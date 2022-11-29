Слово – не воробей

или Как в России живётся правде

Газета «РИСК» вот уже десятый месяц выходит в обстановке жуткой действительности, вызванной спецоперацией России в Украине. Под шумок этого братоубийства российские власти законодательно ввели порядки, в соответствии с которыми стало очень опасно говорить правду. Журналистов теперь отлавливают, нещадно штрафуют и сажают в тюрьму за любое неосторожное высказывание или даже слово.

Такого в современной России не случалось ранее никогда. И даже в советское время со служителями пера и микрофона обходились более цивилизованно. Правда, бывало, что их отправляли в психлечебницы с приклеиванием различных ярлыков. Или высылали из страны. Самый яркий пример тому – лауреат Нобелевской премии писатель Александр Исаевич Солженицын.

ТЫ ЕМУ СЛОВО, А ОН ТЕБЕ ДЕСЯТЬ... ЛЕТ

И вот – неожиданное сообщение: Роскомнадзор РФ заявил о том, что в России «нет перечня запрещённых слов», кроме тех, что «относятся к мату». И Роскомнадзор не причастен к цензурированию слов «война» и «мир» в песнях на «Муз-ТВ» и ТНТ. Правда, при этом в Тюмени полиция добилась возвращения в суд дела девушки, написавшей на асфальте «Нет в***е!». Ранее она убедила суд, что это был протест против воблы. Акция девушки привлекла большое внимание общественности. В частности, журналистка Ксения Собчак запустила линейку одежды с надписью «нет вобле», а комик Семён Слепаков написал песню с таким названием.

Следует отметить, что в последнее время самая используемая статья КоАП РФ, которая чаще всего рассматривается в российских судах, это «дискредитация Вооружённых сил РФ». Если с начала СВО к административной ответственности по этой статье привлекали тех, кто выходил с антивоенными плакатами, журналистов, освещавших несанкционированные пикеты, то сейчас, как оказалось, под запрет попало слово «фронт». Так 8 ноября в Якутском городском суде рассматривался административный материал по обвинению журналиста Yakutia.info Тимофея Ефремова по статье КоАП.

В обвинительной жалобе к журналисту написано: «В своём выступлении Ефремов Т.А. дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации, использовав слово «фронт» применительно к специальной операции. Министерство обороны Российской Федерации и президент России (в обращении от 21 сентября 2022 года года) не использовали слово «фронт», а использовали «линия соприкосновения». Слово «фронт» применимо к конфликту, обозначаемому словом «война», тем самым Ефремов Т.А. выражал своё мнение, формируя мнение окружающих об участии Вооружённых сил РФ не в специальной военной операции, проводимой в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, а в «войне», тем самым подрывал доверие к Вооружённым силам РФ, дискредитировал проводимую Вооружёнными силами РФ специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, искажал её цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки Вооружённых сил РФ». То есть, применение слова «фронт» компрометирует ВС РФ и лично министра обороны Шойгу, хотя он сам в своих речах не раз употреблял это слово как раз в контексте боевых действий в Украине. Вот такие вот дела...

Тягостно констатировать, но сегодня в России нет фактически журналистики. Профессию убили запретами, угрозами и карательными мерами. Поэтому заранее извиняемся за аккуратное применение в публикациях некоторых слов и выражений, а также за отсутствие личных оценок происходящего, ограничиваясь констатацией фактов, дабы не попасть под Дамоклов меч Роскомнадзора.

Правда, жизнь показывает, что и такая осторожность не гарантирует отсутствие претензий власти. К примеру, известен случай, когда человека забрали в участок только за то, что он вышел на площадь, держа в руках чистый лист бумаги...

КОГДА ДУБИНА ПРАВОСУДИЯ ДОЛЕТИТ ДО НАСТОЯЩИХ ПРЕСТУПНИКОВ?

