Россия пытается вырваться из кольца врагов

Прошедшая неделя прошла под флагом рабочего визита 19 июля президента Путина в Иран, где он был принят со всем почестями и встретился с руководством Ирана и президентом Турции. Официально было объявлено о двух темах обсуждения: ситуация в Сирии и вывоз зерна Украины. Это смотрелось несколько странно, поскольку ни Сирия, ни Украина в этих обсуждениях участия не принимали. Кроме того, по Сирии и Украине взгляды Эрдогана, Раиси и Путина, мягко говоря, очень сильно разнятся.

НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЛЕБЕДЯ, РАКА И ЩУКИ

Как известно, Турция активно помогает Украине поставками беспилотников Bayraktar, которые создают серьёзные проблемы российской армии. Кто-то может этого не знать, но именно из-за позиции Турции, препятствующей проходу из Средиземного моря в Чёрное военных кораблей РФ, не приписанных к портам Чёрного моря, наши войска были вынуждены отказаться от планов захвата Одессы. Наши самые мощные корабли приписаны к Северу или Дальнему востоку, а флагман Черноморского флота затонул. По этой причине, видимо, нам пришлось оставить и остров Змеиный.

По сирийскому вопросу Россия и Иран имеют претензии к члену НАТО Турции, которая при поддержке военных США ведёт там открытые боевые действия. Что касается Ирана, то он соревнуется с Россией за место на мировом энергетическом рынке.

Были сообщения, что российский Газпром и Национальная иранская нефтяная компания NIOC заключили сделку на $40 млрд., подразумевающую разработку за счёт российских инвестиций двух газовых и шести нефтяных месторождений в Иране. Эксперты такой итог встречи не называют победой нашей дипломатии, поскольку речь идёт об инвестициях находящейся под санкциями России в экономику Ирана, находящейся в аналогичном положении, с целью увеличения добычи нефти и газа для поставок на мировой рынок. То есть речь идёт об укреплении позиций конкурента.

В общем, интересы «союзников» настолько отличаются, что встречей трёх лидеров (России, Ирана и Турции) разрешить какие-то конкретные противоречия было просто невозможно. Поэтому они разрешены и не были.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА – ПОСТАВКИ ИРАНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ?

Перед визитом Путина и во время его в СМИ и дипломатических кругах было много разговоров о том, что Путин поехал решать вопрос поставок войскам России в Украине иранских тяжёлых беспилотников (БПЛА), производство которых там поставлено на поток. Некоторые эксперты отмечают хорошие характеристики иранских тяжёлых БПЛА, которые уступают по своим данным только аналогам из США и Израиля. Ведь БПЛА Mohajer-6, Shahed-129, Shahed Saegheh и Shahed-171 являются аналогами 2011 года таких же американских и израильских БПЛА. Это малозаметные «летающие крылья» большого размаха и взлётного веса, оснащённые бомбами и ракетами.

В России, к сожалению, несмотря на публичные заявления министра обороны Шойгу об окончании перевооружения нашей армии, массовое производство подобных летательных аппаратов налажено не было. Наши конструкторы сейчас пытаются создать российские БПЛА на базе разработок Израиля десятилетней давности, но особых успехов нет.

Судя по заявлениям сторон, никаких согласований по поставкам иранских БПЛА в России достигнуто не было, хотя российская сторона рада хотя бы тому, что Иранский президент Раиси заявил: «Война – это жестокая концепция, и Исламская Республика недовольна тем, что от неё страдают простые люди. Но в случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона развязала бы войну по собственной инициативе». При этом, не уточняя, кто является «другой стороной».

Не исключено, что договорённости по поставкам иранских БПЛА в Россию не было ещё и потому, что такая сделка открывала бы поставки в Украину ультрасовременных БПЛА из Израиля и США. Более эффективных, чем турецкие или иранские беспилотники. Такие поставки могли бы принести российской армии больше проблем, чем иранские – Украине.

Тем не менее, эксперты отмечают, что Россия сумела использовать трёхсторонний саммит в Иране, чтобы продемонстрировать, что у неё ещё остались союзники и геополитическое влияние. А посол РФ в Иране Джагарян отметил актуальность опыта Тегерана по обходу санкций Запада, который может помочь России.

Впрочем, обывателям этот визит дал повод посудачить на темы здоровья нашего президента и изоляции России в мире, а также почувствовать горечь из-за неприятной паузы Путина, покорно ожидающего опаздывающего Эрдогана.

