Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 6 февраля 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
35 (-10)
|
50
|
92
|
- (75)
|
60 (-30)
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45
|
44 (-13)
|
50
|
55
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70 (+4)
|
- (74)
|
79 (+3)
|
88
|
90
|
68 (-3)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
63 (-4)
|
63 (-5)
|
84
|
83
|
-
|
67 (+4)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
100 (-30)
|
130
|
152 (-17)
|
164 (+21)
|
155
|
116 (-12)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
944
|
933
|
776 (+14)
|
502 (-350)
|
750 (-210)
|
668 (-62)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
309 (+22)
|
667 (+246)
|
1025
|
1145 (+45)
|
850
|
760
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
- (85)
|
112
|
110 (+4)
|
-
|
108 (+12)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89
|
85
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
77 (+7)
|
74 (-5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420 (+20)
|
-
|
345 (-40)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
- (368)
|
350
|
-
|
385 (+40)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
203 (-5)
|
185
|
260
|
- (250)
|
240
|
187
|
11.
|
Хлеб
|
|
30
|
35 (+5)
|
38 (+9)
|
36 (+2)
|
34
|
33 (+3)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25
|
26
|
45 (+10)
|
39
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
25
|
26
|
45
|
40
|
-
|
45
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
45
|
42 (+5)
|
45
|
52
|
-
|
38
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
28
|
31 (+2)
|
45
|
52
|
-
|
38
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
45
|
63 (+11)
|
70 (+25)
|
78 (+19)
|
-
|
45
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70
|
70
|
152
|
93
|
105
|
59 (-11)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78 (-27)
|
80
|
112
|
94 (-36)
|
145
|
79
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26
|
28 (+1)
|
25
|
-
|
20 (-2)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26 (+1)
|
-
|
35
|
31
|
-
|
22 (-9)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
37
|
40
|
62 (+1)
|
51
|
50
|
53 (+20)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 23 января 2023 года.
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