Справедливости ради следует отметить, что в России привлекаются к ответственности не только журналисты. Так, суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к трём годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Астахов со своим деловым партнёром Дмитрием Аресьевым помогли руководителю ООО «Омега» Евгению Разгоняеву получить кредит в «Нижневолжском коммерческом банке», а затем похитили полученные средства, выведя их на другие счета. По делу проходят 14 человек, а общий ущерб оценивается в 75 миллионов рублей, который Астахов должен будет возместить.

Помнится, за аналогичные преступные действия в Кызыле был осуждён Сергей Богусов. Правда, поскольку в том случае украдено было меньше, тот отделался условным сроком. И даже частично через банкротство сумел уклониться от выплаты гражданского иска, прикинувшись нищим. Опыт, как показала жизнь, оказался удачным – опытный мошенник в настоящее время является основным бизнес-партнёром главы Республики Тыва В.Ховалыга по экспроприации тувинских земель методом «Богусовтаптар». К примеру, только реализация городских земель по ул. Магистральной в г. Кызыле площадью 60 га должна принести компаньонам наличным кэшем не менее 2 млрд. рублей. Земельная афера развивается на глазах изумлённых кызылчан весьма интенсивно. Земельный участок, «отжатый» у жителей Кызыла, огорожен похабного вида забором из горбыля. На нём техникой Министерства ЖКХ РТ при полном бездействии правоохранительных и контрольных органов республики ведутся земляные работы.

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХОВАЛЫГА

Следует отметить, что внутренняя политика тувинских властей во время спецоперации в Украине не имеет массовой поддержки. Мало кому нравится, когда главный чиновник республики руководит народным хозяйством, как феодал: без оглядки на результаты своей деятельности или реакцию общества. Мы часто критиковали за подобное отношение к кадрам предыдущего главу республики Кара-оола. Но всё познаётся в сравнении. То, как с кадрами обходился экс-глава, в подмётки не годится тому, что демонстрирует ныне Ховалыг.

Складывается впечатление, что для Владислава Ховалыга люди, которых он нанимает на работу на самые высокие должности типа зампреда, министра или заместителя министра – это просто пешки в его нечистоплотной игре. Самый наглядный пример – это экстренный «вылет» из правительства накануне наступления зимы министра топлива и энергетики В.Фунтикова. Он в этом плане весьма показателен. Редчайший случай – к нему, Фунтикову, как к специалисту не было претензий ни со стороны руководства правительства, ни со стороны руководителей предприятий жизнеобеспечения, ни со стороны общественности или жителей республики. Такое, кстати, бывает нечасто. Правда, назначен он был совсем недавно – 12 сентября т.г. То есть проработал в должности министра чуть более двух месяцев и не успел нажить себе ни друзей, ни врагов. Даже в министерстве ничего не успел поменять. И вот – снова вакансия министра топлива и энергетики. Третья за полгода. Случай беспрецедентный.

Прежний министр М.Дагба приступил к своим обязанностям 14 мая т.г. Мерген Балыкаевич проработал на должности всего четыре месяца. К нему также никаких претензий ни у кого не появилось. И сам Ховалыг публично ни разу ему ни за что не попенял. Видимо, не было причин. Но и он долго не проработал.

Следует отметить повышенный интерес общества к чехарде кадров именно на этой должности. И людей можно понять. Если бы подобная кадровая пересортица случилась с министрами здравоохранения, культуры, труда, спорта, строительства или лесного хозяйства, то население это бы вряд ли взволновало. Но в полномочиях Минтопэнерго содержится много жизненно важных функций. Таких, как электро-тепло-водоснабжение, вопрос обеспечения углём и другие, жизненно-важные сферы деятельности, затрагивающие большинство людей. Поэтому смена министра, проработавшего всего пару месяцев, за неделю до наступления календарной зимы, да ещё к тому же без какой-либо внятной мотивации такого кадрового решения, говорит о том, что никому не известны ни принципы отбора кадров главой правительства Ховалыгом при назначениях, ни основания для их досрочной отставки. Как будто правительство – это частная лавочка Ховалыга. И он вправе распоряжаться там без учёта общественных интересов.

