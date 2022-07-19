    Коротко

В расселении аварийных домов без изменений – Тува самая отстающая

План по переселению из аварийного жилья на 2019-2022 годы перевыполнен, сообщает Фонд развития территорий. На 2019-2022 год было запланировано переселение 319,73 тысячи человек с 5,68 млн. кв.м аварийного жилья. Однако уже к концу первого полугодия в новые дома переехали 371,43 тысячи человек (116,2%), расселено 6,26 млн. кв.м аварийных домов (110,2%).

В числе лидеров переселения – Тюменская, Иркутская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия.

Между тем ряд регионов числится в отстающих. В зоне риска по невыполнению показателей федерального проекта – Тыва, где расселили лишь 29,3% от плана на 2019-2022 годы, Еврейская АО (39,6%) и Приморский край (45,6%).

С 9 по 11 сентября жителям Тувы предстоит избрать 88 депутатов различного уровня

В сентябре на территории Республики Тыва будут избраны депутаты Верховного Хурала (парламента) РТ по Восточному и Сут-Хольскому одномандатным избирательным округам. Жители городов Кызыл, Туран, Монгун-Тайгинского кожууна и села Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна будут избирать депутатов в местные представительные органы. Помимо основных муниципальных выборов, будут проведены дополнительные выборы в Хуралы представителей Барун-Хемчикского кожууна, пгт. Каа-Хем и села Эрбек Кызылского кожууна. В общем жителям республики предстоит избрать 88 депутатов.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии РТ Орлан Дандар, в выборах 11 сентября 2022 года примут участие более 105 тысяч избирателей, что составляет 52% от общего количества избирателей Республики Тыва. Голосование будет проходить три дня – 9, 10, 11 сентября с 8.00 до 20.00 часов.

Путин перевёл экономику России на военные рельсы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения «операций» Вооруженными силами России за рубежом. В частности, в документе содержится пункт о принудительной и сверхурочной работе бизнеса по госзаказу для нужд войны. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству будут предоставлены полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений, в том числе «порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков».

Компании в России не вправе будут отказываться заключать контракт и исполнять госзаказ. При этом заказчики (Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия) смогут менять объем и цену контракта.

Путин возродил «сталинское» законодательство

14 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» будет наказываться от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями можно будет получить срок до 8 лет и штраф до 1 млн. рублей.

Помимо этого, согласно закону, участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

За «несанкционированный» выезд из России граждан, допущенных к гостайне, будут наказывать сроками до 7 лет лишения свободы.

Документ также вводит уголовную статью 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За это россиянам грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии, если «преступление» совершено группой или с угрозой насилия – от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 млн. рублей.

Также вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций, по ней могут наказывать сроками до 4 лет колонии. Сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской символики предусмотрена только административная ответственность.

Путин 14 июля также подписал закон о российском движении детей и молодежи и закон, позволяющий признавать «иноагентами» без иностранного финансирования.

В апреле-июне россияне купили на бирже валюты на 400 миллиардов рублей. Это рекорд за последние три года

Жители России в период с апреля по июнь 2022 года скупили на бирже валюту на рекордные 400 миллиардов рублей, следует из обзора рисков финансовых услуг, опубликованного Центробанком России.

Согласно подсчетам ЦБ, за аналогичный период в предыдущие три года россияне покупали валюту в меньших объемах: на 50 миллиардов рублей в 2019 году, на 200 миллиардов рублей в 2020‑м, на 300 миллиардов рублей – в 2021‑м.

Также «незначительные» покупки валюты совершали нерезиденты из дружественных стран.

Практически единственными продавцами валюты на российском рынке во втором квартале 2022 года стали крупные банки. В основном они продавали валюту клиентов-экспортеров. Всего с апреля по июнь крупнейшие российские банки продали на бирже долларов США и евро на два триллиона рублей.

Взгляд в будущее России: В Беларуси предложили ограничивать выезд граждан из страны в «интересах национальной безопасности»

Правительство Беларуси разработало законопроект, уточняющий порядок выезда из страны. На документ, который рассмотрят на осенней сессии парламента, обратило внимание издание «Зеркало».

Согласно поправкам, Комитет государственной безопасности Беларуси сможет ограничить выезд из страны не только гражданам, состоящим на профилактическом учете, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности». Такой запрет может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию, в законопроекте не уточняется.

Также выезд из Беларуси будет запрещен гражданам, в отношении которых заведены административные дела по «правонарушениям против порядка управления». Ранее запрет распространялся только на людей, уже получивших административные штрафы и не оплативших их.

Для сотрудников силовых органов республики, а также вооруженных сил Беларуси выезд из страны будет разрешен только по согласованию с их руководством.

В России заблокировано более пяти тысяч сайтов из-за военной цензуры

Количество сайтов, заблокированных из-за военной цензуры в России, достигло 5300, подсчитала общественная организация «Роскомсвобода».

В результате мониторинга реестра запрещенной информации «Роскомсвобода» обнаружила, что основным инициатором блокировок стала Генеральная прокуратура РФ. Однако в последнее время решение о блокировке сайтов, содержащих любые материалы, связанные с Украиной, принадлежит региональным судам.

Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, от российской нефти – с 31 декабря

ФРГ перестанет закупать российский уголь с 1 августа 2022 года, российскую нефть – с 31 декабря 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters. По словам Кукиса, на Россию приходилось 40% поставок угля и 40% поставок нефти в Германию.

«Любой, кто знает историю нефтепровода «Дружба», который был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости – дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – сказал Кукис.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского угля в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций. Он начнет действовать с 10 августа.

Частичный запрет на поставки российской нефти был согласован странами ЕС в конце мая, в рамках шестого пакета санкций. Эмбарго распространяется на поставки нефти по морю (при этом Германия и Польша прекратят закупать нефть по трубопроводу «Дружба») и вступит в силу в конце 2022 года.

В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что поставки угля из России будут прекращены летом, а нефти – до конца года, но точных дат не назвал.

Полиция в Туве раскрыла махинации с землёй и маткапиталом

В Туве сотрудники полиции выявили хищение муниципального имущества с причинением ущерба в особо крупном размере.

По данным пресс-службы МВД республики, с ноября 2017 по апрель 2021 года работники кредитного кооператива предоставляли в Росреестр неверные выписки из хозяйственных книг администраций восьми районов для незаконного оформления права собственности на земли на подставных лиц. В последующем земли использовались для заключения займов под материнский капитал.

«В результате данных противоправных действий муниципалитетам республики причинен материальный ущерб в сумме 2 682 830,61 рублей, что является особо крупным размером», – отметили в ведомстве.

К настоящему времени задержана одна из фигуранток – 38-летняя местная жительница. Поиски её соучастников продолжаются. Правоохранители также провели обыски в офисе кооператива, изъяты документация и техника.

Житель Тувы надругался над четырёхлетней дочерью

В Туве будут судить 42-летнего местного жителя, который сейчас обвиняется в действиях сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенных в отношении своей четырехлетней дочери.

По версии следствия, тяжкое преступление имело место 15 марта этого года. Днем пьяный мужчина, воспользовавшись тем, что супруга находилась на работе, совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Тыве заверили, что следствие собрало достаточно доказательств вины фигуранта расследования, в связи с чем обвинительное заключение утверждено и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.