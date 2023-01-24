Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 23 января 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
45 (-40)
|
-
|
92 (-6)
|
75
|
90
|
38 (+3)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45
|
57
|
50
|
55
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
66 (-4)
|
74 (-6)
|
76
|
88
|
90
|
71 (-1)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
67 (-13)
|
68 (-16)
|
84 (-2)
|
83
|
-
|
63 (-6)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130
|
169 (+30)
|
143
|
155
|
128
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
944
|
933 (+377)
|
762
|
852 (-59)
|
960 (-140)
|
730 (+65)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
287 (-313)
|
421 (-167)
|
1025 (+149)
|
1100
|
850
|
-
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
85
|
112 (-39)
|
106 (+11)
|
-
|
96 (-50)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89
|
85
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
70
|
79 (+5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
400 (-20)
|
-
|
385 (+60)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
368
|
350 (-79)
|
-
|
345 (+65)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
208 (+12)
|
185 (-67)
|
260
|
250 (-9)
|
240
|
187 (-3)
|
11.
|
Хлеб
|
|
30
|
30 (-5)
|
29 (-3)
|
34
|
34
|
30
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25
|
26
|
35
|
39 (+2)
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
25
|
26
|
45
|
40
|
-
|
45
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
45
|
37 (+6)
|
45
|
52
|
-
|
38
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
-
|
29
|
45
|
52
|
-
|
38
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
45 (+5)
|
52 (+10)
|
- (45)
|
59 (+7)
|
-
|
45
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70
|
70
|
152
|
93
|
105
|
70
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
105 (+36)
|
80
|
112
|
130
|
145
|
79 (-6)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26
|
27
|
25
|
-
|
22 (+2)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
25 (-35)
|
-
|
35
|
31
|
-
|
31 (+9)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
37
|
40
|
61 (-1)
|
51
|
50
|
33 (-22)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 9 января 2023 года.
(прочитано 189 раз)