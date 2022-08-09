    Обзор прессы

БОРЬБА С КЫЗЫЛСКОЙ САЖЕЙ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

О кызылской саже много сказано и написано: «Сажа зимнего Кызыла – это одна из самых серьёзных сезонных проблем тувинской столицы». Это самая больная тема. Целые поколения правителей отметились как борцы за здоровье народа. Правда, воз и ныне там. Только с приходом во власть Кара-оола, вдобавок к урону здоровья в виде онкологических и астматических заболеваний, уголь Каа-Хемского разреза начал отражаться и на кошельке тувинцев: он с лёгкой руки олигарха Дерипаски подорожал в пять (!) раз. Поэтому 7 апреля 2021 года на встрече с президентом России В.Путиным заявление врио губернатора В.Ховалыга о необходимости проведения в Туве газификации с целью борьбы с сажей для многих оказалось неожиданностью. Мало кто поверил, что ему удастся хотя бы приступить к решению этой проблемы. И вот – обнадёживающая новость. Прибывшая в Кызыл с визитом сенатор от Тувы Л.Нарусова 20 июля поучаствовала на заседании правительства Тувы, в котором обсуждалась тема борьбы с сажей.

В ходе заседания «Владислав Товарищтайович отметил, что республика только в самом начале пути по очищению воздушного бассейна столицы. Необходимо совместно и тщательно проработать все вопросы и исключить возможные ошибки, а также разработать подробный план действий на несколько лет вперёд». Он довёл до присутствующих сведения о принятых мерах и сообщил: «В августе в Туву приедет комиссия «Газпрома», которая определит, какие объекты городской энергетики экологически и экономически выгодно переводить на газовое питание, а какие нет». Поскольку ситуация не однозначна. К примеру, «Кызылская ТЭЦ проблематично переживёт подобную модернизацию. Средств, времени и материалов будет израсходовано много, а коэффициент полезного действия не увеличится или вырастет крайне незначительно». Так что вопрос газификации ТЭЦ пока не решён. Хотя, конечно, странно говорить об экономической целесообразности, если альтернативой являются массовые заболевания смертельно опасными болезнями тысяч людей. Думается, не очень важно, что «у ТЭЦ есть запас прочности, который позволит подключать к нему строящиеся многоквартирные дома». Пока газификация начнётся, и уж точно, когда она завершится, от этого «запаса прочности» ничего не останется.

Но хорошо, что проведён анализ потребности в газе. Уже подсчитано, что «в Кызыле 86 котельных, которые обеспечивают теплом предприятия, организации и социальные объекты». Так что «будет достаточно трёх или пяти газовых, которые будут вырабатывать достаточное количество энергии». Учитывая, что «в городе проживает более 120 тысяч человек, имеется 20 тысяч частных домовладений с печным отоплением и 103 котельных на угле», необходимо решить вопрос с потребностью в газе.

Альтернативы сжиженному газу уже нет. Поэтому в регионе «необходимо создавать и регулярно пополнять запасы сжиженного газа. Это позволит питать голубым топливом предприятия, инфраструктуру и домохозяйства Тувы». Так что газификация – первый способ избавления от сажи. Ховалыг «неоднократно встречался для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта газификации Тувы, с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым». В результате этих встреч выяснилось негативное отношение Газпрома к газификации Тувы. Они уже не собираются «для Тувы возводить персональный газопровод или вести ветку от уже существующего». В связи с этим «экономический смысл имеет вариант доставки сжиженного газа. Сейчас ведутся уточнения в расчётах потребностей, от которых зависит, какую систему хранения и распределения строить. Газовые котлы для отопления удобны и экономичны. Это не вредный для экологии, безопасный и бюджетный способ, который позволит согреть дом. Реализация этого проекта позволит Кызылу задышать полной грудью, и даже зимой горожане смогут наслаждаться свежим воздухом».

Другой путь решения проблемы – «переход на электрокотлы». Но путь этот совсем не прост и уж тем более не дёшев. В связи с этим «предполагается строительство новой электрической подстанции «Эне-сай» и реконструкция существующих линий электропередачи». Однако всё упирается в дороговизну электроэнергии в Туве и ненадёжность работы сетей ОАО «Тываэнерго», из-за чего целые районы порой сидят без электроснабжения неделями и месяцами. Поэтому реально может произойти заморозка большого числа домовладений. Кроме того, население республики не потянет стоимость электроэнергии, и необходимо будет решать вопрос субсидирования затрат на электроотопление. «Всего в год только один Кызыл должен будет получать около миллиарда рублей на субсидирование». «Для одного домохозяйства такой сезон отопления обойдётся примерно в 30 тысяч рублей. Сумма для среднестатистической российской семьи не маленькая, но потребителям будет оказана помощь. Например, для них один кВт/ч должен быть не дороже 1.06 рубля». Кроме того, важно понимать, что «для видимого прогресса и очищения воздуха понадобится несколько лет. Но у Кызыла появился реальный шанс избавиться от масштабного задымления и улучшить свою экологию».

Как заявила сенатор Л. Нарусова, «Правительством Тувы ведётся конструктивная и системная работа для решения проблемы загрязненности воздуха. Властям республики удалось обойти многих претендентов и войти в число 29 участников обновлённого списка федерального проекта «Чистый воздух». Был проделан колоссальный труд, собраны весомые доводы и доказательства, что именно Кызыл должен быть в списке. Команда Владислава Ховалыга добилась заметного успеха, ведь конкуренция была беспрецедентная. Все необходимые документы были составлены профессионально». А губернатор Ховалыг заверил: «Решение по выбору оптимального варианта будет приниматься исходя из интересов жителей республики. Перевод на альтернативные источники отопления не должен вызвать роста расходов граждан». В связи с этим Ховалыг пояснил: «Необходимо сделать так, чтобы семейный бюджет ощущал реальную поддержку. Это один из важнейших пунктов проекта, который требует самой тщательной проработки и окончательного урегулирования». Однако очень хочется, чтобы проект избавления Кызыла от сажи не превратился в очередной, надоевший всем «Богусовтаптар».

БОЛЬШАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО БЛАГА

До тех пор, пока не была запущена в работу Саяно-Шушенская ГЭС, дожди в Туве были большой редкостью. На как только сформировалось зеркало Шагонарского водохранилища, климат в Туве резко изменился: из засушливого стал дождливым. «Осадков в Туве стало выпадать на порядок больше, чем несколько десятилетий назад». В связи с этим ливневая канализация в Кызыле «не отвечает требованиям времени». Сейчас «для властей и коммунальщиков Кызыла проливные дожди уже давно стали настоящей «головной болью» – «после обильных осадков пешеходные переходы, парковочные места, перекрёстки и сами дороги превращаются если не в моря, то в полноводные озёра». Год от года «осадков в Кызыле становится всё больше, а ливнёвки в большинстве своём остаются всё на том же уровне».

В связи с этим «в столичной мэрии созрело несколько решений данной застарелой проблемы». «На днях в мэрии Кызыла обсудили стратегию развития Кызыла до 2027 года. В сфере ЖКХ запланирован капитальный ремонт и строительство инженерных сетей, приведение в нормативное состояние городских сетей и внедрение современной ливневой канализации». Мэр столицы «мэр Карим Сагаан-оол так определил векторы труда по указанным направлениям: «в стратегии должны быть отражены наказы жителей, а они указывают на наши болевые точки. Работа должна вестись реально, не просто для галочки или очередного доклада. Проект документа необходимо доработать в течение месяца, затем его вынесут на обсуждение коллегии мэрии. В конечном итоге мы должны получить проработанный до мельчайших деталей документ, который определит путь развития Кызыла до указанного срока».

Но «без поддержки федерального бюджета город не сможет осуществить такой дорогостоящий и трудоёмкий проект».

В Кызыле самые распространённые насаждения – это тополя. Как известно, «именно тополь является лучшим очистителем воздуха среди всех остальных видов деревьев. Дерево поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород, а по количеству образующегося кислорода тополь в десятки раз превосходит хвойные деревья». Следует признать: «Существуют очевидные плюсы тополей: много и быстро впитывают грунтовые воды, что зачастую помогает при осушении болотистых мест, быстро перерабатывает углекислый газ и выдаёт больше кислорода, чем та же сосна». Правда, «есть и минусы: тополь живёт не так долго, как хвойные, и легко поражается вредителями и болезнями. Самый негативный фактор – пух, провоцирующий аллергическую реакцию у многих кызылчан».

И вот «в Кызыле началась реконструкция улиц Ленина и Кочетова». На днях «мэрия столицы опубликовала информацию о том, что по Ленина от паспортного стола до национального парка будут обустроены парковки для удобства граждан и сотрудников организаций, расположенных на данной улице. Для этого деревья и вырубают, пояснили городские власти». Однако «большинство жителей принципиально против тотального уничтожения тополей и требуют не трогать зелёные насаждения». Но работа по выкорчёвыванию деревьев кипит: «дорожники местами уже сформировали парковки, а на некоторых участках ещё только выкорчёвывают корни тополей. Как пояснили в столичной администрации, до осени вдоль всей улицы оборудуют новые парковочные места».

«ТИ» информирует: «решение по расширению улицы принято муниципалитетом совместно с министерством дорожно-транспортного комплекса Тувы». Мэрия поясняет недовольным: «Этой весной деревья были высажены на улице 75-летия Победы и в семейном парке, на Ленина расположены социально значимые объекты. Люди ставят свои машины хаотично, мешая проезжающим автомобилям, создавая аварийные ситуации, заторы в часы пик, мешает это и пешеходам. Кроме улицы Ленина, парковочные места будут оборудованы и на Кочетова».

Автор публикации попенял властям: «Столичной администрации следовало сразу, как только появился на свет план реконструкции расширения улиц, провести с горожанами разъяснительную беседу: какие перемены грядут и для чего они нужны, прежде всего, самим кызылчанам». Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, мэрии давно пора задуматься над проблемой создания в столице многоуровневых автостоянок. Иначе они будут вынуждены выкорчевать все деревья в Кызыле.

НАКОНЕЦ-ТО ПРОКУРАТУРА ВСПОМНИЛА О ДЕТЯХ

Как известно, дети – цветы жизни. Только власти вспоминают об этом редко. На днях в Кызыл прибыл с визитом «заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин», который не удержался от соблазна вручить нескольким сиротам ключи от долгожданных квартир, которые им положены по закону. Как выяснил высокий прокурорский чин, «сегодня в Туве в крыше над головой нуждаются четыре с половиной тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и четыре тысячи уже должны эти квадратные метры иметь». Зампрокурора взял на себя роль благодетеля и торжественно вручил ключи «Саяне Хомушку и Амире Навачыган». Событие не ахти какое, учитывая длину очереди из тех, кому квартиры положены по закону.

Причём в Туве вопрос с квартирами для детей порой принимают откровенно скандальный характер. Так, к примеру, недавно прокурор республики Дябкин предпринял попытку отобрать квартиру у несовершеннолетнего мальчика. Благо Генеральная прокуратура одёрнула его и принудила действовать по закону: отстаивать в суде интересы несовершеннолетнего, у которого мошенники пытаются украсть квартиру. При этом следует иметь в виду, что равнодушие прокурора к нуждам детей и чёрствость при решении таких вопросов в суде – в республике совсем не редкость. Это было присуще бывшему прокурору Боровкову, этим же грешит и нынешний прокурор Дябкин. Замечена такая закономерность: как только человек надевает генеральские погоны, у него пропадает честность и принципиальность. И он готов за копейку в церкви испортить воздух.