Двадцать второе июня

Двадцать второе июня,

Двадцать второй год

Третье тысячелетие

Столько уже идёт.



Но мы вспоминаем прошлое.

Минуло почти сто лет,

Когда в предутреннем сумраке

Война взорвала рассвет.

Для многих день первый последним стал,

Страданья пришли в каждый дом.

И славя победу, о павших скорбим,

Минуту стучит метроном.



Тогда бились вместе хохол и москаль,

И общий был у них враг.

Когда же политики нас развели,

Что в новой жизни не так?



И кажется диким, что в эти часы,

В российский мирный июнь,

На Украине вместо грозы

Разрывы ракет и свист пуль.



Не с Украиной воюем сейчас –

Весь Запад встал против нас

И щедро «дрова» для костра подаёт,

Пожар чтоб войны не погас.



Здесь выход один – победить мы должны,

Потом будем павших считать,

Но будут ли те, кто придет после нас,

Февральский тот день вспоминать?

27.06.2022