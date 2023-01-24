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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 3, 24 января / Перекрёсток мнений
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№3, 24 января 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 18-01-2023 #1[ru]

Путинская Россия борется за то, чтобы мир остановился и уже дальше никуда не шел, ничего не искал, ни о чем не мечтал. Ничего не открывал, а просто стоял в углу на гречке, получал вовремя розги и покорно слушался... Все это всего лишь очередная пьеса людей, которые хотят закрепить свою власть навечно и лишить всех других, которые не входят в их стаю, и их потомков возможности когда-либо жить человеческой жизнью.

Аноним, 18-01-2023 #3[ru]

Поскромничал Владимир Владимирович, назвав Россию отдельной цивилизацией. Нет, Россия – отдельная ветвь ЭВОЛЮЦИИ... И, дай Бог, не оказалась бы она тупиковой.

Аноним, 18-01-2023 #4[ru]

Путин в шестой раз за год потребовал поднять доходы россиян. Интересно, а у кого он всё время требует?

Аноним, 19-01-2023 #7[ru]

Путин снова распорядился ликвидировать очереди в детсады России – об этом он говорит с 2005 года...

Свежий анекдот

Аноним, 18-01-2023 #3[ru]

«О чем великая русская классика? Об абсолютной невыносимости русской жизни в любом её аспекте. И всё. Ничего больше там нет. А мир хавает и просит еще» (Виктор Пелевин)

Аноним, 19-01-2023 #6[ru]

Основатель Group-IB Илья Сачков дал совет, как вернуть в Россию айтишников: гарантировать им полную безопасность и предоставить возможности для самореализации. Но есть нюанс: такую рекомендацию он озвучил в письме из СИЗО, где сидит с сентября 2021 года по обвинению в госизмене.

Аноним, 20-01-2023 #7[ru]

Александр Дугин: «Я пониманию, что иду против всех, но Чебурашка – это совсем не то, что надо России. Нам не нужен Чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции – почти полностью утраченной, жестко оборванной 100 лет назад. С Чебурашкой нам не победить...»

В погоне за золотым тельцом

Аноним, 18-01-2023 #2[ru]

Артыш Маадыр-оолович Кыргыс принят на работу в мэрию города Кызыла на должность заместителя мэра. Ничего плохого не можем сказать про него, как и хорошего, кроме того что он сын легендарного строителя Маадыр-оола Ангыр-ооловича Кыргыса, с чьим именем ассоциируется бывшее ликвидированное Шолбаном Кара-оолом ТСО «Тувастрой», чьи 5- и 2-этажные здания пытались отжать братья Кара-оолы. Но благодаря помощи тувинского народа и патриотических людей в юридическом сообществе, о которых знает уважаемый Маадыр-оол Ангыр-оолович, но которых не знает Артыш Маадыр-оолович, имущество Тувастроя удалось отстоять от рейдерства правительства республики...

Артышу Маадыр-ооловичу пожелаем успехов в городском хозяйстве, и желаем с честью нести высокое звание представителя гордого и древнего тувинского рода Кыргыс. И продолжить семейную традицию уважаемых строителей, построивших этот город и республику.

Аноним, 18-01-2023 #4[ru]

У Богусова появились хорошие напарники-коллеги из города Абакана. Так сказать, конкуренты по Богусовтаптар.

Аноним, 18-01-2023 #5[ru]

Думаете, там кто-то печется о населении? Им плевать в каких собачьих будках они будут жить. Им главное – быстрее поделить навар и свалить восвояси куда подальше.

Аноним, 18-01-2023 #9[ru]

Если Богусов делится в пропорции 40:60%, то и сидеть ему в такой же пропорции или на все 100?

Аноним, 18-01-2023 #10[ru]

В декабре месяце прошлого года, как сообщил Сафрин, состоялся разговор Людмилы Нарусовой и Сергея Кириенко. Высокие стороны пришли к единому мнению с Сергеем Кужугетовичем, что в Туве была допущена кадровая ошибка. Разговор шел, как Вы понимаете, о Ховалыге...

Аноним, 18-01-2023 #12[ru]

БогусовХапХапТырТыр натырят и нахапают вожделенный миллиард для своего шефа.

