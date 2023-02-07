Время правления Шолбана Кара-оола как эпоха расцвета криминала

В предыдущем номере я закончил пересказ статьи из «Царьграда» о том, что в качестве подтверждения доверия и полномочий премьеру Шолбану Кара-оолу федеральный центр официально подтвердил приход в республику инвестиционного мегапроекта. О нём другие регионы, куда более богатые и крупные (по численности населения хотя бы), могли только мечтать. Речь шла о возобновлении строительства железнодорожной магистрали «Курагино – Кызыл» протяжённостью более четырёхсот километров. Как сообщается, тогда, когда этот проект пробивали сенаторы Л. Нарусова и С. Пугачёв, он «в ценах конца нулевых оценивался в 100 млрд. рублей». Дополнительно к этому предусматривалось выделение «30 млрд. вложений в проект угледобывающего комплекса» Элегестинского месторождения коксующихся углей.

«НЬЮ-ВАСЮКИ» ПО-ТУВИНСКИ

Но, как только к власти пришёл ставленник федерального министра Сергея Шойгу Шолбан Кара-оол, события вокруг этого мегапроекта стали развиваться подозрительно быстро. И это воспринималось тувинской элитой как какое-то чудо, поскольку известно: как отмечает автор публикации, иные «губернаторы пороги обивают, министров уговаривают, такие манны обещают, что самые смелые фантастики выглядят куда более реализуемыми. Но – приходится им топтаться в очереди». А вот в случае с Тувой всё пошло иначе. Этот успех все записывали на счёт нашего знаменитого земляка С.Шойгу и его протеже – главу региона Ш.Кара-оола.

Уже «в 2008-м Росжелдор подписал с Енисейской промышленной компанией (ЕПК), которой владел на тот момент сенатор от Тувы Сергей Пугачёв, инвестсоглашение». И менее чем через два года, «в 2010-м Главгосэкспертиза проект согласовала». А потом, хотя и не прошло и года, «14 ноября 2011-го был объявлен конкурс на строительство первого этапа железной дороги (147-километрового участка). Спустя месяц был определён победитель: ООО «Стройновация» – структура ГК «Сумма» осуждённых ныне братьев Магомедовых».

Сценарий развития событий вокруг желдорпроекта развивался настолько стремительно, что «20 декабря того же 2011-го года лично сам Владимир Путин, на тот момент – премьер-министр – вбил первый символический костыль в шпалу, ознаменовав начало строительства». Победителем конкурса на строительство первого 147-километрового участка железной дороги Курагино (Красноярский край) – Кызыл (Тува) «была признана входящая в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова компания «Стройновация», предложившая цену 44,3 млрд. руб. при начальной (максимальной) цене контракта 47,4 млрд. руб.». Многим подумалось, что на их глазах развивается грандиозный мегапроект по строительству железной дороги в Туву. После этого Туву посещали один высокий начальник за другим, которые в один голос заявляли, что «железнодорожный проект в Туву прошёл точку невозврата». Всё это разносилось многочисленными СМИ по всему свету.

Республика замерла в ожидании быстрого рывка в светлое будущее. Все, кто жаждал власти и денег, молились на Шолбана Кара-оола, надеясь, что дружба с ним гарантирует им процветание. И никто (за исключением небольшой группы скептиков, которые хорошо знали Кара-оола по его прошлой деятельности) даже не верил в то, что этот проект на самом деле являлся грандиозной аферой по расхищению миллиардов бюджетных средств в интересах коммерсантов от политики и небольшой группы криминальных аферистов. Активными участниками её являлись губернатор Шолбан Кара-оол, федеральный министр Сергей Шойгу, бизнесмены Магомедовы и банкир Сергей Пугачёв.

КАК ДЕЛИЛИ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ

Но кому, какая достанется роль, поначалу известно не было. Ясность в отношении того, кто из них являлся охотником, а кто – дичью, появилась только недавно, когда в отношении Магомедовых был вынесен приговор по уголовному делу. Следователи вменяют Магомедовым финансовые махинации по пяти эпизодам, одним из которых явилось хищение ими 5 млрд. рублей на строительстве автомобильного Чуйского тракта и участка железной дороги «Курагино – Кызыл». По итогам рассмотрения дела братья Магомедовы получили сроки в 19 и 20 лет лишения свободы.

Бизнесмен Байсаров под меч правосудия почему-то не попал... Сенаторы Пугачёв и Нарусова в этой истории оказались к делу непричастными. Их Шойгу и Кара-оол использовали лишь в виде ширмы, за которой происходили главные события. А попользовавшись, выбросили вон. Людмила Борисовна сумела восстановить свою репутацию и положение, а Сергей Викторович вынужден находиться в изгнании. Но бизнес в Туве у него Шойгу и Кара-оол всё же «отжали» в пользу Байсарова.