Это говорит о полном параличе представительной власти республики, поскольку парламент наделён всеми атрибутами для контроля за главой и принимаемыми им решениями. Но, судя по всему, такая кадровая неразбериха, которую мы наблюдаем с самого момента назначения Ховалыга на его сегодняшнюю должность, стала возможна лишь при полной апатии депутатов Верховного Хурала к интересам избирателей и отсутствия у них какого-либо понятного желания разделить с исполнительной властью ответственность за судьбу республики. А население республики, судя по всему, ждёт какой-либо аварии типа той, что десять лет назад случилась на ТЭЦ в п.Хову-Аксы, чтобы поднять голос.

ПРИВЫКАНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОМУ СТРЕССУ

Тем временем настроения в обществе после начала спецоперации заметно меняются. В Туве давно не сообщалось об итогах социологических опросов населения. Но следует иметь в виду, что в начале ноября сразу в нескольких регионах России по заказу властей РФ были проведены закрытые фокус-группы об отношении к спецоперации в Украине. Как сообщается в СМИ, они свидетельствуют о том, что большинство россиян «не испытывает оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны». При этом отмечается, что «это не уход в оппозицию и тем более не полное неприятие СВО. Это равнодушие и апатия. Просто людей ничего не воодушевляет». Причём эти настроения, по мнению заказчиков соцопросов, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. Просто россияне «устали от событий в Украине в принципе». Как сообщается, россияне всё чаще задаются вопросами о причинах происходящего.

Эксперты обращают внимание на то, что в апреле 2022 года данные подобных опросов говорили, что многие россияне настроены воинственно и хотят победы над Украиной. Как известно, Россия ушла из Херсона. Наши власти считают это военной необходимостью и приглашением к переговорам. Вместе с тем результаты закрытых исследований Кремля косвенно подтверждаются результатами открытых количественных опросов, проведённых в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field в Москве. По этим сведениям, только 19% респондентов ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему. 29% опрошенных полагают, что их жизнь изменится к худшему. Ещё 36% считают, что их жизнь не изменится. Также 57% опрошенных признались, что новости о боевых действиях вызывают у них усталость. Отмечается, что ранее в конце июля о такой усталости говорили только 41% респондентов.

Кроме того, во время работы с закрытыми фокус-группами россиян спрашивали о «главных болевых точках», связанных с событиями в Украине и спецоперацией. Согласно результатам, это мобилизация, экономические трудности из-за санкций. В Кремле, однако, не считают, что в ближайшем будущем в России начнутся масштабные антивоенные протесты, поскольку люди ко всему привыкают. Как полагают эксперты, изменения в умонастроениях населения могут возникнуть в случае, если российские власти объявят о новом, ещё более масштабном этапе мобилизации, которая, как ожидается, может быть объявлена в январе.

Возвращаясь к нашим местными реалиям, хочу напомнить события декабря 2012 года, когда жители райцентра испытали настоящий шок из-за остановки местной ТЭЦ. В результате аварии жители 3,7-тысячного посёлка на долгую зиму в 40-градусные морозы остались без тепла. В том числе пациенты больницы, жители Дома для престарелых и студенты. Кстати, проблемы тепла и питьевой воды в посёлке до конца не решены даже спустя 10 лет после аварии. Тогда главе Кара-оолу удалось при поддержке Шойгу удержаться в начальственном кресле. Хотя авария привела к гибели очень известного в Туве порядочного человека – Алексея Кашникова. Думается, случись, не дай Бог, что-то подобное сейчас, Ховалыгу никто не подаст руку помощи. И он расплатится по счетам и за себя, и за Кара-оола. Впрочем, зима покажет...

Кондрат Пчёлкин