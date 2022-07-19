Будущее Тувы на якоре коррупции

Если позволите, я хочу поделиться своими мыслями о том, как видится мне ближайшее будущее Тувы.

Похоже, ситуация всё более заставляет правительство Тувы поворачиваться к сельскому хозяйству. Поскольку именно там закладываются основы выживания народа. Хотя такой поворот для властей необычен. Более привычно получать из Москвы дотации и «пилить» их между «своими». В общем, ставка Кара-оола на развитие угледобывающей промышленности республики окончательно себя дискредитировала. Международные санкции похоронили надежды на то, что республика будет жить припеваючи доходами от добычи угля. Теперь не то, что Тува, Кузбасс не знает, куда девать свой уголь. Европейские рынки для нашего угля закрываются, а грузить на восток не позволяют ограниченные провозные возможности Транссибирской магистрали и БАМа. И также возможности по грузообороту восточных портов.

Но самое страшное, на мой взгляд, состоит в том, что в нашей и без того небогатой республике продолжается падение уровня жизни большой части граждан. Хотя, вроде, и падать-то уже некуда – мы по всем объективным показателям на первых местах в РФ по уровню бедности и на последних – по уровню жизни и состоянию экономики. О том, насколько обнищало население, можно судить по тому, что на кладбищах началось воровство оградок на могилах. Как говорят работники кладбищ, такого не было никогда. Все же понимают, что воровать у мёртвых – плохая примета. У вора обязательно в семье случиться что-то трагическое, безвозвратное. Однако крадут. И это – уже похоже на психологический сдвиг у части людей.

Я, например, с энтузиазмом воспринял смену власти в республике. Это ни для кого не секрет. Приход Владислава Ховалыга меня обнадёжил. Его заявления о курсе на снижение цен на уголь и электроэнергию, а также на поддержку сельского хозяйства и газификацию республики с целью избавления от сажи давали надежду на хорошие перспективы населения Тувы в ближайшем будущем. Но идёт уже второй год, а никаких позитивных перемен по этим направлениям не ощущается. Фактически правительство Тувы занимается тем, что «дербанит» между своими присосавшимися к бюджету «жучками» средства ИПСЭР, в своё время полученные Кара-оолом при поддержке Шойгу. Никаких других программ, поддержанных и финансируемых Москвой, Минэкономики Тувы до сих пор не создало и не защитило. Так что обосновать строительство ж/д министру Сату в правительстве РФ будет явно не по зубам.

А с ИПСЭР ситуация складывается откровенно криминальная. Бенефициарами этой «спецоперации» является узкий круг «талантливых предпринимателей», среди которых «передовиками освоения бюджетных средств» являются Роберт Доржу, Уюсов, ещё более скандально известный Богусов и к ним плюсом пара-другая известных правоохранителям лиц.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ТУВИНСКОЙ КОРРУПЦИИ

Зато при новой власти, к сожалению, активизировался так называемый «Богусовтаптар», рождение которого было отмечено ещё при Кара-ооле. Это понятие уже укоренилось в тувинском обществе. В России с давних времён известно понятие «обломовщина» как состояние апатии и лени. Но оно воспринимается без криминального душка. А в Туве – «Богусовтаптар». Это иное состояние души. Криминальное. Для тех, кто ещё не в курсе, поясню: это означает особый образ тувинской действительности, направленный на наглую приватизацию тувинской земли мошенниками, имеющими коррупционные связи в правительстве. Схема реализации такого образа на деле состоит в том, что находится удобный для индивидуального строительства земельный участок. После совершения преступного сговора между чиновниками и коммерсантами власть под каким-либо надуманным предлогом в обход конкурентных процедур передаёт землю некоему «жучку», который этот участок готовит к продаже по частям. Он установит забор и размежует на маленькие участки по 6-10 соток, а затем начнёт продавать по цене от 1 до 2 млн. рублей за участок. Предполагается, что, реализовав земельные участки нуждающимся, «жучок» поделится «нажитым непосильным трудом» с чиновником, который ему помог всё это провернуть. При этом цена земли взлетает в десятки раз, и маржа от её продажи попадает не в бюджет, а в карман «жучка».

Название это сложилось по фамилии одного такого «талантливого предпринимателя» по фамилии Богусов – одного из самых известных в республике аферистов, занимающихся таким бизнесом. Он «работает» не сам напрямую, а через свою сестру. Другим ловким «жучком» по делам такой категории при Кара-ооле являлся клеймёный мошенник и ближайший подельник главы Якушев. Но после отставки Кара-оола он вышел из доверия и его до земли уже не допускают. Ну, а Богусов, оказался весьма живучим «жучком». И после смены власти в республике он втёрся в доверие к новому главе и до сих пор «в деле». В чём же тут мошенничество?

Просто в рамках действующего законодательства власти обязаны сами подыскивать земельные участки, пригодные для строительства индивидуальных домов, межевать их, подтягивать электроснабжение к каждому участку, а затем на публичном аукционе продавать их всем нуждающимся. Так происходит, к примеру, у наших соседей в Минусинске, Абакане и Красноярске. Такая схема обеспечения граждан земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов позволяет избежать коррупционные риски и обеспечить для небогатого населения приемлемый уровень цен на землю. Она даёт возможность всем гражданам, независимо от связей в правительственных кругах и уровня достатка, претендовать на землю под строительство своего жилья. В таком случае не нужно никому носить взяток – достаточно принять участие в открытом аукционе и купить землю у государства напрямую. В случае же с «Богусовтаптар» всё решает уже «жучок», который по коррупционным связям вне всяких конкурсных процедур получает (часто – вообще бесплатно!) большой земельный участок и затем по своему усмотрению и своей произвольно установленной цене распродаёт принадлежащие государству земли, как свои, но уже поделённые на маленькие земельные участки.