Как сообщается в публикации, «официальная причина проблем – проблемы с финансированием у ключевого инвестора. Когда всё затевалось, ЕПК владел сенатор миллиардер Сергей Пугачёв». Однако православный банкир не вписался в схему по отжиму у государства бюджетных миллиардов. Нужны были в доску свои. Поэтому «вскоре, в июне 2011-го, доли в ней приобрели совладелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин и его партнёр Руслан Байсаров». Сообщалось, что «сделка обошлась в $2,5 млрд.».

В общем, не вдаваясь в детали, сообщу: «через пару лет, Байсаров оказался единоличным хозяином Элегестинского угольного месторождения: Роснедра выдали лицензию его специально учреждённой Тувинской энергетической промышленной компании (ТЭПК)». Правда, при этом почему-то стоимость «железки», которую Байсаров обязался построить, каким-то чудом «возросла до 195 млрд. рублей», то есть почти вдвое против того, за сколько планировал её построить банкир Пугачёв.

Как сообщается в публикации, «выяснилось позже, что к тому времени из проекта (который, по сути, развивался только на бумаге) успели исчезнуть... 5 млрд. рублей – полтора годовых бюджета тувинской столицы Кызыла». Произошло это элегантно и просто. «Та самая «Стройновация» (фактически – ГК «Сумма» Магомедовых), получила не только аванс на искомый транш на работу, но и банковскую гарантию на 14 миллиардов, однако «забыла» начать работы». Но при этом «начала операцию «по взысканию» – через судебные иски. И даже сумела их выиграть».

В общем, после того, как проектом занялся Байсаров и его кореша Магомедовы, «проект то замораживали, то размораживали вновь, а цена его неуклонно продолжала расти». В коридорах власти судачат, что этот «рост» стоимости проекта обеспечивал главный куратор стройки – наш замечательный земляк Сергей Шойгу. Он уже в ранге министра обороны РФ лоббировал интересы проекта на самом высоком уровне. В результате «появился новый договор между ТЭПК Байсарова и новым генподрядчиком строительства РЖД, а министр обороны Сергей Шойгу даже пообещал, что к созданию транспортного объекта подключатся железнодорожные войска».

БЮДЖЕТ ПОХУДЕЛ – КОРМУШКУ ПРИКРЫЛИ

Однако тут случилось неожиданное: премьера РФ Медведева заменил Мишустин. А после посещения Тувы и его 15-минутного разговора с Кара-оолом железнодорожный проект «приказал долго жить» – был «официально заморожен на пять лет». Но это официально. А фактически – на неопределённый срок. И напоминают о нём лишь четыре рельсы на шпалах в пригороде Кызыла с вывеской «Кызыл-Конечная», где красуется «золотой костыль», забитый самим Путиным.

Теперь уже никто не скрывает, почему казавшийся Путину и Шойгу таким перспективным железнодорожный проект был окончательно «заморожен». О причинах сообщается в публикации. Во-первых, «деньги и так «осваивались», несмотря на реальное отсутствие движений, а большего теневым бенефициарам и не требовалось». Во-вторых, «разработка Элегестинского месторождения, ради которого всё затевалось, оказалась экономически невыгодна». Ну, а в-третьих, «в Туве, несмотря на кажущиеся выгоды от появления железной дороги, много тех, кто точно не хочет появления этого объекта».

Автор так описывает ситуацию: «Дорога планировалась для вывоза угля, а тувинский уголь никому не нужен. И потому она стала просто проектом, на котором можно украсть». А поскольку «в стране с деньгами стало туго, лавочку и прикрыли». Правда, за это время при руководстве проектом со стороны Кара-оола и Шойгу «там пропали те самые 5 млрд.», растрату которых теперь вменили братьям Магомедовым. К тому же следует иметь в виду, что «местное население настроено откровенно против «железки». В ней видят угрозу и экологии, и мононациональному составу населения республики».

ГНИЛЫЕ ЯБЛОКИ ОТ ГНИЛОЙ ЯБЛОНИ

Но должен рассказать о том, что во времена царствования в республике великовельможного дуэта Шойгу–Кара-оол криминальный проект строительства железной дороги «Курагино – Кызыл» был далеко не единственным. В ту пору под «крышей» нашего замечательного земляка преступления совершались всеми, у кого была власть: от начальника уголовного розыска до председателя Конституционного суда, включая даже личного водителя главы республики, министров экономики, юстиции и замминистра финансов. Под их чутким руководством в республике сформировалась криминальная элита, члены которой были уверены, что под зонтиком самого Шойгу им опасаться нечего. Так что братья Магомедовы, получившие огромные сроки, в этом ряду друзей Шойгу и Кара-оола совсем не одиноки. И в загашнике у них не только воровство бюджетных средств, но и сожжение заживо облитого бензином человека. Пока все они находятся под судебным следствием, и называть их ФИО и клеймить как преступников, невозможно. Но, я думаю, что вы, уважаемые читатели, узнаете про всех, поскольку это очень известные в республике люди.

