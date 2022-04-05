    Обзор прессы

ЧУМАЗАЯ РОДИНА

Тувинской сажной зиме приходит конец, но её последствия ещё долго будут напоминать о том, каким воздухом мы дышим, и как городские службы убирают город зимой от чёрного снега. Вот и «ТП» решила вспомнить про закоренелую проблему уборки от снега и мусора. «Запоздалая, но неимоверно долгожданная весна, наконец-то, пришла в Туву», – констатирует автор публикации. Но тяжкое наследие зимы не отпускает: «в городах, деревнях и сёлах региона проклюнулись «подснежники». К сожалению, в данном случае «речь идёт не о прекрасных цветах, а о мусоре, который появился после таяния снежного покрова». И о нём вдруг вспомнили в правительстве Тувы: «31 марта Глава Тувы Владислав Ховалыг провёл совещания с главами муниципалитетов республики и поставил перед ними задачу – дать бой мусорной проблеме и решить её в кратчайшие сроки».

Конечно, решать вопрос уборки мусора – не уровень главы правительства региона. Он должен автоматически решаться руководителями муниципалитетов. Но Тува – отдельный очень специфический регион, где руководители «городов, деревень и сёл» даже в отхожие места по нужде ходят только по особым разрешениям главы региона. А тут целая кампания, финансируемая из федерального бюджета... Тут без личного указания Главы Тувы Владислава Ховалыга никто не смеет даже шага ступить – а вдруг это будет расценено неверно? Вдруг установка Центра по этому вопросу сменилась? Что тогда? Да, признаёт автор, «нет сомнений, что любой город или село обязаны следить за чистотой улиц, фасадов зданий, своевременно чистить дороги, территории парков и скверов. Всё это находится в сфере ответственности организаций жилищно-коммунального хозяйства». Однако «в прошлом году была осуществлена «перезагрузка» в сфере ЖКХ Тувы». И губернатор взял всю ответственность за чистоту региона на себя. В её рамках даже «обновили технику», и вроде как «наладили вывоз мусора». Только воз и ныне там – чище от того, что Ховалыг превратился в главного говночиста региона, не стало. Скорее, даже наоборот: руководители «городов, деревень и сёл» выпряглись и вообще не занимаются этой проблемой. Всё случилось точно так же, как в случае обеспечения дешёвым углём населения – стало ещё хуже. И теперь уже Ховалыг призывает руководителей «городов, деревень и сёл»: «с 1 апреля выйдем на наши улицы и площади, отремонтируем заборы, изгороди, палисадники и тротуары. Местным администрациям необходимо организовать весенние субботники». Он сурово приказал: «свои объекты должны привести в порядок дорожники, энергетики, производственные предприятия, госучреждения и предприниматели».

А в отношении столицы Тувы глава заявил: «Кызыл – это лицо республики, и оно должно быть чистым и опрятным». На что «столичный градоначальник Карим Сагаан-оол сообщил, что уже было проведено несколько массовых антимусорных мероприятий», на которых якобы плодотворно потрудилось «более 400 человек». Уже вывезено «на свалку свыше 55 кубометров бытовых отходов». Правда, найти свидетелей этакой «плодотворной» работы «более 400 человек» в нашем небольшом городе так никому и не удалось.

В ответ на призыв главы «Председатель администрации Тандинского района Алик Монгуш поделился с участниками совещания опытом по борьбе с загрязнением улиц и общественных пространств». Он сообщил, что им «был объявлен конкурс на самое чистое подворье и наиболее ухоженный участок». Скоро «по итогам месячника комиссия определит победителей и вручит им памятные подарки и призы». Ну вот, хоть что-то конкретное. На этом отчёт закончился, и глава Ховалыг пожелал всем участникам совещания «плодотворной работы». На том и расстались.

НИЩЕТУ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ

«22 марта состоялось первое заседание Совета при Главе Тувы». Сам «Совет призван обеспечить снижение уровня бедности населения к 2030 году». Конец работы ещё не очень близок, итоги деятельности Совета подводить рано, поэтому члены Совета смогли просто порассуждать на тему борьбы с бедностью в отдельно взятом регионе. Стартовые условия деятельности Совета весьма комфортные – Тува с численностью населения чуть более 300 тыс. человек по показателю бедности находится на последнем месте среди регионов РФ. Ниже падать некуда. Даже по официальным весьма заниженным статистическим данным в республике «за чертой бедности остаётся 103700 человек». О них подробно сообщил «начальник отдела федеральной службы статистики по РТ Буян Кужугет».

