    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-07-2022 #1[ru]

«Единственное, что есть у Путина – это ядерная бомба. Но в случае её применения это будет уже катастрофа для всех. В общем, это примерно то же самое, что крепко подвыпивший мужчина с гранатой в набитом людьми автобусе. Как вот тут с ним себя вести?..» – Дмитрий Орешкин

Аноним, 13-07-2022 #3[ru]

«Эмпатия – главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает [Роскомнадзор]» – Олег Куваев. Когда голос поколения, коим, без сомнений, является Масяня, восстаёт против режима, можно сделать определённые выводы.

Аноним, 13-07-2022 #6[ru]

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Вся страна уже в курсе, что будет производиться крупноузловая сборка китайских авто. Один он только не знает.

Аноним, 15-07-2022 #9[ru]

«Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали» – сказал Путин. Ну да. Завалим Украину трупами, зальём кровью! И тогда она – наша! Но уже без нацизма и милитаризма.

Аноним, 15-07-2022 #10[ru]

Однако «мы не отказываемся и от мирных переговоров». И что это значит? Путин предлагает Украине перемирие?

Аноним, 15-07-2022 #11[ru]

Интересно, а как из этой ж... выбираться?

Аноним, 15-07-2022 #12[ru]

Путин услышал от кого-то, что Запад хочет Россию «победить на поле боя». И кто же ему это нашептал на ухо? Шойгу? Рогозин? Или Патрушев? А по мне, так и слушать никого не надо. Читайте, что о спецоперации пишут СМИ: «Новая Каховка, Херсонская область. Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста «двухсотых», около 200 «трёхсотых», половина из которых – тяжёлые. Организованы срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых. Кроме этого: не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам... В общем, мы ещё не начинали, а они что – начали?

Аноним, 15-07-2022 #13[ru]

Путин заявил, что готов к новым переговорам с Зеленским. И согласен на перемирие.

Аноним, 15-07-2022 #14[ru]

13й, ну да. Пока будет перемирие, пиндосы вооружат Зеленского до зубов. Замучаешься «мириться».

Аноним, 15-07-2022 #15[ru]

Да они и так вооружают, хотя Шойгу пообещал поступающее с Запада оружие считать «законными целями», подлежащими уничтожению. Заявить то заявил, а Хаймарсы долбят Донбасс, не обращая внимания на угрозы Шойгу.

Аноним, 13-07-2022 #1[ru]

Как теперь шутят, не спешите выбрасывать старые микросхемы (телефоны, компьютеры и т.д.) – возможно скоро их будут принимать, как макулатуру и стеклотару. Другого «импортозамещения» у них для нас нет...

Аноним, 15-07-2022 #2[ru]

«Как же эти твари икру-то мечут?» – а это случаем не тувинский министр сельского хозяйства Ондар такие глупые вопросы задаёт?

Аноним, 15-07-2022 #3[ru]

2й, нет, это не Ондар. Наш министр – специалист по части конопли.

Аноним, 13-07-2022 #2[ru]

Власть в стране захватили орки, которые умеют только крушить, ломать, убивать, сажать, грабить и насиловать. Единственная экономика в их понимании – это ГУЛАГ. Поэтому они не представляют себе, как еще можно заставить работать экономику. Скоро пересажают всех более-менее грамотных специалистов, остальные сбегут, пока границы не закрыты, как в Беларуси. Вот тогда у нас начнется «Венесуэла»! Или любимый большинством Советский союз, но только в худшей версии из возможных.

Аноним, 13-07-2022 #3[ru]

Судя по сводкам с фронта, самой опасной профессией в последние дни стала профессия кладовщика на складах Минобороны России.

Аноним, 14-07-2022 #6[ru]

Задачи, поставленные КШВ, незамедлительно выполняются Матпаевной и Брокертом.

Аноним, 14-07-2022 #7[ru]

А что это за история девочки-сироты и Брокерта, которую он взял, так сказать, под свое крыло, а она в благодарность начала распространять его фото, где он запечатлён нудистом?

