Сергей Конвиз: Запад продолжает вооружать Украину

Когда выйдет очередной номер газеты «РИСК», спецоперация в Украине будет длиться уже 12-й месяц. Скоро год, как наши войска исполняют волю верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, похоже, что мы находимся ещё дальше от победы, чем это было 24 февраля 2022 года. Из предыдущих номеров газеты читатели узнали о том, как складываются обстоятельства на линии боевого соприкосновения в Украине и какие проблемы возникают у наших войск.

Подразделения «ЧВК Вагнера» после длительных кровопролитных боёв овладели городком Соледар. По этому поводу наша пропаганда неделю трезвонила по всем телеканалам, как будто взяли не маленький, стёртый с лица земли пригород, а как когда-то в Великую Отечественную войну освободили Сталинград или сломали хребет врагу на Курской дуге. После взятия Соледара началась отчаянная битва за то, кому достанется слава: Пригожину или Шойгу. Для этого владелец «ЧВК Вагнера» выехал в Питер, где намеревался встретиться с президентом Путиным, прибывающим туда на празднование годовщины прорыва блокады Ленинграда. Но, по всей видимости, этой встрече случиться было не суждено. Или, по крайней мере, Пригожину не удалось добиться своего. Поэтому он публично ничего не заявил.

ПОДГОТОВКА К РЕШАЮЩЕМУ СРАЖЕНИЮ

А тем временем и российские и украинские войска активно готовятся к весенней кампании. Обе стороны заявляют о намерении нанести противнику решающий удар. Поэтому активно вооружаются тяжёлой боевой техникой. Скорее всего, именно с этой целью Путин поставил во главе российской группировки в Украине начальника Генерального штаба генерала Герасимова вместо не сумевшего оправдать надежды генерала Суровикина. Российские войска ждут поставки партии модернизированных танков Т90 «Прорыв» и даже несколько суперсовременных танков Т14 «Армата».

Зеленский обратился к своим партнёрам, озвучив желание получить много разного вооружения, в том числе не менее 300 тяжёлых танков. Главной темой для России и всего мирового сообщества стал вопрос поставок Украине новых видов вооружений – тяжёлых танков типа немецких Leopard, английских Challenger 2, французских Leclerc и американских Abrams. Англия заявила о поставке танковой роты танков Challenger 2. Польша, Чехия и другие страны-члены НАТО изъявили желание поставить по полтора десятка танков Leopard, но им нужно соответствующее разрешение Германии, которая медлит.

Для координации действий коалиции министры обороны стран НАТО собрались на военной базе Ramstein в Германии, где они должны принять нужные Украине решения. А пока министры в нерешительности, за них все решения принимает президент США. И потому ни у кого нет никаких сомнений в том, что запрашиваемое Украиной оружие, в том числе тяжёлые танки, хоть и не завтра, но будут поставлены в Украину. Не случайно Генсек НАТО Столтенберг на днях заявил на пресс-конференции: «Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну».

Тем не менее, он коснулся и перспектив мирных переговоров между Путиным и Зеленским. Он отметил, что «большинство войн заканчивается за столом переговоров». И целью альянса является то, чтобы «Украина могла закончить войну на своих условиях», поэтому «НАТО будет ей продолжать оказывать всю необходимую военную поддержку».

ВООРУЖИТЬ КИЕВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРНОЙ ПОЗИЦИИ

При этом следует отметить, что взгляды руководства США на ситуацию в Украине заметно трансформируются. Об этом говорит сообщение, что США рассматривают возможность поставок Украине такого оружия, чтобы ВСУ имели реальную возможность наносить удары по целям в Крыме, который не перестают считать частью Незалежной. Военные и чиновники президентской администрации ранее ставили под сомнение целесообразность ударов Украины по полуострове, считая, что у ВСУ есть более подходящие цели в других частях фронта. А теперь США склоняются к мнению, что если украинские войска смогут заставить Россию почувствовать риск потери контроля над Крымом, то это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах, которые неизбежны. Украинские власти неоднократно говорили, что одна из их целей – возвращение Крыма. Власти России, в свою очередь, заявляли, что готовы применить все имеющиеся у них средства, чтобы не допустить ударов по полуострову. Мировым сообществом подобное воспринимается как скрытая угроза применения Россией ядерного оружия на украинском театре военных действий.

Российские эксперты полагают, что на Западе ослабли до минимального уровня опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. В связи с этим Президент Байден одобрил новый пакет военной помощи, куда вошли бронетехника и средства противовоздушной обороны. В частности, в пакет вошли: 8 систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker и 53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP. Всего Вашингтон выделил помощь Киеву на сумму более чем в $27,4 млрд.

В настоящее время они рассматривают возможности поставок Украине самолётов F-16. К примеру, Нидерланды уже заявили об этом. А это уже совсем другое оружие, нежели Javelin и Stinger.

При этом следует признать, что возможности стран Запада продолжать вооружать ВСУ остаются внушительными. Они поставляют вооружения в таком количестве, чтобы уравнивать боевые возможности ВСУ и МО РФ.

