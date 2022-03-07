Правительство Тувы: Хотим отвечаем на запросы, не хотим – не отвечаем

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Уважаемый Леонид Федорович!

Правительством Республики Тыва рассмотрен Ваш запрос о ненаправлении в редакцию исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокертом ответа по опубликованному в газете «РИСК-экспресс» №5 материалу «Печка-чудо или почему мы никак не избавимся от сажи».

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Публикация указанного материала в средствах массовой информации не является обращением гражданина в государственный орган, требующим предоставления ответа через средства массовой информации.

Таким образом, указание о ненаправлении должностным лицом ответа в редакцию необоснованно.

С уважением, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Т.Б. Куулар.