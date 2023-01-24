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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 3, 24 января / Армейские будни
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№3, 24 января 2023 года.
    Армейские будни
Армейские будни

В Абакане осудят военного из Тувы, который в ресторане изрезал мужчину охотничьим ножом

Как сообщает Абаканский военный суд, это случилось в одном из ресторанов Кызыла 13 октября 2022 года.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Из личной неприязни мужчина взял охотничий нож и трижды ударил собутыльника. Дважды он порезал мужчину по предплечью и один раз ударил в левую область груди. Свидетели заметили потасовку и остановили военного. В итоге жертву удалось спасти.

Против военного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Дело поступило в суд 9 января. Первое заседание назначили на утро 19 января.

Спецназовца задержали за сексуальное насилие

В Барнауле разведчика-санитара бригады спецназа ГРУ задержали по подозрению в сексуальном насилии над своей 14-летней племянницей, сообщает Astra со ссылкой на собственные источники.

По данным тг-канала, 22-летнего задержанного зовут Ярослав В. Следствие полагает, что в своей квартире в Барнауле он надругался над 14-летней племянницей, причем делал это неоднократно. При этом уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Военный служит в части в/ч 55433. Это 24-я отдельная бригада специального назначения Главного разведывательного управления, которая дислоцируется в Новосибирске.

Дезертир из Липецкой области ликвидирован!

Власти Липецкой области сообщили о ликвидации дезертира Дмитрия Перова: «Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия».

Информация о том, что Перов покинул военную часть появилась 13 января. В ориентировке, которую опубликовали «Вести Воронеж», говорилось, что Перов «вооружен автоматическим оружием, при себе имеет пять магазинов с патронами, гранаты».

Против восьми мобилизованных возбудили дело о дезертирстве

Военные следователи возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием против восьми мобилизованных из Калининградской области. Они со своим штатным оружием, в том числе четырьмя пулеметами, покинули лагерь в ЛНР, а затем на такси и попутках добрались до подмосковного Подольска, пишет «Коммерсант».

Как рассказали военные, их мобилизовали 24 сентября, уже 12 ноября их перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в Луганской области Украины. Там их должны были готовить к участию в боевых действиях, однако, как рассказывает «Коммерсант» версию мобилизованных, «командиры их больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере».

Российский военный взорвал гранату на территории части: 3 погибших, 16 раненых

Российский военнослужащий взорвал гранату в воинской части в районе хутора Тоненькое в Белгородской области, в результате чего сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы и начался пожар. По данным агентства «Интерфакс», погибли трое военных, шестнадцать ранены, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что виновник инцидента выжил и находится в больнице.

Телеграм-канал Baza утверждает, что взрыв в части, которая располагалась в здании бывшего дома культуры, устроил командир взвода родом из Свердловской области (его имя не называется), а все погибшие и пострадавшие – мобилизованные. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что солдат подорвал ручную гранату РГД-5 случайно. Baza пишет, что он взял в руки боеприпас с целью «завоевать авторитет перед подчинёнными».

В Омске мобилизованного, который приставил нож к горлу командира, приговорили к шести годам колонии

Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного старшину Станислава Рыбина к шести годам колонии из-за того, что он приставил нож к горлу своего командира из-за недовольства его работой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судя по информации из пресс-релиза суда, старшина Рыбин хотел добиться от командира «снижения его требовательности к подчиненным».

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– Если бы не Украина, мы бы давно победили это НАТО!

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