Итак, начнём по порядку. В Республике Тыва имелся Конституционный суд. Как только Кара-оол возглавил республику, он поменял руководителя этого суда. И поставил во главе своего личного друга с ментовским прошлым. Назовём его, к примеру, Аяном. Проблема Конституционного суда и его руководства состояла в том, что заняться судьям этого суда было нечем. Представьте себе суд, который за пять лет рассмотрел только одно дело. Да и оно не касалось конституционных устоев Республики Тыва, а родилось только потому, что Кара-оолу мешал в осуществлении его затей по раскассированию республиканского бюджета руководитель Счётной платы республики Валерий Салчак. Вот и пришлось Кара-оолу задействовать Конституционный суд, который сфабриковал решение по обоснованию его увольнения, которое в итоге оказалось незаконным.

Но КС Тувы и особенно его председатель Аян просто кипели от желания потрудиться во благо своего народа. Они просто не могли сидеть без дела, сложа руки. Так в итоге у председателя Аяна от скуки родилась мысль: а почему бы нам не заняться научно-практической деятельностью? И не внести в основы государственности Тувы свой вклад? И вот, в рамках укрощения кипящей в судейских жилах крови он согласовал со своим покровителем и наставником – главой республики Кара-оолом – план проведения неких «научно-практических конференций» с мудрёными юридическими названиями. В итоге правительство регулярно выделяло Конституционному суду из тощего республиканского бюджета многомиллионые средства, которые нашему герою следовало аккуратно и своевременно «осваивать». И он это более-менее успешно «творил».

Однако у самого бывшего мента и «творца» простеньких схем отъёма бюджета денег с серым веществом в голове была проблема, к тому же и нужды в каких-то умственных мероприятиях у него не было никакой. Посему Аян со своими подчинёнными – начальником отдела кадров, бухгалтером и делопроизводителем – просто фиктивно нанимали никому не ведомых работников-мёртвых душ, которые составляли и подписывали незамысловатые бумажки. А председатель Аян их аккуратно утверждал, смело подписывал липовые табели рабочего времени и решительно начислял им зарплату, которую бухгалтер конвертировал в конверты и носил начальнику. А тот их, не задумываясь, присваивал.

В общем, никаких ни научных, ни практических, ни каких других конференций на деле не было и в помине, о чём все, включая Кара-оола, хорошо знали. Однако у председателя Аяна в результате этих нехитрых махинаций появился солидный коттедж и нехилый гараж, в который он поставил новый импортный джип. И всё было бы хорошо, но Аян, оказывается, настолько «зазвездился», что перестал делиться с кем-либо из сотрудников суда нажитым непосильным научно-практическим трудом. Тогда подчинённые же и сдали его чекистам.

Аян изворачивался, как мог. Ему помогали уходить от ответственности коллеги-судьи и депутаты тувинского парламента. Пытались оградить от уголовного преследования, а затем позволили с почётом выйти в отставку, чтобы получать нехилое пожизненное довольствие. Вскоре после этого Конституционный суд Тувы упразднили за ненадобностью, и более о нём никто не вспоминает. Обвинительное заключение на подсудимых подписал лично начальник СКР Бастрыкин. Долго выбирали суд, в котором его должны судить, так как положиться на тувинских судей не могли, поэтому передали дело к рассмотрению в Абаканский городский суд. И теперь личному другу экс-главы республики, девятому заместителю председателя Госдумы РФ, закононепослушному экс-председателю Конституционного суда Тувы предъявлено обвинение по составлению соучастниками подложных документов о расходовании денежных средств в ходе мероприятия.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). И грозит нашему герою наказание до 10 лет лишения свободы. Но он, по всей видимости, всё же верит, что ему удастся избежать сурового наказания. Теперь он во всём обвиняет своих подчинённых, которые находятся с ним на скамье подсудимых, заявляя, что это они якобы задумали и осуществили преступление, и по сговору со следствием и между собой оговорили его, бедолагу, в преступлении, которого он на самом деле не совершал.

Но дело тут не столько в председателе Конституционного суда Тувы, который на деле оказался обыкновенным вором. На примере статьи в «Царьграде» и хочу рассказать всем, кто такой протеже Сергея Шойгу Шолбан Кара-оол и какую команду ворья и бандитов он привёл с собой во власть в республике. Следующим фигурантом повествования будет начальник уголовного розыска Кызыла, который, по версии следствия, из личной мести незаконно задержал молодого человека, без оснований обвинил его в совершении преступления, вывез за город, облил бензином и заживо сжёг.

Кондрат Пчёлкин