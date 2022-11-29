Мир, как сказка: чем дальше, тем страшнее

События в мире развиваются по самому худшему из возможных сценариев. Россия, напрягаясь из последних сил, пытается принудить Украину к капитуляции на своих условиях. Однако руководство соседней страны не желает ничего слушать о таком мире и, используя инициативу на линии боевого соприкосновения, продолжает кошмарить российские войска почти на всей её протяжённости. В ответ российские войска планомерно в течение трёх недель методично уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру, из-за чего более половины населения Украины выживает без света, тепла и воды. Судя по всему, руководство МО РФ всерьёз рассчитывает своими действиями поставить украинцев на колени, однако в ответ получает немыслимое ранее озлобление целого народа, сплочённого действиями наших войск.

УНИЧТОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК МЕТОД ДАВЛЕНИЯ

Эксперты, в том числе порой и российские, полагают, что добиться желаемого результатами принуждения к капитуляции маловероятно. И приводят пример блокадников Ленинграда, которых не сломили бесконечные обстрелы города, отсутствие электроэнергии, воды, тепла, тёплых вещей и продуктов питания. Даже мученическая гибель 900 тысяч блокадников не сломила их волю. Так что надеяться на победу такой ценой вряд ли обоснованно. Но российские войска уже не могут сменить парадигму спецоперации и в рамках принуждения к мирным переговорам продолжают обстрелы объектов жизнеобеспечения ракетами «Калибр», «Искандер» и беспилотниками «Герань-2», происхождение которых военные эксперты и политтехнологи относят к Ирану.

Полпред РФ при ООН Небензя так объяснил удары по инфраструктуре Украины: «Мы наносим удары по инфраструктурным объектам в Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией». Это он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. И обвинил в гибели мирных жителей украинскую ПВО. У каждой стороны своя мотивация и своя логика...

Но самые тяжёлые последствия для мирового сообщества могут иметь события, разворачивающиеся вокруг атомных электростанций в Украине. Украинские АЭС обеспечивают около 55% потребности Украины в электроэнергии. 23 ноября российские вооружённые силы нанесли ракетные удары по энергосистеме Незалежной. Были аварийно остановлены все четыре АЭС Украины: Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая и Запорожская. Причина – разрушение сетей. Некуда подавать энергию. В связи с чем были полностью обесточены Львов, Хмельницкий, Ровно и некоторые районы Киева. Остановилось метро в Харькове. Массовые отключения произошли и в Молдове, куда поставляет свет Украина. Из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС, занятой российскими войсками. Станция перешла в режим полного блэкаута: её система охлаждения подпитывается дизель-генераторами. По некоторым сведениям, последний обстрел обошёлся России почти в $1,1 млрд. О потерях Украины из-за обстрелов не сообщается. По сообщению специалистов МАГАТЭ радиационный фон на всех АЭС и близлежащих территориях остаётся в норме.

Киев из-за ракетного удара полностью остался без воды – ликует российская телепропаганда.

«БОИНГ» MH-17: ПРИГОВОР СПУСТЯ ВОСЕМЬ ЛЕТ

Подобная тактика российских войск вызывает явное неудовольствие большой части мирового сообщества. Разные мировые площадки на этой неделе отметились своими решениями, осуждающими действия России в Украине.

Начнём с того, что в день, когда на Украину снова падали российские ракеты и беспилотники, состоялось оглашение приговора по делу о сбитом «Боинге» MH17. Суд в Нидерландах признал трёх подсудимых виновными по делу о сбитом 17 июля 2014 года в Донбассе «Боинге». Он длился для родственников 298 погибших пассажиров, находившихся на борту, бесконечно долго. Судьи кропотливо и тщательно приобщали к материалам уголовного дела доказательства вины российских и украинских граждан, отметая придуманные в Москве ложные версии российской стороны.

Судьи Гаагского окружного суда 17 ноября сдержанно констатировали, что Россия тогда осуществляла «общий контроль» над так называемой «Донецкой Народной Республикой», в том числе через своих граждан во главе этого образования, у которых были связи с Кремлем. Двух из них суд заочно признал виновными и приговорил к пожизненным срокам. Одного зовут Игорь Гиркин, он – бывший офицер российских спецслужб, называвший себя «министром обороны самопровозглашённой ДНР». Второй, Сергей Дубинский, был его заместителем и служил ранее в армии РФ. Осуждён был и один украинец – Леонид Харченко, который помогал им. Все трое, по мнению суда, сыграли важную роль в том, что ЗРК «Бук» был доставлен из России в Украину и применён против пассажирского самолёта, который приняли за украинскую военную машину. Это была ошибка, которая, по мнению суда, не уменьшает их вину. Четвёртого обвиняемого – россиянина Олега Пулатова – оправдали. Суд посчитал, что доказательств его вины недостаточно. Суд приговорил виновных также к выплате 16 миллионов евро компенсаций родственникам погибших.

