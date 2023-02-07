Цены на продукты питания по состоянию на 6 февраля 2023 года (в рублях)

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 23 января 2023 года.

Навальный, конечно, в конец бездуховный человек! Ему про память предков, а он всё своё «пенсии ветеранам поднимите» заладил.