В 2020 году «доходы населения достигли 74,9 млрд., рублей, 30,5 млрд., из которых – это социальные выплаты». И только «3,9 млрд. руб. – от предпринимательской деятельности». В Туве «среднедушевой доход составил 18971 рубль». Чтобы понять, много это или мало, сообщил: это «в 1,9 раза ниже, чем российские показатели». «Доход ниже прожиточного минимума получали 31,7% от общего числа населения». За год он снизился «на 2,4% по сравнению с 2019 годом». И если двигаться дальше такими же темпами, среднероссийских показателей мы не достигнем даже и через 50 лет, поскольку «доля бедного населения республики превышает данные РФ в 2,6 раза». В чём мало кто сомневался, «60% малоимущих проживают на селе, где средний доход на одного члена семьи составляет 7074 рубля». Это – результат аграрной политики бывшего главы республики Шолбана Кара-оола и его патрона министра обороны РФ Сергея Шойгу. А в целом «в Туве по-прежнему самый высокий уровень бедности среди регионов». Одна из причин такого положения дел – «низкий уровень занятости населения – 49,2%, в то время как по России этот показатель достигает 58,4%». У нас рекордная безработица – только по официальным весьма заниженным данным она составляет более «18%».

Далее слово взял «министр труда и социальной политики Э.Сандан», который сообщил, что «поставлена конкретная цель: к 2030 году снизить уровень бедности в 2 раза – до 15%». Он назвал главные причины бедности – «закредитованность населения, отсутствие профессионального образования у 52% безработных, а также крупных предприятий, заводов». Понятно, что ни одну из названных причин не искоренить «к 2030 году», так что задача будет наверняка провалена. Только к тому времени ни Ховалыга, ни Сандан на сегодняшних должностях уже не будет. Поэтому можно смело заявлять о планах снижения бедности не в два, а в 22 раза. Всё равно отвечать будет некому...

Но тут важен сам процесс, который финансируется государством: к примеру, «в прошлом году на это было направлено 6 млрд. 200 млн. рублей». Как говорится, разгуляться есть где... Так что глава Ховалыг полон энтузиазма. Он привёл пример: «в Евразхолдинг были трудоустроены 450 человек». Наверное, кто-то специально подставил начальника: «Евраз» только обещает такое трудоустройство в обозримом будущем. В настоящее время на предприятии работает чуть более 30 человек. Также Ховалыг заявил, что «подспорьем стало обещание Интергео о строительстве в Кызыле горного техникума»... Хотя этому «обещанию» уже, наверное, лет десять, однако на строительстве техникума до сих пор не забит ни один колышек. И это невзирая на то, что министр финансов РФ Силуанов подарил олигарху Прохорову 60 млрд. для активизации процесса становления предприятия. Однако, судя по всему, несмотря на отсутствие хозяйственной деятельности предприятия, деньги оказались успешно «освоенными» без какого-либо конкретного положительного результата.

Как выяснилось в ходе встречи, главным козырем в борьбе с нищетой глава Ховалыг считает не отсутствие экономической деятельности, а её сокрытие. Он поднял «справедливый вопрос»: «почему в отношении личных подсобных хозяйств (ЛПХ) нет никаких критериев доходности? Ведь собственник может свою продукцию и продавать, и обменивать, соответственно, получая доход, который статистика не учитывает». Ведь за счёт дохода населения от личных приусадебных участков можно значительно снизить общие показатели бедности в Туве! А доход этот, по мнению Ховалыга, немалый: «в Туве 20% семей пользуются доходами от своей деятельности». В связи с этим «Ховалыг поручил внести в протокол это замечание и проработать этот вопрос в будущем». Так что дачникам и селянам следует подготовиться к рейдам чиновников, которые будут фиксировать неучтённые налоговиками и статистиками трудовые доходы на личных подворьях, чтобы на их основании можно было лишать «разбогатевших» граждан, прикидывающихся нищими, поддержки государства. В общем, по логике Ховалыга, должна начаться продразвёрстка и раскулачивание зажиточного населения. Таким образом, будет решена «самая главная проблема властей, которую мы должны решить» – «реальное повышение уровня жизни граждан».