Аноним, 15-07-2022 #9[ru]

Чпокерт специализируется по азиатским женщинам и девушкам. Такие у него предпочтения...

Аноним, 15-07-2022 #10[ru]

Ховалыгу нужно организованно провести городские выборы, поставить своего мэра, отчитаться перед Кремлём и зачистить правительство Тувы от караооловского наследия.

Аноним, 15-07-2022 #11[ru]

Ховалыг слаб духом. Кара-ооловское наследие ему не по зубам.

Аноним, 15-07-2022 #12[ru]

ФСБ зачищает криминальное наследие Карлика. Ховалыгу нужно зачистить правительство от жуликов и воров.

Аноним, 15-07-2022 #13[ru]

Странно как-то: толковый экономист подсказывает, как можно поднять экономику республики, а на его советы в правительстве наплевали. Интересно, а что тогда им в правительстве необходимо? Они, похоже, в подъёме экономики и не заинтересованы.

Аноним, 15-07-2022 #14[ru]

У Ховалыга кишка слаба. Посмотрите, кто вокруг него сгруппировался: Крапивин, Тунёв, Уюсов, Богусов, Чульдум и Доржу. Все они, кроме Чульдума – из караооловской компании «талантливых предпринимателей», присосавшихся к бюджету. И вы думаете, он откажется от дружбы с ними? Ну да, откажется. Если других таких же найдёт.

Аноним, 16-07-2022 #16[ru]

Брокерту поздно теперь оправдываться, вся его натура и деяния теперь вскрылись наружу. В чьём он лагере находится и на кого работает теперь ни для кого не секрет. Да и его нескромные шалости подвели его конкретно. А казался таким примерным семьянином и паинькой!... Однако все тайное становится явью. И этот завуалированный мерзавец открыл все свои карты.

Аноним, 17-07-2022 #18[ru]

Чпокерт по выходным завлекает молоденьких девушек своим пением в одном местном караоке-баре. Так сказать, молодится дедушка...

Аноним, 13-07-2022 #2[ru]

«В России увеличилось число детских самоубийств» – и это было еще до 24 февраля. По итогам 2022 года вряд ли будут улучшения с учетом того, что светлого будущего уже нет и не будет... По всем опросам молодежь против войны, но старичьё, засевшее во всех властных кабинетах, хочет утащить в могилу с собой всех своих детей и внуков. Если Россия каким-то образом переживет этот ужас, то в следующей Конституции надо закрепить в неизменяемых статьях запрет на работу на руководящих должностях лицам, старше 65 лет. Ну, или как минимум, без справки от психиатра...

Аноним, 15-07-2022 #3[ru]

... «Больше половины этой суммы получат военные»... Добыча нефти и газа падает, промышленность во всех отраслях падает, малый бизнес закрывается или уходит в подполье. Если все деньги будут уходить, то кто же будет зарабатывать деньги для них? Напечатаем что ли? А еще через год что будет?

Аноним, 13-07-2022 #1[ru]

Вот это хорошая идея – освободить сельхозпроизводителей (в первую очередь мелких фермеров) от всех налогов. Плюс субсидии на электроэнергию, на топливо и доступные возможности для сбыта своей продукции.

Аноним, 15-07-2022 #2[ru]

Если селянам не помогать, как предлагает Салчак, нам сельское хозяйство республики не поднять.

Аноним, 15-07-2022 #3[ru]

Нынче такая засуха, что даже у Оюна, наверное, урожай будет скромным. Но правительство ничем фермерам не помогает. Им не до того – они деньги ИПСЭР по карманам рассовывают.

Аноним, 15-07-2022 #4[ru]

Министром экономики у нас работает пацан по фамилии Сат. Амбиций много, а толку – ноль. И зачем Ховалыгу такой министр? Взял бы лучше Салчака. Или хотя бы советником.

Аноним, 13-07-2022 #1[ru]

Единственное, что у Путина идет «по плану», это повышение тарифов и цен. Вот уж действительно «мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали». В этой части его возможности безграничны...

