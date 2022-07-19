Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 13-07-2022 #1[ru]
«Единственное, что есть у Путина – это ядерная бомба. Но в случае её применения это будет уже катастрофа для всех. В общем, это примерно то же самое, что крепко подвыпивший мужчина с гранатой в набитом людьми автобусе. Как вот тут с ним себя вести?..» – Дмитрий Орешкин
Аноним, 13-07-2022 #3[ru]
«Эмпатия – главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает [Роскомнадзор]» – Олег Куваев. Когда голос поколения, коим, без сомнений, является Масяня, восстаёт против режима, можно сделать определённые выводы.
Аноним, 13-07-2022 #6[ru]
Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Вся страна уже в курсе, что будет производиться крупноузловая сборка китайских авто. Один он только не знает.
Аноним, 15-07-2022 #9[ru]
«Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали» – сказал Путин. Ну да. Завалим Украину трупами, зальём кровью! И тогда она – наша! Но уже без нацизма и милитаризма.
Аноним, 15-07-2022 #10[ru]
Однако «мы не отказываемся и от мирных переговоров». И что это значит? Путин предлагает Украине перемирие?
Аноним, 15-07-2022 #11[ru]
Интересно, а как из этой ж... выбираться?
Аноним, 15-07-2022 #12[ru]
Путин услышал от кого-то, что Запад хочет Россию «победить на поле боя». И кто же ему это нашептал на ухо? Шойгу? Рогозин? Или Патрушев? А по мне, так и слушать никого не надо. Читайте, что о спецоперации пишут СМИ: «Новая Каховка, Херсонская область. Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста «двухсотых», около 200 «трёхсотых», половина из которых – тяжёлые. Организованы срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых. Кроме этого: не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам... В общем, мы ещё не начинали, а они что – начали?
Аноним, 15-07-2022 #13[ru]
Путин заявил, что готов к новым переговорам с Зеленским. И согласен на перемирие.
Аноним, 15-07-2022 #14[ru]
13й, ну да. Пока будет перемирие, пиндосы вооружат Зеленского до зубов. Замучаешься «мириться».
Аноним, 15-07-2022 #15[ru]
Да они и так вооружают, хотя Шойгу пообещал поступающее с Запада оружие считать «законными целями», подлежащими уничтожению. Заявить то заявил, а Хаймарсы долбят Донбасс, не обращая внимания на угрозы Шойгу.
Свежий анекдот
Аноним, 13-07-2022 #1[ru]
Как теперь шутят, не спешите выбрасывать старые микросхемы (телефоны, компьютеры и т.д.) – возможно скоро их будут принимать, как макулатуру и стеклотару. Другого «импортозамещения» у них для нас нет...
Аноним, 15-07-2022 #2[ru]
«Как же эти твари икру-то мечут?» – а это случаем не тувинский министр сельского хозяйства Ондар такие глупые вопросы задаёт?
Аноним, 15-07-2022 #3[ru]
2й, нет, это не Ондар. Наш министр – специалист по части конопли.
Можно ли поднять страну с помощью репрессий?
Аноним, 13-07-2022 #2[ru]
Власть в стране захватили орки, которые умеют только крушить, ломать, убивать, сажать, грабить и насиловать. Единственная экономика в их понимании – это ГУЛАГ. Поэтому они не представляют себе, как еще можно заставить работать экономику. Скоро пересажают всех более-менее грамотных специалистов, остальные сбегут, пока границы не закрыты, как в Беларуси. Вот тогда у нас начнется «Венесуэла»! Или любимый большинством Советский союз, но только в худшей версии из возможных.
Аноним, 13-07-2022 #3[ru]
Судя по сводкам с фронта, самой опасной профессией в последние дни стала профессия кладовщика на складах Минобороны России.
Аноним, 14-07-2022 #6[ru]
Задачи, поставленные КШВ, незамедлительно выполняются Матпаевной и Брокертом.
Аноним, 14-07-2022 #7[ru]
А что это за история девочки-сироты и Брокерта, которую он взял, так сказать, под свое крыло, а она в благодарность начала распространять его фото, где он запечатлён нудистом?