ГАЗИФИКАЦИЯ ТУВЫ ГЛАЗАМИ МОСКОВСКИХ ЭКСПЕРТОВ

Нужно признать, что заявление В.Ховалыга президенту РФ В.Путину о необходимости газификации региона для решения проблемы избавления от сажи было воспринято в Туве весьма благосклонно. Многим показалось весьма симптоматичным, что впервые более чем за 30 лет об этом заговорили на самом высоком уровне и даже получили высочайшее благословление на её решение. И вот, спустя год, можно подвести кое-какие итоги. Оказалось, что в сухом остатке от заявления Ховалыга не осталось ничего. Решение вопроса остановилось в той же точке, где оно и было 7 апреля 2021 года. Вся энергия Ховалыга ушла в свисток.

И вот – новый всплеск энтузиазма. Некие эксперты отметили «лоббистские способности Ховалыга, благодаря которым Кызыл включён в федеральный проект Чистый воздух». Это должно «улучшить экологическую обстановку в Кызыле», так что может считаться «серьёзным продвижением в решении животрепещущей проблемы». Однако автор публикации отмечает: «Федеральный проект «Чистый воздух» разворачивался, скажем так, не быстро, настолько, что по итогам первого его этапа реализации пришлось перезапускаться и пересматривать подходы». «В России есть 35 городов с наиболее загрязненным воздухом», в том числе и Кызыл. То есть, фактически программа имеется, но не работает. Сейчас «Проект «Чистый воздух» не свернут». А с учётом новой ситуации в связи со «спецоперацией в Украине» «он так и останется имитационно-деятельностным». Если «на старте в него закладывались деньги с избытком, что не успевали тратить, то сейчас будут соскребать копейки» и «продолжать симулировать бурную активность, проводить совещания, устраивать показательные порки».

Но есть в этом деле ещё один немаловажный аспект, о котором в публикации ничего не говорится. В Туве «Проект «Чистый воздух» напрямую связан с газификацией региона. Только это позволит избавиться нам от опасного токсичного сажного угля Каа-Хемского угольного разреза. А газификация напрямую связана с материалами и оборудованием, поставляемым в Россию из Германии фирмой Bosch. Но эта компания в связи со «спецоперацией» России в Украине отказалась сотрудничать с нами. Теперь такое оборудование легально закупить будет невозможно, пока не будет отрегулирован конфликт в Украине. В общем, газификация в Туве накрывается медным тазом, так и не начавшись...

ПОЧЁМ САХАРОК, ДРУЖОК?

Как сообщает еженедельник «ТИ», «жители Тувы продолжают обращаться к властям с жалобами на регулярно растущую стоимость товаров в продуктовых и непродовольственных магазинах». Очевидно, что «принимаемых в регионе мер по сдерживанию цен недостаточно – сахар подорожал ещё на 17,2%, мука на 6,6%, макаронные изделия на 5,9%».

В ожидании всеобщего Апокалипсиса растёт в цене абсолютно всё. Руководитель УФАС Ф.Хаджиев объяснил: «местный продовольственный рынок зависит от ввоза продуктов питания из других регионов». А начальник Торгово-промышленной палаты Аяс Монге тут же предложил «напрямую связываться с производителями, например, с кубанскими предприятиями, выпускающими сахар, муку». Правда, там нас вряд ли ждут с нашими мизерными запросами. Поэтому он предложил «вернуться к созданию государственных, муниципальных предприятий, для того, чтобы поставки с заводов были масштабные, закупочные и розничные цены приемлемые и регулируемые государством». В общем, этот наивный идиот предложил воссоздать Госплан и Госснаб, чтобы регулировать цены на сахар и муку в Туве. Какие-то странные у нас в Туве начальники. За казённый счёт готовы «воссоздать» хоть что. А вот муку производить в Туве он почему-то не предложил... Видать, никогда ни на одном производстве поработать ему не удалось.