ЗАПАД ГОТОВ ДОГОВАРИВАТЬСЯ, РОССИЯ НАРУШАЕТ ДОГОВОРЁННОСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ

Впрочем, нужно отметить, что эта неделя была отмечена и положительными сдвигами по части снятия ограничений на экспорт украинского зерна и возврат турбины для «Северного потока» из Канады, а также снятия санкций Запада на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это говорит о том, что даже в условиях военных действий и санкционного режима договориться с Западом можно. Правда, бочку мёда в виде решения вопроса экспорта зерна испортила ложка дёгтя в виде обстрела ракетами «Калибр» Одесского морского торгового порта на следующий день после подписания соглашений о вывозе оттуда зерна.

Минобороны России позже подтвердило, что в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon. Тем самым, подставив Турцию, которая является гарантом договорённостей по зерну, и которая буквально накануне заявляла, что Россия не имеет отношения к взрывам в порту.

ОЧЕРЕДНОЙ АНТИСЕМИТСКИЙ ЗУД

А в это время между Россией и Израилем возникла новая напряжённость, связанная с подачей Минюстом РФ иска в Басманный суд о ликвидации организации «Сохнут», занимающейся репатриацией евреев в Израиль. Также Минюст пригрозил объявить несколько еврейских организаций «иноагентами». В Тель-Авиве это расценивается как недружественный шаг. Премьер-министр Яир Лапид поручил МИД Израиля подготовить серию «политических мер» в отношении России на случай закрытия еврейского агентства.

По мнению людей, знающих проблему изнутри, претензии чиновников Минюста носят не юридический, а политический характер, и могут быть разрешены только при участии израильских властей.

Ни для кого не секрет, что ещё в мае между Россией и Израилем ухудшились отношения после слов министра Лаврова, о том, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». Наш президент извинился за слова Лаврова, инцидент был исчерпан. И вот – новая вспышка антисемитизма.

В Израиле власти связывают действия Кремля с позицией страны по отношению к спецоперации России в Украине и заявляют, что попытка наказать Еврейское агентство за израильскую позицию «достойна порицания и оскорбительна». Видимо, в результате этого скандала Израиль может присоединиться к западным санкциям, а Россия получит ещё одно враждебное государство.

ЧИСТКИ В СРЕДЕ УКРАИНСКИХ СИЛОВИКОВ

А тем временем ситуация на фронтах, похоже, стабилизируется. По крайней мере, украинская сторона заявляет, что ежедневные потери её армии в боях в последнее время уменьшились в несколько раз – со 100 до 30 человек убитыми. Наверное, в связи с этим Зеленский отверг возможность перемирия с Россией без возврата занятых территорий. Российская сторона настаивает на замораживании конфликта и даже на время переговоров согласна на перемирие.

Позиции президента Зеленского несколько подпорчены в связи с отставками двух силовиков: генпрокурора Украины и главы СБУ. Причём один из них – Баканов – друг детства президента. Как теперь стало известно, после первых дней спецоперации к руководству СБУ появилось немало вопросов. К примеру, на занятых Россией украинских территориях часть сотрудников спецслужбы перешла на сторону РФ, а многие высокие чины оказались неспособными организовать эффективное сопротивление.

Решения об отставках не были спонтанными. Так, в конце мая Зеленский во время поездки в Харьков уволил местного начальника СБУ за саботаж обороны города. В июне в Сербии задержали бывшего начальника службы внутренней безопасности СБУ генерала Наумова, который бежал из страны накануне вторжения не с пустыми руками – сербские пограничники изъяли у него миллион долларов наличными и драгоценности. Много шума было после новости, что из Украины беспрепятственно смог уехать Портнов, в прошлом главный юрист Януковича, а после Майдана-2014 – неофициальный представитель беглых украинских топ-чиновников. А последней каплей, как говорят, стало задержание личного советника Баканова, Олега Кулинича, ранее возглавлявшего управление СБУ по Крыму. Его обвинили в работе на российские спецслужбы и передаче секретной информации. Аналогичная ситуация сложилась и с прокуратурой. Значительное количество прокурорских работников оказалось в рядах коллаборантов на подконтрольных РФ территориях. А между тем уже возбуждено более 650 дел по фактам госизмены силовиков...

На этом фоне самой значительной фигурой среди силовиков стал главком ВСУ генерал Залужный. Боевые действия сделали генерала одним из символов украинского сопротивления наряду с самим Зеленским. Армия в Украине, в отличие от российской, теперь весьма популярна.

О том, как будут развиваться в дальнейшем события в мире, я расскажу в следующих номерах. И не перестану этого делать, пока военные действия в Украине не закончатся.

Кондрат Пчёлкин