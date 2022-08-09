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№11, 9 августа 2022 года.
Двадцать второе июня
Двадцать второе июня,
Двадцать второй год
Третье тысячелетие
Столько уже идёт.
Но мы вспоминаем прошлое.
Минуло почти сто лет,
Когда в предутреннем сумраке
Война взорвала рассвет.
Для многих день первый последним стал,
Страданья пришли в каждый дом.
И славя победу, о павших скорбим,
Минуту стучит метроном.
Тогда бились вместе хохол и москаль,
И общий был у них враг.
Когда же политики нас развели,
Что в новой жизни не так?
И кажется диким, что в эти часы,
В российский мирный июнь,
На Украине вместо грозы
Разрывы ракет и свист пуль.
Не с Украиной воюем сейчас –
Весь Запад встал против нас
И щедро «дрова» для костра подаёт,
Пожар чтоб войны не погас.
Здесь выход один – победить мы должны,
Потом будем павших считать,
Но будут ли те, кто придет после нас,
Февральский тот день вспоминать?
27.06.2022
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