Аноним, 13-07-2022 #1[ru]

Интересно, кто вообще возбудил это дело и зачем? Наверное, все-таки был план посадить Кара-оола, но что-то сорвалось. Кто прикрыл Кара-оола?

Аноним, 14-07-2022 #2[ru]

На этого Сылдыса ещё десятки объектов недвижимости и земельных участков записано. Так сказать, добрый начальник подарил за хорошую службу...

Аноним, 14-07-2022 #4[ru]

На многих так называемых Сылдысов, Чигденов и Чудаков оформлены многочисленные квартиры, коттеджи, земельные участки, дорогие автомобили и т.д.

Аноним, 15-07-2022 #5[ru]

При КШВ растащили всю республику по винтикам. На таких вот водил, помощников и горе-племянников оформлено все это добро. Аттракцион неслыханной жадности. В Китае, наверное, за это расстреляли бы давно, за такие хищения!

Аноним, 15-07-2022 #7[ru]

Всем известно, что водитель Кара-оола – лишь временное убежище для имущества, которое перейдёт к самому Кара-оолу. Просто у нас МВД и ФСБ «мышей не ловят». А прокурор Дябкин их прикрывает.

Аноним, 15-07-2022 #8[ru]

Так и надо этому Сылдысу: зачем разрешил на себя оформлять казённое имущество? Пусть теперь отвечает. Только и Кара-оола тоже нужно привлекать.

Аноним, 15-07-2022 #9[ru]

Привлекать Кара-оола у прокуратуры, МВД и ФСБ кишка тонка. Они лучше трёх сылдысов посадят и отчитаются «наверх» – мол, трудимся с мошенниками, не покладая рук!

Аноним, 15-07-2022 #10[ru]

ОВТ доиграется – шлёпнет её Карлик!

Аноним, 15-07-2022 #11[ru]

№10, да он уже пытался её посадить, да промахнулся. Конвиз со своими адвокатами всё поотменял. И её в итоге оправдали.

Аноним, 15-07-2022 #12[ru]

Этот Кара-оол – такая свинья! Покалечил охранника боулинг-клуба, все документы похерил, зачистил своё прошлое, а потом подал в суд на Топчаевну. Мол, оклеветала меня! На самом деле я никого не калечил! Кстати, и прокуратура тоже встала на сторону Кара-оола. Но у них ничего не вышло.

Аноним, 15-07-2022 #13[ru]

Все, кто работал с Кара-оолом, теперь могут попасть под домоклов меч репрессий.

Аноним, 15-07-2022 #14[ru]

Ну и что? Не надо было связываться с Карликом и воровать для него! Так им и надо!

Аноним, 15-07-2022 #15[ru]

Очередной Сылдыс разъезжает по городу на новеньком БМВ Х6 и думает, что поймал Бога за бороду

Аноним, 16-07-2022 #16[ru]

У ШВК все так называемые сылдысы на дорогих авто разъезжают.

Аноним, 16-07-2022 #17[ru]

Ладно, если там Чигден воровал из общака – понятно, за что его на нары. А вот Сылдыс – это же просто Зиц-председатель по факту. Его просто поимели как следует – и кинули!

Аноним, 17-07-2022 #18[ru]

Наивные сылдысы полагают, что им что то «отвалится» от всего этого богатства, которое на них записано. А хрена лысого! Даже ветераны боевого братства были разочарованы, когда им сказали хозяева этих сылдысов, что за все нужно платить. Так что хрен им, а не земельные участки – кинули даже ветеранов «Боевого братства». А тут какие-то сылдысы...

Аноним, 17-07-2022 #19[ru]

На самом деле и Сылдыс и Манукян – это два сапога пара. Один оформлял на себя для придержания земельные участки, квартиры, дорогие автомобили, другой покупал и дарил эти дорогие автомобили в знак благодарности. А когда настало время «разбора полётов», то и Сылдыса и Манукяна попросту слили в унитаз. И что-то их общий бывший покровитель не спешит им на помощь...