КОРРУПЦИЯ – ТРАДИЦИОННА, А ЗНАЧИТ – НЕПРИКОСНОВЕННА?

Мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями при переходе права на земельный участок от государства к «жучку» с последующим изменением вида его использования, к примеру, с сельскохозяйственного на ИЖС, и распродажей по спекулятивной цене, видно невооружённым глазом. Кстати, это может быть установлено при обычной проверке даже без выезда на место – достаточно посмотреть документы.

Недалеко от меня на трассе висит плакат, сообщающий о том, что на площади 60 га будут распродаваться земельные участки под ИЖС. Типичный наглый бессовестный, унижающий граждан, особенно из небогатых слоёв населения, «Богусовтаптар». Но ни МВД, ни ФСБ, ни УФАС, ни Счётную Палату почему-то совершенно не интересует, каким образом этот земельный участок попал к «жучку», кто и кому «дал на лапу» и вообще в чьих интересах организован этот «Богусовтаптар»?

Очень странно, что прокурор Дябкин и министр внутренних дел Поляков, которые по должности должны отслеживать подобные коррупционные процессы, не видят очевидного наглого мошенничества с земельными участками. И даже не пытаются пресечь очередной «Богусовтаптар». Хоть не хочется думать, что и они тоже «в деле», но жизнь может оказаться суровее.

Впрочем, этот случай – не одиночный. Точно такой же «Богусовтаптар» Минсельхоз Тувы пытался организовать на территории птицефабрики. Для этого даже пришлось сначала обанкротить ГУП «Птицефабрика Енисейская», а затем и вообще погубить всех кур, которые там кормились и несли яйца. Мало того, в обход закона и бюджета республики ГУПу «Центр организации дорожного движения» (ОГРН 1021700512558, ИНН 1701) дали из бюджета 25 млн. рублей на сомнительное приобретение имущества птицефабрики. Всё было готово к проворачиванию «Богусовтаптар», однако в самый критический момент арбитражный суд уволил вероятного организатора хищения казённого имущества конкурсного управляющего Фёдорова. И воровская сделка по реализации «Богусовтаптар» «зависла»...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МЕЧТАНИЯ: МЕЖДУ СТРАХОМ СЕПАРАТИЗМА И НАДЕЖДАМИ НА РАЗВИТИЕ

Но в этот раз я не об этом. Я понимаю, что главе республики есть дело до всего. В том числе и до «Богусовтаптар». Но полагаю, сейчас не такая ситуация в Туве, стране и мире, чтобы заниматься подобным. Республика с 2002 года жила ожиданием скорого строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». В прошлом году эта мечта ушла в забытье. Стало очевидным, что Шойгу и Кара-оол преднамеренно кормили нас завтраками, хотя сами хорошо понимали, что возить по этой дороге будет нечего и некому. Им нужно было, скорее всего, само строительство, на котором они собирались заработать. Но премьер Мишустин прервал их планы и после личного 15-минутного знакомства с Кара-оолом в аэропорту даже приложил руку к тому, чтобы он срочно освободил премьерское кресло.

А тут случилась СВО, и всё переменилось. Санкции западных стран закрыли для России свои рынки, в том числе по части российского угля. В России началась рецессия. Добываемый уголь, в том числе донбасский, стало некуда девать. Единственным рынком сбыта остался Китай. Однако больше продать угля Китаю невозможно из-за логистических проблем, о которых я писал выше. Теперь правительству Тувы необходимо убедить российские власти в том, что строительство железной дороги из Россию в Китай через Туву – это не воровской проект «Курагино – Кызыл», а реальная возможность расширить логистику перевозки товаров из Китая в Россию и наоборот через богатый углём регион Тувы. Но тут российским властям нужны гарантии, что Тува, «оседлав» железную дорогу «Россия – Китай», не встанет на путь сепаратизма, не вспомнит про Урянхайский край и Тувинскую Народную Республику и не захочет стать независимым государством с запасами полезных ископаемых, которым позавидовали бы многие развитые страны.

Ни для кого не секрет, как часто ездил в КНР предыдущий глава республики. Как он нахваливал свои связи с разными влиятельными людьми в КНР. Всё это очень походило на заигрывание с китайскими властями с намёком на более тесное сотрудничество. Не секрет, что в республике весьма сильны сепаратистские настроения, к носителями таких идей можно отнести Бичелдея, Дамба-Хуурака, Иргита и Хомушку. Перед тем, как решиться на реализацию такого грандиозного проекта, чреватого вспышкой национализма и сепаратизма, необходимо «зачистить» политическую элиту от всех тех, кто за личную выгоду продаст мать родную. А уж нашу республику тем паче.

Выше я помянул, что в России ожидается спад инвестиционного процесса на 17-29%. Но следует иметь в виду, что этот спад обусловлен резким сокращением частных инвестиций. А государственные инвестиции ожидает солидный рост. Вот тут-то и могут найтись деньги, на которые можно строить железную дорогу. Кстати говоря, строительство железной дороги открывает нам путь к тотальной газификации республики и избавления её от сажи. А это дорогого стоит. И уж точно стоит того, чтобы нам избавиться от давления на власть таких, как Бичелдей, Дамба-Хуурак, Иргит и Хомушку. Чтобы их влияние на власть не препятствовало развитию республики. Надеюсь, меня поддержат в ФСБ, которое, как известно, как раз и отвечает целостность Российской Федерации.

Вот с таким итогами республика подошла к середине лета 2022 года. Особенно радоваться нечему. Но и печалиться ещё рано. По крайней мере, хуже, чем при Кара-ооле, уже не будет.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз