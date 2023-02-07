    Свежий анекдот

Сижу на кухне, пью чай. По «России 24» щебечет телеведущая: «Экономисты и эксперты прогнозируют к концу 2023 года... повышение спроса... производство автомобилей вырастет...»Вот как они это делают?! Тут про завтрашний день не знаешь что думать, а они – про конец года.

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Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца «спецоперации». Она объясняет это тем, что те, кто воровал, и так воруют, а добросовестным подрядчикам контроль за госзакупками мешает осваивать федеральные деньги...Мы у Запада советов не просили!Порван договор, закрыта дверь.Так пускай же будет у РоссииСуверенная коррупция теперь.