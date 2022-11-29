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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 21, 29 ноября / Проблемы экологии Тувы пора поднимать на федеральный уровень!
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№21, 29 ноября 2022 года.
    Думы о будущем Тувы

Проблемы экологии Тувы пора поднимать на федеральный уровень!

Проблемы экологии Тувы пора поднимать на федеральный уровень!

На мой отклик по поводу статьи В.Салчака, опубликованную в номере от 1 ноября 2022 года газеты «Риск» под заголовком «Кто и зачем разрушает природу Тувы?», поступила реакция. На этот раз откликнулся не житель нашей республики, а человек, проживающий в соседнем регионе. Этот материал напечатан в прошлом номере газеты (№19 за 15 ноября – ред.).

Речь в нём шла о том, что в республике, где большинством населения являются буддистами, беспощадно разрушается красивая природа под сомнительным предлогом развития республики, что все это делается без учета мнения населения и, самое главное, без социально-экономических обоснований.

Материал Н. Григорьева породил некоторые размышления. Проблемы сохранения природы республики в первую очередь должны были бы заинтересовать самих жителей республики. И прежде всего – образованной части населения. Интеллигенции республики и её политической элиты. Безмолвие и равнодушие их наводит на вопросы и мысли – есть ли вообще такая элита в Туве?

Региональная элита, на мой взгляд – это люди, которые влияют на общественные процессы в регионе, вносят реальный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования и здравоохранения. Это инженерно-технические работники, ученые, заслуженные работники образования, здравоохранения и культуры. Но они почему-то отмалчиваются, стесняясь выразить свою позицию. Что с ними?

Насчет инженерно-технических работников ясно: их просто почти не осталось. Раньше были на заводах и фабриках, строительных и транспортных организациях, совхозах и предприятиях промышленности. На них трудились тысячи инженеров и техников агропромышленного комплекса, сотни известных хозяйственных руководителей. Сегодня таких предприятий уже нет. Основу нынешней экономики республики составляют добывающие полезные ископаемые предприятия, цель которых одна и всем известна – получение максимальной прибыли. Руководители и инженерно-технические работники этих компаний представлены иностранцами, представителями олигархов. Понятно, что у них иные целевые задачи, чем у наших политиков и бизнесменов. И поэтому они никак не могут быть отнесены к элите республики.

 Самая многочисленная часть интеллигенции Тувы находится в социальной сфере республики. Её представители лучше осведомлены и неплохо понимают ситуацию в регионе. Но они слабы и не организованы, так как находятся в прямой зависимости от чиновников, которые их назначают на работу и выплачивают заработную плату за счет бюджетных средств. Чиновники используют их подчиненное положение в своих корыстных целях. И прежде всего – для сохранения своей власти. Особенно это видно во время выборных кампаний.

Наших чиновников, депутатов и руководителей государственных и муниципальных органов называть элитой не поворачивается язык. Они в силу субъективных и объективных факторов оторваны от народа. А проводимая ими социальная и экономическая политика привела к развалу экономики и росту бедности в республике. Многие из них уличены в коррупции и воровстве государственных средств. Известны всем десятки, если не сотни, случаев, когда наших министров, руководителей управлений, бюджетных организаций и т.д. привлекают к уголовной ответственности за воровство бюджетных средств, государственного и муниципального имущества.

В республике есть структурные подразделения политических партий. Их роль в основном проявляется в участии в выборных кампаниях, создавая видимость альтернативных выборов и оказывая тем самым услуги партии «Единая Россия». Их программы основаны на общероссийских вопросах, в них нет предложений по решению местных региональных проблем. Поэтому у них и нет поддержки избирателей республики.

Вот в таком тупиковом положении находится наша республика.

В такой ситуации интересно высказанное предложение в отклике читателя Н.Григорьева об объединении усилий всех соседних регионов Енисейской Сибири. Действительно, нам следует использовать и другие каналы для решения наших проблем, поскольку наша власть не хочет и не желает что-то делать и менять для своей республики. А сами жители, элита республики, по-видимому, не в состоянии изменить ситуацию. Надо изучить возможности привлечения к охране природы экологические общественные организации соседних регионов, собственников и акционеров, в первую очередь, гидроэлектростанций, построенных на Енисее. Нет сомнений, что уничтожение природы в верховьях Енисея приведет к обмелению ранее такой могучей реки, что может повлиять на сокращение производства электроэнергии вплоть до полной остановки гидроэлектростанций.

Эти вопросы стоит поднять и на федеральный уровень. Для этого надо иметь экспертные оценки независимых экспертов, хорошо подготовленные обоснования для изменения экономической и социальной политики в республике. Только тогда на самом верху смогут понять действительные проблемы нашей республики, масштаб их последствий, которые самым негативным образом отразятся на всей территории Енисейской Сибири.

О. Шын,
сопредседатель регионального общественного экологического движения «За Туву!»

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