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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 21, 29 ноября / Коротко
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№21, 29 ноября 2022 года.
    Коротко

Наверное, что-то случилось: В России стали чаще совершать преступления с использованием оружия

В России резко выросло число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Это следует из статистики МВД РФ. В январе-октябре 2022 года было совершено 5 тыс. таких преступлений. Рост составил 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В Курской области показатель вырос на 675%, в Белгородской на 213%, в Москве – на 203%, в Псковской области – на 150%, в Крыму – на 133%.

Курская и Белгородская области граничат с Украиной.

Как отмечает РБК, одновременно в России на 7,3% уменьшилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Случаев хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств стало больше на 12,6%. В России на 21,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

Никогда такого не было, и вот опять: чиновники к зиме не готовы

Более 17% муниципалитетов в регионах Сибирского федерального округа признанны неготовыми к отопительному сезону. Речь идет о 126 поселениях и районах, сообщили в окружном управлении Генпрокуратуры 24 ноября.

«Наихудшие показатели готовности в Иркутской области – 60%, в Республике Хакасия и Красноярском крае – 72%, – отметили в ведомстве. – Основными причинами неготовности муниципальных образований являются необеспеченность запаса топлива на котельных; отсутствие паспортов готовности у теплоисточников, потребителей; неготовность потребителей тепловой энергии; неисполнение работ по устранению дефектов».

Некоторые муниципалитеты Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, Республики Алтай, Тувы и Хакасии оказались не обеспечены запасами топлива. Из-за этого, в частности, в Туве было внесено представление главе республике Владиславу Ховалыгу.

В Иркутской области у 238 котельных не оказалось резервных источников электрической энергии.

В Туве главу районной администрации подозревают в получении взятки свыше 1,2 млн. рублей

Председатель администрации Дзун-Хемчикского района Тувы Алексей Тюлюш задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года чиновник получил взятку от индивидуального предпринимателя в размере свыше 1,2 млн. руб. за заключение с ним договоров в обход конкурсных процедур, а также полную оплату работ, которые фактически не были выполнены.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает пресс-служба СК Тувы.

Из-за действий экс-архитектора Кызыла государству причинён ущерб свыше 100 млн. рублей

В Туве на скамье подсудимых окажется бывший руководитель Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла, который обвиняется по п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы. Как выяснилось, в июле 2014 года архитектура и ГБУ «Управление капитального строительства» заключили между собой контракты на приобретение в муниципальную собственность 550 жилых помещений, построенных в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В мае 2015 года фигурант, превышая установленный законодательством и условиями муниципальных контрактов размер авансовых платежей, несмотря на отсутствие фактически выполненных работ по строительству жилых домов и передачи их в муниципальную собственность, подписал дополнительные соглашения о повышении авансового платежа до 50% и его перечислении подрядчикам, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 100 млн. рублей.

В ближайшее время злоумышленник окажется на скамье подсудимых. Кроме того, прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Россияне променяли культурный досуг на сладости и алкоголь

Во втором квартале 2022 года россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление – сладости, алкоголь и табак. Говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Траты на покупку таких товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 18,6 процента, подсчитали аналитики. Одновременно с этим резко снизились расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий – на 26,6 процента. Зато больше денег россияне стали тратить на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом – на 15,3 процента.

Путин подписал указ о создании единой базы данных военнослужащих. В ней также будет информация из МВД, ФСИН, налоговой и других ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, региональные власти должны будут до 30 декабря совместно с Минцифры и Минобороны оцифровать базы данных всех военкоматов. Затем в них интегрируют информацию о гражданах из налоговой, Минздрава, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минпросвещения, Минспорта, ЦИК и Пенсионного фонда.

Таким образом, в России к началу весеннего призыва (с 1 апреля) должна заработать единая база данных всех военнослужащих, в которую будет внесена информация о срочниках, контрактниках и находящихся в запасе.

После начала мобилизации в России из многих регионов стали поступать сообщения, что повестки приходят и тем, кто не подходит под названные Минобороны РФ критерии. В частности, взрослому пациенту со спинально-мышечной атрофией (СМА), москвичу Олегу Васильеву, который передвигается на инвалидной коляске, пришла повестка.

