Свежий анекдот
Сижу на кухне, пью чай. По «России 24» щебечет телеведущая: «Экономисты и эксперты прогнозируют к концу 2023 года... повышение спроса... производство автомобилей вырастет...»
Вот как они это делают?! Тут про завтрашний день не знаешь что думать, а они – про конец года.
Мы у Запада советов не просили!
Порван договор, закрыта дверь.
Так пускай же будет у России
Суверенная коррупция теперь.
Вот как они это делают?! Тут про завтрашний день не знаешь что думать, а они – про конец года.
* * *Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца «спецоперации». Она объясняет это тем, что те, кто воровал, и так воруют, а добросовестным подрядчикам контроль за госзакупками мешает осваивать федеральные деньги...
Мы у Запада советов не просили!
Порван договор, закрыта дверь.
Так пускай же будет у России
Суверенная коррупция теперь.
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