Аноним, 15-07-2022 #9[ru]
Чпокерт специализируется по азиатским женщинам и девушкам. Такие у него предпочтения...
Аноним, 15-07-2022 #10[ru]
Ховалыгу нужно организованно провести городские выборы, поставить своего мэра, отчитаться перед Кремлём и зачистить правительство Тувы от караооловского наследия.
Аноним, 15-07-2022 #11[ru]
Ховалыг слаб духом. Кара-ооловское наследие ему не по зубам.
Аноним, 15-07-2022 #12[ru]
ФСБ зачищает криминальное наследие Карлика. Ховалыгу нужно зачистить правительство от жуликов и воров.
Аноним, 15-07-2022 #13[ru]
Странно как-то: толковый экономист подсказывает, как можно поднять экономику республики, а на его советы в правительстве наплевали. Интересно, а что тогда им в правительстве необходимо? Они, похоже, в подъёме экономики и не заинтересованы.
Аноним, 15-07-2022 #14[ru]
У Ховалыга кишка слаба. Посмотрите, кто вокруг него сгруппировался: Крапивин, Тунёв, Уюсов, Богусов, Чульдум и Доржу. Все они, кроме Чульдума – из караооловской компании «талантливых предпринимателей», присосавшихся к бюджету. И вы думаете, он откажется от дружбы с ними? Ну да, откажется. Если других таких же найдёт.
Аноним, 16-07-2022 #16[ru]
Брокерту поздно теперь оправдываться, вся его натура и деяния теперь вскрылись наружу. В чьём он лагере находится и на кого работает теперь ни для кого не секрет. Да и его нескромные шалости подвели его конкретно. А казался таким примерным семьянином и паинькой!... Однако все тайное становится явью. И этот завуалированный мерзавец открыл все свои карты.
Аноним, 17-07-2022 #18[ru]
Чпокерт по выходным завлекает молоденьких девушек своим пением в одном местном караоке-баре. Так сказать, молодится дедушка...
Коротко
Аноним, 13-07-2022 #2[ru]
«В России увеличилось число детских самоубийств» – и это было еще до 24 февраля. По итогам 2022 года вряд ли будут улучшения с учетом того, что светлого будущего уже нет и не будет... По всем опросам молодежь против войны, но старичьё, засевшее во всех властных кабинетах, хочет утащить в могилу с собой всех своих детей и внуков. Если Россия каким-то образом переживет этот ужас, то в следующей Конституции надо закрепить в неизменяемых статьях запрет на работу на руководящих должностях лицам, старше 65 лет. Ну, или как минимум, без справки от психиатра...
Аноним, 15-07-2022 #3[ru]
... «Больше половины этой суммы получат военные»... Добыча нефти и газа падает, промышленность во всех отраслях падает, малый бизнес закрывается или уходит в подполье. Если все деньги будут уходить, то кто же будет зарабатывать деньги для них? Напечатаем что ли? А еще через год что будет?
Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 4
Аноним, 13-07-2022 #1[ru]
Вот это хорошая идея – освободить сельхозпроизводителей (в первую очередь мелких фермеров) от всех налогов. Плюс субсидии на электроэнергию, на топливо и доступные возможности для сбыта своей продукции.
Аноним, 15-07-2022 #2[ru]
Если селянам не помогать, как предлагает Салчак, нам сельское хозяйство республики не поднять.
Аноним, 15-07-2022 #3[ru]
Нынче такая засуха, что даже у Оюна, наверное, урожай будет скромным. Но правительство ничем фермерам не помогает. Им не до того – они деньги ИПСЭР по карманам рассовывают.
Аноним, 15-07-2022 #4[ru]
Министром экономики у нас работает пацан по фамилии Сат. Амбиций много, а толку – ноль. И зачем Ховалыгу такой министр? Взял бы лучше Салчака. Или хотя бы советником.
Правительство Тувы рассказало о росте тарифов на ЖКУ
Аноним, 13-07-2022 #1[ru]
Единственное, что у Путина идет «по плану», это повышение тарифов и цен. Вот уж действительно «мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали». В этой части его возможности безграничны...
Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола?
Аноним, 13-07-2022 #1[ru]
Интересно, кто вообще возбудил это дело и зачем? Наверное, все-таки был план посадить Кара-оола, но что-то сорвалось. Кто прикрыл Кара-оола?
Аноним, 14-07-2022 #2[ru]
На этого Сылдыса ещё десятки объектов недвижимости и земельных участков записано. Так сказать, добрый начальник подарил за хорошую службу...
Аноним, 14-07-2022 #4[ru]
На многих так называемых Сылдысов, Чигденов и Чудаков оформлены многочисленные квартиры, коттеджи, земельные участки, дорогие автомобили и т.д.
Аноним, 15-07-2022 #5[ru]
При КШВ растащили всю республику по винтикам. На таких вот водил, помощников и горе-племянников оформлено все это добро. Аттракцион неслыханной жадности. В Китае, наверное, за это расстреляли бы давно, за такие хищения!
Аноним, 15-07-2022 #7[ru]
Всем известно, что водитель Кара-оола – лишь временное убежище для имущества, которое перейдёт к самому Кара-оолу. Просто у нас МВД и ФСБ «мышей не ловят». А прокурор Дябкин их прикрывает.
Аноним, 15-07-2022 #8[ru]
Так и надо этому Сылдысу: зачем разрешил на себя оформлять казённое имущество? Пусть теперь отвечает. Только и Кара-оола тоже нужно привлекать.
Аноним, 15-07-2022 #9[ru]
Привлекать Кара-оола у прокуратуры, МВД и ФСБ кишка тонка. Они лучше трёх сылдысов посадят и отчитаются «наверх» – мол, трудимся с мошенниками, не покладая рук!
Аноним, 15-07-2022 #10[ru]
ОВТ доиграется – шлёпнет её Карлик!
Аноним, 15-07-2022 #11[ru]
№10, да он уже пытался её посадить, да промахнулся. Конвиз со своими адвокатами всё поотменял. И её в итоге оправдали.
Аноним, 15-07-2022 #12[ru]
Этот Кара-оол – такая свинья! Покалечил охранника боулинг-клуба, все документы похерил, зачистил своё прошлое, а потом подал в суд на Топчаевну. Мол, оклеветала меня! На самом деле я никого не калечил! Кстати, и прокуратура тоже встала на сторону Кара-оола. Но у них ничего не вышло.
Аноним, 15-07-2022 #13[ru]
Все, кто работал с Кара-оолом, теперь могут попасть под домоклов меч репрессий.
Аноним, 15-07-2022 #14[ru]
Ну и что? Не надо было связываться с Карликом и воровать для него! Так им и надо!
Аноним, 15-07-2022 #15[ru]
Очередной Сылдыс разъезжает по городу на новеньком БМВ Х6 и думает, что поймал Бога за бороду
Аноним, 16-07-2022 #16[ru]
У ШВК все так называемые сылдысы на дорогих авто разъезжают.
Аноним, 16-07-2022 #17[ru]
Ладно, если там Чигден воровал из общака – понятно, за что его на нары. А вот Сылдыс – это же просто Зиц-председатель по факту. Его просто поимели как следует – и кинули!
Аноним, 17-07-2022 #18[ru]
Наивные сылдысы полагают, что им что то «отвалится» от всего этого богатства, которое на них записано. А хрена лысого! Даже ветераны боевого братства были разочарованы, когда им сказали хозяева этих сылдысов, что за все нужно платить. Так что хрен им, а не земельные участки – кинули даже ветеранов «Боевого братства». А тут какие-то сылдысы...
Аноним, 17-07-2022 #19[ru]
На самом деле и Сылдыс и Манукян – это два сапога пара. Один оформлял на себя для придержания земельные участки, квартиры, дорогие автомобили, другой покупал и дарил эти дорогие автомобили в знак благодарности. А когда настало время «разбора полётов», то и Сылдыса и Манукяна попросту слили в унитаз. И что-то их общий бывший покровитель не спешит им на помощь...
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