Аноним, 19-01-2023 #15[ru]

Хорошая новость: в абаканском городском суде будут судить по уголовному делу Саая и Чикашова. Тех самых, которые махинировали в Конституционном суде. Чикашов – это муженек той самой скандально известной судьи ВС Тывы Марины Чикашовой.

Аноним, 19-01-2023 #19[ru]

Этому ушлепку Чмокерту никакие священные купели уже не помогут.

Аноним, 20-01-2023 #20[ru]

Яйценосец Фаберже, оказывается, большой друг Лаптева. Он умеет лихо подделывать разного рода документы, особенно если это документы, связанные с Богусовтаптар.

Аноним, 21-01-2023 #35[ru]

По факту в Тыве нет никакой власти. Ховалыг катается по всяким там экскурсиям по стране, а до республики ему нет никакого дела. Дурачье, которое он устроил работать, разлагает последние скрепы, что были. Предпоследнее место в рейтинге губернаторов – закономерный итог такого правления. А республика летит все дальше в пропасть. Уже, пожалуй, без всякой надежды встать с колен.

Аноним, 21-01-2023 #37[ru]

Зайцев – это тот дурачок, который недолго работал в Минстрое и устроил из него коллекторское агентство, вымогая деньги у подрядчиков? Тварь редкостная, и тупая как пробка! Если это кадр Тунева, то тут нечему удивляться.

Аноним, 21-01-2023 #39[ru]

Внимание! На Богустаптар скидывают все остатки по ИПСЭР. Это означает, что крысы бегут с корабля?

Коротко

Аноним, 18-01-2023 #2[ru]

«Ангарский маньяк», милиционер Попков убил 80 девочек и женщин. Разумеется, он старательно насиловал свои жертвы, преимущественно, в момент их агонии. В минуту вдохновения Попков мог разнообразить обычный репертуар: вырезать сердце или глаза, отрезать даме груди и пальцы. Был пойман и получил пожизненное.

Сегодня «ангарский маньяк» сообразил, что его уникальные навыки очень нужны Отечеству в его войне с Украиной. Прошение о переводе из мордовской колонии «торбеевский централ» на фронт он уже написал и подал. Учитывая высокую квалификацию Попкова и его драгоценный опыт, «ангарский маньяк», несомненно, будет востребован. Он получит погоны, оружие и статус. Всякие ЧВК еще и подерутся за этот драгоценный кадр.

Если Попков выживет на фронте, то со временем оденет костюм от Бриони, нацепит знак «ЕР» и займет место в Госдуме. Если погибнет, то его именем в Ангарске назовут школы, а то и Сибирскую академию права. Там как раз очень много девушек с еще не вырванными сердцами.

Аноним, 18-01-2023 #3[ru]

№2, он ещё МГУ закончит, депутатом станет и будет поздравлять с 8-м Марта женщин своего округа. Вот увидите... До сих пор в голове не укладывается – как могла так наглухо долбануться моя страна?!

Аноним, 18-01-2023 #5[ru]

Общее количество заключенных, «выведенных из подчинения ФСИН» – 38 244 человека. На 1 января 2023 года «снято с учета» (убито, ранено, пропало без вести, попало в плен) – 29 543 человека. Амнистировано – 106 человек (0,28%). Потери – 77%. Помните, Пригожин говорил, что будут воевать или зеки или ваши дети? Так вот, зеки у Пригожина почти закончились.

Аноним, 18-01-2023 #6[ru]

За первые две недели 2023 года в России произошло девять аварий с участием самолётов – «В России узаконили снятие запчастей с одних самолетов для ремонта других». Решение неизбежное. Но у практики «свинчивания» с совсем развалившихся и «привинчивания» на «еще летающие» – есть загвоздочка. Рано или поздно останется «последний» самолет. Привинтить на него будет нечего. Он торжественно рассыпется над садоводствами и очковыми сортирами.