В итоге в обвинительном приговоре Россия не была названа виновной в преступлении. Не было дано и юридической оценки действий президента РФ и министра обороны РФ Путина и Шойгу. Это наши власти считают безусловной победой. Однако на самом деле авторитетные эксперты полагают, что с вынесением приговора процесс не заканчивается. За ним могут последовать и другие, ведь суд не смог установить, «кто отдал приказ и почему», как сказал судья-председатель. И только потому не дал оценки действиям российского политического и военного руководства, которые также могут привести к ответственности.

Очень тщательное расследование крушения «Боинга» велось годами. Как сообщается, международная группа изучила тысячи часов прослушанных телефонных разговоров, данные мобильных операторов и показатели погоды, опросила свидетелей и провела сложные эксперименты. Такого впечатляющего процесса не было в истории гражданской авиации. Недруги руководства России полагают, что работа нидерландского правосудия достойна высокой похвалы, они не скрывают, что рады такому приговору и ждут начала работы будущего международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине. Впрочем, наше руководство, исходя из принципа «победителей не судят», надеется на капитуляцию Украины и создание подобного трибунала, только уже по военным преступлениям Украины в РФ.

СОГЛАСОВАННАЯ АТАКА ЗАПАДА: ПРИЗНАТЬ РОССИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ

Но этим дело не кончилось. Наши общеизвестные противники из НАТО на своей Парламентской ассамблее 21 ноября призвали правительства и парламенты стран, членов альянса, официально заявить, что «российское государство при нынешнем режиме – террористическое». В резолюции также содержится призыв предпринять согласованные действия для организации международного трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

Это бы не было катастрофой, учитывая сегодняшнее противостояние НАТО и РФ. Если бы аналогичную резолюцию с призывом объявить Россию «террористическим режимом» приняла Парламентская ассамблея Совета Европы ранее, в октябре. К тому же в разных формулировках политический режим в России уже назвали террористическим наши недруги: парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Почти одновременно Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, причинённых Украине в результате военных действий России, а также формировании механизма для выплаты Киеву репараций. «За» документ под названием «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины» проголосовали 94 страны, 73 воздержались. Но не все страны осудили Россию. 14 стран высказались против резолюции ООН. Позицию нашей страны поддержали Беларусь, Центральноафриканская Республика, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Китай, Куба, Иран, Мали, Никарагуа, Сирия и Зимбабве.

Резолюция признаёт необходимость создания в сотрудничестве с Украиной «международного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда ... вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации». Резолюция содержит также подтверждение позиции государств ООН по поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины и требование к России немедленно прекратить применение силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины в пределах её международно признанных границ.

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил о том, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение. По его словам, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».

Папа римский Франциск, выступая перед многотысячной аудиторией на площади Святого Петра в Ватикане, сравнил СВО России против Украины с Голодомором 1930-х годов.

НУЖНО РАДОВАТЬСЯ КАЖДОЙ МЕЛОЧИ!

Но есть и приятные новости. Так Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» на шесть миллиардов евро, вынесенный в 2020 году из-за постройки «Северного потока – 2». Штрафы были наложены за то, что «Газпром» и партнёры начали строительство газопровода, создав совместное предприятие без разрешения польского регулятора. Правда, Управление по защите конкуренции и потребителей Польши пообещало обжаловать решение об отмене штрафа. Тем не менее, это в некотором смысле можно считать хоть и промежуточной, но всё же победой России в борьбе с западной гегемонией.

Ещё одно позитивное событие о том, что Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов добровольцам, которые участвуют в спецоперации в Украине. А добровольцам, получившим серьёзные ранения, может быть присвоен статус «инвалида боевых действий». Под него подпадают все российские добровольцы, участвующие в боевых действиях, начиная с 24 февраля 2022 года. Ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, а также, в ряде случаев, членам их семей в России будут предоставляться льготы и меры социальной поддержки.

Конечно, таким образом военнослужащие, участвующие в некотором смысле в гражданской войне на Украине, приравниваются к участником Великой Отечественной войны, что вызывает некоторое недоумение. Однако, учитывая низкий уровень социальной защиты наших ветеранов, можно порадоваться тому, что хоть таким образом они смогут претендовать на достойный уровень жизни.

Редакция