Также в Москве вручили повестку гражданке Вьетнама Ву Хоанг Ань Нгуен 1998 года рождения. Два года назад девушка получила российское гражданство. Она никогда не была связана с медициной или военным делом, сейчас работает аналитиком в компании «Ламода». «Предполагаю, что приносят повестки всем подряд по прописке, а по моему имени как раз не очевиден пол», – заявила Нгуен.

Росстат зафиксировал резкое падение производства лекарств в России

Фармацевтическая отрасль, которая весь год бурно росла, заменяя импортные препараты и снабжая брошенную на СВО армию, неожиданно свалилась в кризис.

В октябре выпуск лекарственных средств и медицинских изделий в России сократился на 8,5% в годовом выражении. Вероятная причина – ограничение доступности импортных субстанций.

Из импортного сырья производится 80% всех выпускаемых в России лекарственных препаратов. Достичь «суверенитета» в фармацевтике власти планируют лишь к 2030 году и, по оценке Минобрнауки, на это нужно найти 200 млрд. рублей.

Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия в ней четкой политической оценки на армяно-азербайджанской границе.

По его мнению, это может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств, а также интерпретироваться Баку как «зеленый свет» для агрессии, направленной против Еревана.

«Исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», – заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что риск новой агрессии Азербайджана против Армении по-прежнему сохраняется.

Позже депутат Госдумы и основатель политической секты НОД Евгений Фёдоров назвал Армению «незаконным государственным образованием».

Напомним, что Армения входит в блок ОДКБ и позиционирует себя союзником России. Однако отношения между двумя странами охладились, когда Россия не помогла Армении в конфликте с Азербайджаном. В стране после этого стали задумываться о смене политического вектора в пользу США и НАТО.

41% адвокатов столкнулись с нарушением прав

В России работе адвокатов мешают следствие, полиция и даже суды, как минимум 41% защитников столкнулись с нарушением профессиональных прав за последний год, следует из доклада Федеральной палаты адвокатов и Центра конституционных исследований, который цитирует «Коммерсант».

Исследование проводилось летом 2022 года, были опрошены 520 адвокатов из 64 регионов России. Среди самых частых жалоб адвокатов – это непредоставление процессуальных документов (67,5%) и ограничение сроков ознакомления с материалами по незаконным основаниям (55,4%). Кроме того, в 43,3% случаев адвокаты сообщали о случаях двойной защиты – следователь вызывал государственного защитника, когда у человека уже был платный адвокат.

Права адвокатов в судах тоже нарушаются, с этим столкнулись 41,7% защитников, в адвокатских объединениях и палатах таких случаев гораздо меньше – 2,1% и 3,3% соответственно.

О случаях физического насилия со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов заявили 6,5% респондентов. При этом 31,5% пожаловались на психологическое насилие.

Адвокаты обжаловали 11,8% нарушений, при этом в региональную палату за помощью обратились всего 38% защитников. «Ни одно из средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении адвокатов, не является действенным и не позволяет защитить адвоката даже от такого серьезного нарушения его профессиональных прав»,– объясняют исследователи столь низкую активность.

Федеральная палата адвокатов еще в июле 2020 года сообщала, что готовит законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвокатов. Уголовный кодекс предлагали дополнить статьей, которая будет аналогична той, что устанавливает ответственность за вмешательство в деятельность суда, прокуратуры и следователя. Законопроект вынесли на обсуждение, его критиковало само профессиональное сообщество. Проект так и не внесли на рассмотрение.

Госдума утвердила сокращение расходов на экономику и рекордный рост финансирования армии, полиции и спецслужб

Государственная дума на пленарном заседании 22 ноября утвердила во втором, основном чтении проект закона о федеральном бюджете на 2023-25 гг.

Согласно документу, в следующем году правительство РФ намерено собрать 26,13 трлн. рублей налогов – на 1,56 трлн. меньше, чем в 2022-м. Расходы при этом увеличатся на 49 млрд. рублей, до 29,055 трлн. В результате в бюджете образуется дефицит в размере 2,925 трлн. рублей.

Расходы по статье «национальная оборона» увеличатся до 4,981 трлн. рублей – на 43% по сравнению с суммой, заложенный в 3-летний бюджет, принятый год назад.

По статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН, правительство потратит 4,417 трлн. рублей. По сравнению с 2022 годом расходы вырастут в 1,5 раза – беспрецедентную величину за все время доступной статистики (с 2006 года). Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году: тогда в ответ на протесты на Болотной финансирование силовиков увеличили на 46%.

Расходы по статье «национальная экономика» в 2023 году будут урезаны почти на 20% по сравнению с суммой, заложенной в уточненную роспись бюджета-2022, – с 4,317 до 3,514 трлн. рублей. «Под нож» пойдут почти все ключевые проекты экономического развития. Финансирование госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2023 году сокращается на 30% – с 648,3 до 457,8 млрд. рублей. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» сжимается на 18% – с 169,6 до 138,2 млрд. рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» уменьшаются на 29% – с 5,236 до 3,715 млрд. рублей. Госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» теряет 27% финансирования – 81,2 млрд. рублей против 111,3 млрд. Финансирование строительства дорог, заложенное в госпрограмму «Развитие транспортной системы», уменьшается на 26% – с 1,653 трлн. рублей до 1,229 трлн.

Резко подорожает для налогоплательщиков содержание президента Владимира Путина. Расходы бюджета на «функционирование» главы государства увеличатся на 30%, до 19,131 млрд. рублей. При этом, ассигнования на содержание аппарата правительства увеличиваются в 2023 году лишь на 5%, до 9,345 млрд. рублей.

Содержание Совета Федерации дорожает на 10%, до 7,471 млрд. рублей, Государственной Думы – на 9%, до 13,986 млрд. рублей.

Власти Абакана заявили о подаче тепла после коммунальной аварии, коснувшейся 70 тыс. жителей

В Абакане восстановлено теплоснабжение. Ранее без отопления в морозы остались около 70 тыс. человек.

«По данным на утро 28 ноября, тепло и горячая вода в дома абаканцев первого жилого района и жилого района «Полярный» подаётся штатно. Также штатно подаётся тепло и горячая вода в детские сады и школы, – утверждают в мэрии Абакана. – Вместе с тем, отмечаются единичные случаи завоздушивания стояков по подъездам».

27 ноября произошла авария в тепловой камере на перекрёстке улиц Кати Перекрещенко и Крылова. Без тепла остались 270 многоквартирных домов, в которых проживают 70 тыс. человек. Температура воздуха составляла минус 20 градусов.

К утру 28 ноября столбик термометра опустился до минус 30.

Тепло жителям Абакана поставляет «Сибирская генерирующая компания» Андрея Мельниченко.

Россияне стали на 17% чаще воровать продукты в магазинах

За первые полгода 2022 года россияне стали чаще воровать продукты в магазинах. По административной статье о мелких хищениях было оштрафовано и арестовано на 17% больше россиян, чем за тот же период предыдущего года. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные судебного департамента.

Всего виновными в мелких хищениях были признаны более 67 тысяч россиян – чаще его их обвиняли в краже алкоголя, колбас, мяса, сливочного масла и сладостей.

По этой статье судят при кражах на сумму меньше 2,5 тысяч рублей, она предусматривает арест до 15 суток. Минимальное наказание – тысяча рублей штрафа, что чаще всего превышает стоимость украденного. Однако даже такое наказание можно получить только при наличии смягчающих обстоятельств.

Например, жителю Горно-Алтайска назначили 20 часов обязательных работ за кражу копчёного окорочка стоимостью 157 рублей. Жителя Сыктывкара поместили в спецприёмник на четверо суток за кражу пачки сливочного масла за 116 рублей, такое же наказание получил другой житель города за кражу огурцов и помидоров на 92 рубля.

Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что рост количества краж напрямую связан с повышением цен из-за СВО. «Это типичное следствие обеднения. Кражи будут расти», – считает экономист.

По данным Росстата на 2022 год, 12,1% россиян живет за чертой бедности. Это 17,6 миллионов человек, чей доход ниже 14 тысяч рублей в месяц.

По итогам 2021 года, худшим регионом по качеству жизни стала Тува. По итогам 2020 года, доля населения, проживающего за чертой бедности, в республике составила 34,1%.

В июне Росстат сообщал, что за первые три месяца 2022 года число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 69% (или на 8,5 миллиона человек). Уровень среднего дохода россиян за этот период упал на 24%.

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