Аноним, 21-01-2023 #9[ru]

Про дом РФ в Тыве и эти 500 квартир – это болтовня. Пока сидят такие балбесы, как Брокерт и Хунай-оол, этого не будет никогда. Так как эти болтуны-разлагатели не заинтересованы в развитии. Их главная задача, чтобы Республика Тыва оставалась навсегда в заднице всех отрицательных рейтингов, особенно в этом заинтересован Брокерт, считающий местное население за недоразвитых, а себя арийцем-повелителем

Обзор прессы

Аноним, 18-01-2023 #1[com]

Для собственников разреза и это не Дерипаска – глава Тувы пфук... Показали ему где его место. Себестоимость угля не больше 700 рублей, остальное – чистая прибыль. Нет в Тыве настоящего хозяина. Так, мелочёвка всякая.

Аноним, 18-01-2023 #2[ru]

Нет в Туве хозяина – и это видно невооружённым глазом. Одни проходимцы и жулики.

Сергей Конвиз: Когда Россия начнёт СВО в Украине всерьёз?

Аноним, 18-01-2023 #2[ru]

Последние появления деятеля по фамилии Шойгу в телевизоре удивили тем, что куда-то подевались все героические значки с одежды деятеля от армии. А что так???

Аноним, 18-01-2023 #4[ru]

Кстати, вот эта попытка смыть с себя кровь за счёт неудачного высказывания Арестовича лишь подтверждает, что они понимают, насколько страшное преступление они совершили. И этих преступлений за всё время войны было такое количество, что никакой информационный шум не способен заглушить боль миллионов украинцев, в дом которых пришла война и «русский мир».

Аноним, 18-01-2023 #7[ru]

Стоны людей из-под завалов в Днепре – это одна из самых страшных вещей, что я в жизни слышала. Да будьте вы, устроившие эту [Роскомнадзор], прокляты всеми небесными, земными, космическими, какими угодно силами. Я даже не представляла, что могу ТАК ненавидеть!!!

Аноним, 18-01-2023 #9[ru]

Россия вывезла из Украины десятки тысяч произведений искусства и исторических экспонатов, включая предметы античности, – The New York Times... Нет в мире страны, где воровство имело бы столь важную роль, определяющую структуру и стиль всей системы. Именно воровство и есть главная скрепа. Определяющий фактор. Без воровства не будет России.

Аноним, 18-01-2023 #10[ru]

До русских, кажется, пока так и «не дошло», что изоляция их чумной державы – навсегда. Очень скоро страна вынуждена будет ползти на коленях, вновь вымаливая себе место в современном мире. Но никто больше его ей не даст. Игры кончились.

Аноним, 18-01-2023 #14[ru]

Лавров: «когда-то эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе». Дальше – согласно правилам внутреннего распорядка тюрьмы: от подъема до отбоя.

Аноним, 18-01-2023 #15[ru]

Военная реформа Путина-Шойгу предполагает не просто увеличение армии и затрат на вооружение, не просто готовность поставить под ружье еще больше российских мужчин. Речь идет об окончательном превращении России в большой полевой лагерь с армией, готовой к агрессии в любой момент – и в любом направлении.

Аноним, 20-01-2023 #21[ru]

А ничего, что дочка Шойгу новогодние праздники в Эмиратах провела? На честно заработанное, кто бы сомневался! Дело в другом. Вроде [СВО] на дворе. А она среди врагов там тусуется. А ежели враги её в плен захватят? И допрос учинят? Или на папочку начнут влиять-давить? На скольких ВСУшников обменивать будешь, Кожеедович? Сталин своего сына обменивать отказался, хотя он в плен в бою попал. «Солдата на генерала не меняю!» таков был ответ Сталина. И что бы он сделал с тобой, Серёжа, если бы узнал, где твоя дочка тусит во время [СВО]?

Аноним, 20-01-2023 #25[ru]

Зенитки на крышах зданий в Москве – это вовсе не подготовка к обороне и не страх перед грядущей украинской атакой. Российские пользователи интернета шутки шутят. Привыкают к тому, что Москва, как и вся Россия – осажденный лагерь. В этом, кажется, и есть план... нужно нагнетать истерику в стране, особенно в Москве. Приучать население к жизни в таком осажденном лагере, к тому, что война навсегда, что Родина в опасности.

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risk-inform.ru/article_10409.html

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Материал входит в раздел тематического архива:

– Если бы не Украина, мы бы давно победили это НАТО!

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