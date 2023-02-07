«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 38
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 5, 7 февраля / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№5, 7 февраля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСижу на кухне, пью чай. По «России 24» щебечет телеведущая: «Экономисты и эксперты прогнозируют к концу 2023 года... повышение спроса... производство автомобилей вырастет...»
Вот как они это делают?! Тут про завтрашний день не знаешь что думать, а они – про конец года.

* * *

Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца «спецоперации». Она объясняет это тем, что те, кто воровал, и так воруют, а добросовестным подрядчикам контроль за госзакупками мешает осваивать федеральные деньги...
Мы у Запада советов не просили!
Порван договор, закрыта дверь.
Так пускай же будет у России
Суверенная коррупция теперь.

(прочитано 195 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10423.html

Остальные материалы номера 5:
 Google рекомендует взглянуть... 

Навальный, конечно, в конец бездуховный человек! Ему про память предков, а он всё своё «пенсии ветеранам поднимите» заладил.

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru