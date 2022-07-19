    Обзор прессы

ТОЛЬКО ЖИТЬ В ЭТУ ПОРУ ПРЕКРАСНУЮ НЕ ПРИДЁТСЯ НИ МНЕ, НИ ТЕБЕ

«ТП» вернулась к теме борьбы с сажей в столице Тувы. Главная проблема – сжигание угля Каа-Хемского угольного разреза и замена его на другой источник энергии. Причина публикации – «эксперимент в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который проводится в России. В настоящее время он проходит «в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите». Кызыл в этот список почему-то не попал, хотя по загрязнённости сажей ему нет равных не только в Сибири, но и в целом в стране.

Впрочем, выпадание столицы Тувы из этого эксперимента вполне объяснимо – бывший глава республики Кара-оол в основном занимался личным обогащением, поэтому экология Кызыла его мало интересовала. Он исходил из соображения, что «приятно затопить печь берёзовыми дровишками, попивая чай с варением, слушать, как они трещат и греться в этой уютной обстановке». Но это счастье доступно, «если жить в маленькой деревне, а не в городе, где тысячи домовладений топятся не дровами, а углём».

Не секрет, что «для Кызыла «дымовая завеса» из сажи и смога стала настоящей бедой. Она окутывает горожан с осени до весны. Этой проблеме не один год и даже не одно десятилетие». А всё потому, что глава республики Кара-оол настолько был равнодушен к этому, что даже не удосужился шевельнуть пальцем, чтобы чиновники его правительства занялись этой проблемой. Но пришёл новый руководитель, и вдруг оказалось, что особых препятствий для вхождения Тувы в программу «Чистый воздух» нет. Просто необходимо подготовить некоторые документы, составить которые не представляет особого труда. В рамках программы «региональные власти должны подготовить сводные расчёты по выбросам в атмосферу». И вот итог – «с 1 сентября 2023 года» Кызыл станет участником программы. Так что «у самого густонаселённого города Тувы появился шанс избавиться от масштабного задымления и улучшить свою экологию». Теперь «в Минприроды РФ ожидают, что дома переведут с дровяного и угольного отопления на газовое и электрическое».

Правда, тревожит то, что на газовое отопление ничего переводить пока не собираются. Власти предполагают: «В 2023 году в виде эксперимента появляется возможность подключить к электрическому обогреву около 14 тысяч домовладений». Всего, считают там, «на полный же переход от угля к электричеству уйдёт не менее 5 лет», поскольку для этого «потребуется реконструкция сетей и модернизация электрооборудования». И мало кто думает о том, что уже сейчас необходимо прорабатывать вопрос «газификации, чтобы у потребителя был выбор – электричество или газ». А выбор тут простой – отопление газом для населения будет в разы дешевле, чем отопление электричеством, поскольку в Туве стоимость электроэнергии в семь (!) раз дороже, чем в соседней Иркутской области. К тому же Тува (и в том числе – Кызыл) отличаются чрезвычайно высокой аварийностью. Так что «электрофицированные граждане Кызыла» после того, как перейдут с угля на электричество, могут запросто оказаться без электроснабжения на час, сутки и даже недели. И тогда они завоют почище, чем этой зимой выли те, кто остался без угля в связи с кампанией властей по снижению цен на уголь для населения. Так что в этом случае заявление о том, что «реализация этого проекта позволит Кызылу задышать полной грудью и даже зимой горожане смогут наслаждаться более свежим воздухом, чем сейчас», может показаться просто издёвкой. А если к тому же стоимость потраченного на отопление жилого дома электричества вырастит в разы, люди скажут властям «до свидания!» на ближайших же выборах.

К тому же следует иметь в виду, что для реализации такого проекта республике необходимо осуществить «строительство линии 200 кВ» и возвести «подстанции 110 кВ». На всё это, по прикидке управляющего директора АО «Тываэнерго» Лукина, потребуется «вложений на сумму не менее чем в 6,5 млрд. рублей». Почти столько же, сколько на газификацию всей республики. И всё для того, чтобы увеличить потребление электричества Тувой «в два, а то и три раза». Как говорится, овчинка выделки не стоит. Если же эти деньги потратить на газификацию Кызыла, то население получит надёжный стабильный и во много раз более дешёвый источник энергии для отопления домовладений. Получается, это не столько проект «Чистый воздух», сколько создание лазейки под видом решения экологических проблем профинансировать жуликов из «Туваэнерго» за счёт бюджета на «6,5 млрд. рублей». Они и так уже умудрились при восьмикратных тарифах на свет обанкротить энергоснабжающую организацию, функция которой состояла лишь в том, чтобы выписывать счета и принимать оплату.

Но тувинские энергетики уже закусили удила в ожидании бюджетных вливаний и планируют за счёт бюджета «реконструкцию сетей в микрорайоне «Спутник», на Правом берегу, в Вавилинском затоне, а потом и оставшейся части Кызыла». Так что после этого многие жители столицы столкнутся с дилеммой: либо топить углём, либо переплачивать за электричество втрое с опасением сутками и неделями вообще сидеть без света и тепла.

Все эти вопросы могла бы снять газификация Кызыла, заявленная Ховалыгом при вступлении в должность. Но, судя по всему, об этом в правительстве Тувы уже забыли. Как говорится, ради красного словца...

ТУВЕ ХВАСТАТЬСЯ НЕЧЕМ?

Произошло грандиозное событие – в результате манипуляции цифрами «республика поднялась на 83-е место» по некоторым показателям среди регионов страны. До этого она занимала 84-е. С этим экономическим рывком можно поздравить главу правительства Ховалыга, его первого заместителя по экономике Брокерта и министра экономики Сата.

«Составители рейтинга отмечают, в частности, рост оборота розничной торговли, численности занятых в экономике, увеличение доходов консолидированного бюджета. Позитивные сдвиги произошли и в социальной сфере – наметилась тенденция на сокращение уровня безработицы и бедности, выросла ожидаемая продолжительность жизни». Это «рывок» лишний раз подчёркивает, насколько Тува отстаёт от других регионов страны. А хвастаться здесь нечем: «Тува по-прежнему остаётся в десятке аутсайдеров».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЮРЕМНЫЙ РАЙ!

Наши тувинские тюремщики – самые активные пиарщики в республике. Они обязательно раз в неделю выступают в СМИ, где расхваливают свою работу и пытаются доказать, что тюрьма – это самое безопасное и привлекательное место для жизни гражданина России, где он чувствует себя свободно, сыто в кругу добросердечных охранников. На этот раз в порыве самовосхваления были замечены «помощник начальника УФСИН РФ по РТ полковник Андрей Хоменко и уполномоченный по правам человека в Туве Александр Адыгбай». Вертухаи с большим воодушевлением рассказали журналисту «ТП» о том, как вольно дышит заключённый под их приветливым взором. И как им приятно находиться среди зеков, которые в них души не чают.

К примеру, Хоменко без робости и без запинки заявил: «Права человека – для нас не пустой звук». Для сотрудников ФСИНа «защита чести, достоинства, конституционных прав и свобод – это один из признаков цивилизованного общества». Лично он считает, что «если человек находится в заключении, то это не делает его не гражданином: он так же находится под опекой закона и конституции РФ». Мало того: «сотрудники УФСИН РФ по РТ трудятся в связке с правозащитными организациями и уполномоченными по правам человека». Хоменко работа тюремщика нравится. Поскольку она «требует постоянной готовности оказать помощь». А помогать другим – его святая обязанность, долг и желание. Всем: «как коллегам, так и людям, содержащимся в местах лишения свободы». Причём делает это Хоменко, если ему верить, не за мзду, а даром. То есть – безвозмездно! А всё потому, что он, «помимо правовой защиты заключённых, стоит на страже интересов коллег и сослуживцев». Вот, понимаете, такой молодец!

Адыгбай «уже более 3 месяцев на должности уполномоченного по правам человека в Туве». К нему «поступило более 20 обращений от заключённых». «Законность и правомерность всегда должны иметь главенствующее положение в XXI веке» – искренне уверен Александр Мижит-оолович». Мало того, он «также следит за судьбой земляков, которые находятся в заключении за пределами Тувы». Видать, там их насилуют тамошние тюремщики не просто так, а с его соизволения. А он всё равно «рад, что удалось помочь жителю Тувы».

ПУСТИЛИ ДУНЬКУ В СМОЛЕНСК

Как сообщается на сайте Совета Федерации, «в Смоленской области состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам». А поскольку сенатору от Тувы Д.Оюн всё равно нечего делать, она скаталась и туда. Хотя тема «Динамичное развитие приграничных субъектов Российской Федерации в контексте современных внешнеполитических реалий» никак её не касается. И даже более того, малоинтересна для Тувы, где международная торговля находится в зачаточном состоянии и проблем с пограничным переходом не наблюдается. Но Дивановне, видимо, очень хотелось что-нибудь публично прокукарекать, и она заявилась в Смоленск. А поскольку она в таких вопросах разбирается, наверное, не больше, чем свинья в апельсинах, она с многозначительным видом произнесла: бизнес-опыт таможенной деятельности в Беларуси «можно использовать при создании аналогичной инфраструктуры рядом с АПП Хандагайты-Боршоо». Какая существует связь между западной границей с Евросоюзом и южной – с Монголией, Дивановна не разъяснила.

Особенность границы Беларуси состоит в напряжённом темпе работы таможенников и соседством с враждебной страной. Монголия, насколько известно, ни тем, ни другим не отличается. А сморозила Дивановна эту глупость просто от того, что сама далеко не умна. Но всегда старается чем-нибудь отметиться. Просто так. Чтобы не забыли. А вообще-то, если разобраться, такие появления нашей землячки на больших форумах, да ещё с таким шокирующими заявлениями, можно расценивать как дискредитацию Тувы в глазах общественности. Как известно, девушку вывести из деревни можно. А вот деревню из девушки – далеко не всегда.

ВУЗ И ПРОИЗВОДСТВО – РАК И ЩУКА

Как известно, в Кызыле имеется университет. Он специализируется на выпуске специалистов с высшим образованием. В том числе сельскохозяйственного профиля. Как сообщает ежедневник, «на сельскохозяйственном факультете состоялся Кадровый форум агропромышленного комплекса Тувы», на котором «представители ТувГУ, Минсельхоза региона, сотрудники управлений сельского хозяйства в районах и выпускники сельскохозяйственного факультета» обсудили проблемы сельхозобразования. Как оказалось, «в этом году из ТувГУ выпустились 980 человек. Сельскохозяйственный факультет окончили 76 специалистов: 14 ветеринаров, 15 агрономов, 26 ветеринарно-санитарных экспертов, 16 технологов». Особый успех в том, что «трое из них – с красным дипломом», хотя образование нашего ТувГУ, прямо скажем, не котируется.

При этом «зоотехников в этом году среди выпускников нет. Но они востребованы». Министр Ондар это не скрывает: «Нам нужны технологи, зоотехники, зооинженеры, агрономы, ветеринары». Однако их почему-то на выпуске университета нет. Это говорит о том, что университет никак не корректирует свои планы с потребностью народного хозяйства в специалистах. Тогда зачем нам такой университет? Мало того, что он, как правило, готовит весьма посредственных специалистов, так ещё и тех, кто нужен, не выпускает вовсе. Хотя формально считается, что «сотрудничает с региональным Минсельхозом». Правда, как выяснилось, в настоящее время там, в огромном коллективе, «трудятся только 3 выпускника сельскохозяйственного факультета». Вот и получается, что университет готовит кадры, востребованность которых под вопросом. И возникает дилемма: «Специалистов-то мы готовим, главное, чтобы они потом нашли работу». А если готовить наобум, как сейчас, то выпускники вряд ли найдут себе работу по специальности.