НАРАЩИВАНИЕ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ОБЕИХ СТОРОН

Наши наиболее авторитетные военкоры полагают, что ВСУ, отвлекая внимание на ситуацию в Донецке, готовят крупномасштабное наступление в Запорожье. Наша пропаганда по-прежнему пытается навязать мысль, что российская армия не сегодня-завтра перейдёт в наступление, освободит всю Украину и выйдет к границе с Приднестровьем. Но в это верится слабо. Судя по тому, как снабжается наша армия современными видами вооружений, политической воли к слому ситуацию в Украине в правящих кругах России нет. И страны Запада, похоже, это почувствовали. Потому на сегодняшний день борьба с новыми поставками западного оружия Украине остаётся одна: не допустить, чтобы оно добралось до линии боевого соприкосновения. То есть в разрушении транспортной инфраструктуры Украины. Также считают и наши военкоры, которые видят выход только в том, что Шойгу сможет выполнить своё грозное предупреждение и уничтожит вражескую боевую технику сразу, как только она пересечёт границу Украины. Правда, раньше ему подобное не удавалось...

Российские власти настаивают на мирных переговорах с Украиной. Но исключительно на своих условиях, которые больше напоминают капитуляцию украинцев. Западные страны согласны, что переговоры нужны, поскольку большинство войн заканчивается за столом переговоров. Но там считают, что переговорам должны предшествовать активные наступательные действия ВСУ, чтобы Украина могла закончить войну на своих условиях. И для этого НАТО будет ей продолжать оказывать всю необходимую военную поддержку.

Наши и зарубежные эксперты полагают, что Украина грамотно использует преимущество своей армии во всех видах разведки, численности войск, высокоточной и мобильной артиллерии. Однако в полной мере это преимущество использовать не может из-за недостатка боеприпасов к бывшему советскому и западному видам вооружений. Российская армия в свою очередь ослаблена из-за недостатка живой силы и артиллерийских снарядов, к тому же есть проблемы с общим управлением армией. В связи с этим снова встаёт вопрос рекрутирования гражданских лиц в ряды МО РФ в количестве до полумиллиона. Однако объявлять мобилизацию уже не требуется, поскольку официально не была завершена предыдущая.

Теперь главный вопрос – кто сумеет переломить ход СВО и начать успешное наступление: Шойгу или Залужный.

КОМУ ВОЙНА – МАТЬ РОДНА?

Всё это происходит на фоне полного провала попытки заморозить Европу из-за отказа в поставках российского газа. На дворе вторая половина зимы, и теперь уже очевидно, что европейцы без особых хлопот перенесут отсутствие поставок российского газа.

А тем временем в российском бюджете образовалась солидная «дыра». Цены на российский газ и нефть упали до неприличных уровней. Сработали эмбарго на поставки нефти в Европу, потолок цен на нефть и газ, сокращение Газпромом поставок газа в Европу. Цены на российскую нефть марки Urals при потолке в $60 за баррель составляют менее $40 за баррель, а стоимость газа не превышает $700 за тысячу кубов. С 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от её поставок. Ранее в стране отказались от российского газа и угля. С 5 февраля вступает в силу запрет на покупку Евросоюзом российских нефтепродуктов.

Многие всё чаще задаются вопросом: а кто реально выиграл от ситуации в Украине? Путин публично заявляет, что Россия от неё «ничего не потеряла». Сомнительно. Жизнь человека – высшая ценность. Да и очень заниженная статистикой инфляция в 12% – тоже не подарок. Впереди нас ожидает год падения доходов бюджета от снижения цен на наш экспорт и сокращения его. Рухнуло до многолетнего минимума производство металла, остановился иностранный туризм. Скончались автомобилестроение и самолётостроение. Россияне в своей массе стали жить беднее. От того, что у нас засекречены цифры гибели людей в ходе СВО, ситуация лучше не стала.

Европа, как и мы, тоже не в выигрыше. Там высокие цены разогнали инфляцию. И хотя никто не замерзает, комфорта у европейцев заметно поубавилось.

Но есть и выигравшие. США уже адаптировались в новой реальности. Они успешно осваивают европейский рынок нефти и газа. Кто-кто, а уж они точно от нашей СВО ничего не потеряли. Список тех, кто точно выиграл, пополнили Китай, Индия и Турция. Правда, последней это не очень помогает – в Турции по итогам года инфляция составила 68%. Пользуясь изоляцией России, они заявляют о дружбе с нами, но под сурдинку по дешёвке скупают наши ресурсы, при этом строго соблюдая санкционный режим, объявленный Западом.

Немного выиграли наши друзья из республик бывшего Союза, куда выехали состоятельные россияне с деньгами. Они прилично зарабатывают на так называемом «параллельном импорте», поставляя по высоким ценам то, что для нашего рынка скупают на Западе.

Бюджет России в этом году может потерять более 3 трлн. рублей. Нам придётся реально «затягивать пояса», поскольку Путин заявил, что российская армия перед угрозами западных стран получит «всё необходимое» даже в ущерб соцобязательствам. И его понять можно. Президент не может допустить поражения от Украины, иначе это означает для него политическую смерть. Но, с другой стороны, и Запад не может допустить поражение Украины, так как это составит коллективной Европе определённые угрозы. В общем, получается, что обе стороны не допускают поражения. А значит – впереди нас ждут кровопролитные бои и трудные переговоры.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз