицее. И очень до сих пор дорожат своей Альма-матер – дружны и поддерживают друг друга везде и во всём. Сначала Ховалыг кучканул турок в мэрии, а потом, когда начал работать в Энергосбыте, то и вся команда перебазировалась вместе с ним за электричеством наблюдать. Они там всем скопом убытки предприятия нарастили втрое. А потом оттуда они все дружно перекочевали в правительство. Вот и пошло-поехало: турки-младотурки-янычары-бажибузуки.

Но надо признаться, что они – просто неопытные щенки против караооловских волков. Вот потому и проиграли они раунд в аэропорту со счётом 0:1.

Мне, скажу я вам, без разницы, кто проиграл – кто выиграл, щенки или волки. Потому что, я так считаю, надо работать, а не играть.

Хотя, как посмотреть на этих турков. Помнится, Кара-оол всё больше в сторону китайцев благосклонничал. Всякие там у-шу дворцы мечтал построить, зарядки-гимнастики с китайскими тренерами приседал и подпрыгивал перед зданием правительства, в Пекин ездочился, с миллиардерами китайскими дружить пытался. Ну, вспомнили? А Ховалыг, тот наоборот – протурецкую линию гнёт уже лет как 10, если не больше.

Ну, может быть, оно и хорошо, говорю я, потому что, если турки, то пьянство поубавится и всё такое прочее. Мусульмане всё-таки как-никак. Опять же многожёнство вдруг разрешат. Вот наши одинокие бабёнки-то обрадуются! С китайцами, может быть, демография получше была бы, но опасность ведь – ассимиляция тувинского населения враз бы произошла. А в целом не могу не отметить: мне турки более по сердцу, чем китайцы. Они хоть тувинцам не свои, но гораздо ближе, чем китайцы. А нам всё равно куда-то прибиваться придётся...

Ну, это в перспективе если что. Если турки наберутся опыту, поднакопят сил, то будут и результаты. А пока один-ноль в пользу караооловских волков.

Кара-оол, он ведь хоть теперь и девятый по счёту вице-спикер Госдумы со своей табуреткой, но тувинские правила игры выучил. А учитель у него, сами знаете, кто – Бичелдей. Ой, как вспомню вражду Бичелдея ко всему ооржаковскому, просто волосы дыбом. Один очень умный человек в середине 90-х, когда Бичелдей верховодил в политике и поднимал Народный Фронт-Хостуг Тыва, говорил о нём: о, это Шахматист и Демон. Ну, про шахматы я толком не знаю, а демонизировать Бичелдея – это дурной вкус. Но ведь он на открытии выставки в честь дня рождения Ооржака 22 июля в Национальном музее такие хвалебные слова в адрес своего вечного и заклятого оппонента говорил, что мне не верилось. Уши у меня захлопнулись, а вся республика теперь гадает: что такое произошло?

В НацМузее собралась почти вся тувинская политическая моно-элита четырёх поколений! Моно, потому что ни одного русского лица видно не было. Аксакалы, которые работали при Салчаке Тока, потом – элита времён Григория Ширшина, далее – элита Шериг-оола Ооржака, наконец – элита Шолбана Кара-оола. И все крутые, с крепкой памятью, с хорошими нервами и неувядаемыми амбициями. А вот Ховалыга с его янычарами не было...

Вы знаете, в чём прокол Ховалыга? В том, что он и его турецкие щенята не понимают, что эти четыре поколения элит, собранных на одном поле Бичелдеем или Кара-оолом, но, скорее всего, Бичелдеем, это не исторический утиль или политическое вторсырьё. А действующие политики со своим электоратом, со своими последователями и большой армией, которая недовольна протурецкой кадровой политикой нынешнего Главы.

В НацМузей Ховалыг почему-то не пошёл. Отправил туда младотурка Менги Кара-оола, своего зампреда. А какой из него оратор, какой из него трибун? Бледное подобие зампреда... Этим и воспользовался Кара-оол. Повитийствовал, а говорить же он умеет!

В общем, и для Ш.Ооржака, и для Ш.Кара-оола 22 июля стал звёздным. Их рейтинг вырос, рейтинг Ховалыга упал. Так бывает...

Очень вредная тувинка

(прочитано 485 раз)

+2
risk-inform.ru/article_10177.html

Остальные материалы номера 19:
Материалы по теме:
» Мрачные тучи сгущаются на горизонте (№19, 26 июля)
» Светлые предвыборные обещания на фоне «спецоперации» (№16, 5 июля)
» Обзор прессы (№10, 24 мая)
» Обзор прессы (№9, 17 мая)
» Обзор прессы (№6, 26 апреля)
» Обзор прессы (№50, 21 декабря)
» Обзор прессы (№37, 21 сентября)
» Обзор прессы (№35, 7 сентября)
» Обзор прессы (№34, 31 августа)
» Путин дал старт новому этапу развития Тувы (№32, 17 августа)
» Обзор прессы (№31, 10 августа)
» Обзор прессы (№30, 3 августа)
Владислав Ховалыг - видный кандидат на пост Главы Тувы
Материал входит в раздел тематического архива:

У России был шанс стать приличной свободной страной, но традиционные ценности возобладали...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru