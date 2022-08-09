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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 11, 9 августа / Двадцать второе июня
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№11, 9 августа 2022 года.

Двадцать второе июня

Двадцать второе июня,
Двадцать второй год
Третье тысячелетие
Столько уже идёт.

Но мы вспоминаем прошлое.
Минуло почти сто лет,
Когда в предутреннем сумраке
Война взорвала рассвет.


Для многих день первый последним стал,
Страданья пришли в каждый дом.
И славя победу, о павших скорбим,
Минуту стучит метроном.

Тогда бились вместе хохол и москаль,
И общий был у них враг.
Когда же политики нас развели,
Что в новой жизни не так?

И кажется диким, что в эти часы,
В российский мирный июнь,
На Украине вместо грозы
Разрывы ракет и свист пуль.

Не с Украиной воюем сейчас –
Весь Запад встал против нас
И щедро «дрова» для костра подаёт,
Пожар чтоб войны не погас.

Здесь выход один – победить мы должны,
Потом будем павших считать,
Но будут ли те, кто придет после нас,
Февральский тот день вспоминать?

27.06.2022

(прочитано 261 раз)

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risk-inform.ru/article_10193.html

Остальные материалы номера 11:
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Да! До полного разгрома противника! (3 голоса)
9.38%
Частично. Заберём восточную Украину, и хватит. (0 голосов)
0.00%
Нет! Россия должна полностью вывести войска с территории Украины. (26 голосов)
81.25%
Не понимаю, что происходит. (3 голоса)
9.38%
Всего ответов: 32
Материал входит в разделы тематического архива:

Если доллары печатают в США – то почему их вывозят из России?! (мысли в рабочее время).

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