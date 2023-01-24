    Коротко

Тува попала в число худших регионов России по эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило очередной рейтинг эффективности управления в регионах России. Власти Новосибирской области, Алтая, Хакасии, Тувы и Бурятии признаны одними из худших в России по уровню эффективности управления. Почти все из них возглавляют единороссы.

Новосибирская области заняла в нем 77 место, оказавшись в числе аутсайдеров. Регион возглавляет единоросс Андрей Травников. На 78-й строчке осталась Республика Алтай, которой руководит Олег Хорохордин («ЕР»). Тува во главе с единороссом Владиславом Ховалыгом опустилась на 83 строчку, Бурятия с переизбранным главой Алексеем Цыденовым («ЕР») – на 86 месте, Хакасия с губернатором Валентином Конваловым (КПРФ) замкнула рейтинг.

Хакасию и Новосибирскую области авторы относят «к наиболее проблемным регионам», в которых пройдут выборы губернаторов в 2023 году.

Легко отделался: Рядового, уехавшего домой из ЛНР, приговорили к 2,5 года условно

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Белека Ооржака к 2,5 годам условно по делу об оставлении воинской части во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК), сообщила пресс-служба военных судов.

Рядовой находился в служебной командировке на территории ЛНР. Как заявили в суде, 24 июня прошлого года он «самовольно оставил место службы – полевой лагерь воинской части и убыл к месту жительства». Затем, 10 октября 2022 года, Ооржак добровольно явился в военную комендатуру, рассказали в пресс-службе.

Суд вынес решение 17 января, само дело рассмотрели за один день.

В карточке дела отмечено, что военнослужащего обвиняли по статье 337 УК РФ часть 5 «самовольное оставление части или места службы военнослужащим в период мобилизации или ведения боевых действий» по двум эпизодам. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на 10 лет.

По аналогичному случаю 22 декабря 2022 года военнослужащего Ондара, служившего по контракту, Абаканский гарнизонный военный суд признал виновным в самовольном оставлении места службы – полевого лагеря воинской части. Он отсутствовал на службе с 1 июля по 6 октября 2022 года, затем сам явился в комендатуру. Его также осудили условно на 1,5 года с испытательным сроком в год.

Депутат Госдумы предложила тратить материнский капитал на оплату коммунальных услуг

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить семьям направлять материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом она заявила в запросе на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Первой об этом сообщила газета «Известия». Лантратова опубликовала копию запроса в своем телеграме.

Депутат сообщила в обращении, что с 1 декабря 2022 года в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составляет 9%», – отметила Лантратова. По ее мнению, повышение цен ударит по самым уязвимым слоям населения, в том числе по многодетным семьям.

«По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату жилищно-коммунальных платежей около 100 тысяч рублей в год. Поэтому необходимо разрешить расходовать средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи на несколько лет от уплаты ежемесячных платежей», – заявила Лантратова в обращении на имя Голиковой.

В Кремле признали, что указ о мобилизации продолжает действовать. Раньше там говорили, что мобилизация завершена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «юридической особенностью» фразу из ответа администрации президента на вопрос о продолжении действия указа Владимира Путина о мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время брифинга с журналистами Пескова попросили прокомментировать ответ администрации президента на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который просил Путина издать указ о завершении мобилизации. В документе, присланном депутату, говорилось, что действие президентского указа о «частичной» мобилизации продолжается.

В ответ Песков снова повторил, что нужно ориентироваться на слова президента о мобилизации. На уточняющий вопрос, что значит фраза о продолжении действия указа из ответа администрации президента, представитель Кремля сказал: «Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина».

Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 года. В начале ноября власти РФ заявили, что призыв по мобилизации завершен, но юридически это так и не было оформлено. После этого неоднократно появлялись сообщения, что в России могут начать «вторую волну» мобилизации. В Кремле существование таких планов называли слухами, призвав прислушиваться к официальным заявлениям российских властей.

Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Комитет Госдумы по обороне отклонил предложение освободить от мобилизации обладателей научных степеней, внесенное депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым. На отзыв профильного комитета, опубликованный в паспорте законопроекта, обратил внимание российский Forbes.

В документе, в частности, говорится, что «предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации».

Подготовленный Матвеевым законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для обладателей научных степеней, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 октября. Он пока не рассмотрен даже в первом чтении. В Госдуму в конце октября был внесен и еще один законопроект об освобождении от «частичной мобилизации» кандидатов и докторов наук, напоминает Forbes, но в нем отсрочка предусмотрена только для обладателей научных степеней, работающих в научных или образовательных организациях. Эта законодательная инициатива до рассмотрения депутатами пока также не дошла.

Многодетных отцов, незаконно мобилизованных из Забайкалья, вернули домой, но снова увозят на фронт

Многодетных отцов, которых вернули после незаконной мобилизации домой в Забайкалье, снова отправили на СВО в Украину. Об этом сообщили жены мобилизованных.

Жены мобилизованных подготовили иски в суд, подали заявления в военкомат Забайкальского края, в военную прокуратуру края и в администрацию президента. Им пришли ответы о том, что «нарушений не выявлено».

Штрафы до 300 тыс. рублей могут ввести в Туве за невыполнение решений оперативного штаба

В Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях могут быть внесены положения о штрафах за неисполнение или нарушение решений главы республики и оперативного штаба, «обеспечивающих необходимый уровень готовности». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Законопроект разработан в правительстве Тувы и направлен в Верховный Хурал. Согласно документу, нарушители из числа граждан могут быть оштрафованы на 1-5 тыс. руб., должностные лица – на 10-50 тыс. руб., предприниматели – на 30-50 тыс. руб., предприятия и организации – на 100-300 тыс. руб.

Уровни готовности для различных регионов были введены указом президента РФ №757 от 19 октября 2022 года. Тува относится к числу субъектов федерации с базовым режимом готовности, который «предполагает для властей выполнение трех ключевых задач: усиление охраны общественного порядка, повышенный контроль за важными объектами, а также реализация мер для удовлетворения потребностей российской армии», – говорится в сообщении республиканского правительства.

Мобилизация в России ударила по рынку труда, в некоторых отраслях есть нехватка кадров. При этом сильного недовольства она не вызвала

«Семьи, и так обвешанные кредитами, сказали, мол, хоть что-то заработает, будет полегче», – объясняет этот феномен профессор Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов. Выплаты за погибших и раненых, льготы для детей при поступлении в вузы и заверения властей в том, что мобилизованные «погибли за родину» «работает как анестезия для значительной части населения», потому что люди очень бедны, говорит Зубаревич.

Благодаря нефтегазовым доходам за первую половину 2022 года, даже несмотря на санкции, в российском бюджете остаются деньги на поддержание социальной стабильности. Но вечно так продолжаться не может, 2023 год будет гораздо более проблемным для федерального бюджета, считает Зубаревич.